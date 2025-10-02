Filistin halkının yaralarını sarmak ve taleplerini yerine getirmek yerine Ramallah'taki işbirlikçi yönetimi ödüllendiren Filistin devletini tanıma tiyatrosundan sonra gündeme bu kez de yeni Gazze planı sürüldü. Kuşku yok ki akan kanın ve soykırımın durması için ateşkese ve barışa herkes destek veriyor. Ancak büyük resmi görmemek için de kör olmak lazım. 20 maddelik Gazze planı her açıdan yeni bir işgal yöntemidir. Bir bakıma Filistin halkını silahsızlandırarak ve silah bırakmaya zorlayarak dış kontrole kapı aralamaktır. Neredeyse 100 yıl sonra manda yönetimine yeniden dönüştürmektir.

Burada hedefleri ve niyetleri ne olursa olsun küresel emperyal merkezler için de mayın eşeği olarak cepheye sürülen siyonist soykırımcılar için de derin bir hezimet söz konusu. Yolun sonu görünüyor. Geri sayım başladı.

Küresel anlamda sıkışan sömürgeciler Gazze'de hem zaman hem de Türkiye liderliğindeki İslam dünyasının 'onayını' kazanmaya çalışıyor. Çünkü Batı ve yeni bir 'modus vivendi' arayışı içindeki Rusya, Çin, Hindistan, İran ve Kuzey Kore ile kurulan 'müzakere masaları' birer birer devrildi. Gazze'de devreye sokulan yeni plan bu bağlamda Küresel Güney ile kızışacak olan savaşta, Batı'nın Türkiye ile İslam dünyasının kabaran öfkesini düşürme hamlesidir.

***

Fakat ne yapsalar da ok yaydan çıktı bir kere. Yeni küresel mücadelenin en kritik cephesi konumundaki Gazze'de siyonaziler hezimete uğradı.Yenildiler.söz geçiremiyorlar. Katar, çekinmeden çekincelerini sıralıyor. Zira 1967'de Mısır, Ürdün ve Suriye'yi 6 günde yenen İsrail ve destekçisi Batı, iki yıldır her tür barbarlığa rağmenboyun eğdiremedi.ÇünküFilistin'den sonra sıranın birer birer diğer ülkeleregeleceğini herkes gördü. İşte bu yüzdendiplomatik hinliklerle Hamas'ın silahlarınıalıp iradesini kırmaya çalışıyorlar. Ne var kibu oyunların devri geçti.gibi dünyanın farklı bölgelerindegörüldüğü üzere ekonomidensiyasete, teknolojiden kültüre uzananfarklı alanlarda harekete geçen KüreselGüney

***