Birleşmiş Milletler'in (BM) devamı olduğu 10 Ocak 1920'de kurulan Cemiyet-i Akvam'ı da eklersek Anglosaksonlar tam 105 yıldır dünyayı parmaklarında oynatıyor. Her yıl hemen her ülke küresel sistemin en büyük tiyatrosu konumundaki BM'deki rolünü oynamak için New York'a koşuyor. Koşmak zorunda. Çünkü sistemin dışında kalmanın maliyeti çok yüksek. Bazı ülkelerin kararlı direnişine rağmen statüko değişmiyor.

Bu yıl da dünya liderleri BM'nin 80'inci yıldönümü için ABD'ye akın etti. Gazze'deki soykırımın gölgesinde gerçekleşen toplantılarda en büyük çıkışı yine Başkan Erdoğan yapacak. Dünyanın geri kalanı yine susacak. Batılı sömürgeci sistemin en etkili aparatı olan BM'nin dayattığı kaderi kabul edecekler.

Unutmayalım ki bu dünya Anglosaksonların dünyası. Zira BM'nin temellerini Halford John Mackinder gibi İngiliz jeopolitikçiler attı. Mackinder, 1919'da yayımladığı "Demokratik İdealler ve Gerçek" adlı kitabında Londra'ya Avrasya'yı "ulus devletlere, prenslik ve emirliklere" ayırarak bölünmüş hâlde tutmayı önerir.

***

Anglosakson emperyalizmininstratejisi kapsamında hayatageçirilen BM, misyonunu şimdiye kadarbaşarıyla yerine getirdi. Batılı statüko içintehlike arz eden bütün büyük devletler vemedeniyetlerbölünerekBM'nin üyesi yapıldı ve boyunduruk altınaalındı.Bu bağlamda 80 yıllık BM, birleştirmekten ziyade dünyayı ayrıştıran, parçalayan ve çatıştıran bir işleve sahiptir. Dünyaçatışmalar süreklileştirildi. Sözde amacı barış ve istikrarı sağlayıp korumak olan BM, anlaşmazlıkları kronik birer soruna dönüştürdü., Darfur'danLübnan'a, Kamboçya'dan Kolombiya'ya,Haiti'den Ruanda'ya, Kongo'dan Yemen'evekadar hemen her siyasi,askeri veya insani meselede BM, çözümyerine sorunları daha da derinleştirenemperyal bir mantıkla hareket etti, ediyor.Bunun en somut kanıtı iki yıldırBM hep siyonistlerin soykırım, tehcir, etnik temizlik ve işgal politikalarını meşrulaştıran bir kurum olarak davrandı14 Mayıs 1948'de ilan edilen İsrail devletini ise hemen tanıdı.

***

İsrail kurulduktan sonraki altı gün içindetabi tuttu.denilen bu sürgünün hesabını sorması gereken BM, bunun yerine 11 Mayıs 1949'da İsrail'i üye kabul ederek ödüllendirdi.Peki, 76 yıl önce İsrail devletine izin verenOysa Filistin'i tanıyan ülke sayısı giderek artıyor. Son olarakda aralarında yer aldığı 10 ülke daha Filistin'i tanıdı.BM üyesi 193 ülkeden 157'si Filistin devletini kabul etmesine rağmenÇünkü BM'nin Filistin'i tanımasında çoğunluğun değil BMGK üyesi beş ülkeden biri olan. Nitekim dün toplanan BM,olarak kabul ediyor. ABD, Filistin Devlet Başkanıve diplomatik heyetine vize vermedi. BM toplantılarına gelemediler.Hâliyleyine devam ediyor. Bütün dünya İsrail ve ABD'nin barbar soykırımını önleyemiyor. Hâsılı kelam, soykırımın gölgesinde toplanan BM bu mantıkla değil 80 yıl, 180 yıl da geçseatamayacaktır. Zulmü önleyip barış ve istikrarı tesis etmek yerine ırkçılık ve soykırım üretmeye devam edecektir. Maalesefböyle yazılmış.