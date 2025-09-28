ABD'nin NATO üyesi olmayan en yakın müttefiki Katar'a İsrail'in 9 Eylül'de düzenlediği saldırıdan sonra bölge ülkelerinin güvenlik algısı kökten değişti. Körfez monarşilerinin güvenliklerine yapılan doğrudan saldırı bütün paradigmaları sarstı. Monarşiler için beka kaygısının tetiklenmesi en lanetlenen gelişmedir çünkü. Şu sıra çok dillendirmeseler de İsrail'in tehditlerine açık olmanın ve ABD'ye bağımlı kalmanın risklerini aşmanın yollarını arıyorlar.

Haliyle ABD'nin hiç ummadığı bir kararlılık gösteriyorlar. Bu nedenle saldırıdan sonra Arap medyasında ve siyaset dünyasında NATO'ya benzer bir 'İslami NATO' savunma ittifakının kurulmasından bahsedenlerin sayısında gözle görülür artış var.

Zaten Arap Birliği (AB) ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), Doha saldırısından sonra düzenlediği acil zirvede de Mısırlı yetkililer, Arap ülkeleri için NATO tarzı ortak bir görev gücü oluşturulmasını önerdi. Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani de bölgesel güvenliğe dair kolektif bir yaklaşım sergileme çağrısında bulundu.

oluşanise ilk kez 2000'deimzalanan ortak savunma anlaşmasında,belirten bir hükmü devreye sokacaklarınısöyledi.Bir bakımaönerdiler. Bu acil zirveden sonraKörfez ülkelerininDoha'da bir toplantı daha yaptı.Toplantıda istihbarat paylaşımı, hava sahalarının kontrolü, radar sistemleri ve balistik füze uyarıları içinkonusunda anlaştılar.Ayrıca bölge ülkeleri ortak askeri tatbikatlar için planlarını da açıkladı.Bu süreçte en dikkat çeken gelişme iseimzalamasıydı. İki ülkenin anlaşma metnindeki, "Bir ülkeye yönelik saldırı ikisine de saldırı olarak kabul edilecektir" ifadesi

