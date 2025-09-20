Terör devleti İsrail ve hamisi ABD'nin Gazze'deki soykırım üzerinden İslam dünyasına ve bölgemize yönelik devreye soktuğu kaos projesini durdurabilecek tek aktör Türkiye. Bunu bildikleri için ülkemizi artık açıktan hedef alıyorlar. Ancak ne yapsalar da Türkiye'yi geriletemiyorlar. Attıkları yanlış adımlar sonlarını daha da hızlandırıyor. Bunun son örneği 9 Eylül'de Doha'ya yönelik saldırıydı.

Amaçları Körfez ve Arap dünyasını sindirmekten ziyade Türkiye'nin Katar ile geliştirdiği derin stratejik ve askeri ilişkileri baltalamaktı. Hatta daha da ileri giderek Hamas üyelerinin bulunduğu Türkiye'nin de Katar gibi menzillerinde olduğunu ilan ettiler. Aba altından sopa göstermeye kalkan histerik siyonist siyasiler ve kalemşorları açık açık bir sonraki hedefin Beştepe olacağını söyleyecek kadar küstahlaştılar. Peki, bu hezeyanların nedeni ne? Nedeni Türkiye'nin soykırımcılara hafakanlar yaşatan hamleleri.

Türkiye askeri, siyasi ve ekonomik hamleleriyle siyonistlerin kâbusu haline gelmiş durumda. Libya ile deniz anlaşmamızı muhalif ve ayrılıkçı lider Halife Hafter de kabul etme sinyalleri veriyor. Ayrıca bu sürece Mısır da katılacak. Kahire ve Ankara'nın 13 yıl sonra deniz tatbikatı yapması, SİHA ve diğer savunma alanlarında stratejik adımlar atması bunun bir göstergesi. Suriye ve Lübnan dışında Katar üzerinden giderek artan nüfuzumuz sayesinde Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerimizde de yeni sayfalar açıldı.

***

Türkiye geldiğimiz aşamada İskenderun 'dan başlayarakkadar uzanan hat üzerindenBölgemizi kaosa sürüklemek isteyen soykırımcılara hafakanlar yaşatıyor. Türkiye'nin atakları siyonistlerin kimyasını altüst ederken saplantılı mitlerini de yerle bir ediyor. Çünkü Türkiye,olduğunu deşifre ediyor. Unutmayalım ki şu anki siyonist İsrail devletidevamından başka bir şey değil.HaliyleAyrıca Türkiye,Doha'dan sonra sadece İslam dünyasının değilhalinegeldi. Nitekim Doha'dan sonra paniğe kapılanİsrail ve ABD, Ankara 'dan ummadıkları bir darbealdı.Sayın Erdoğan,ve beraberindekiheyeti kabul ederek siyonistleri afallattı.Buna ABD,Beyaz Saray'da ağırlayarakyanıt vermeye çalıştı. Bir gün sonra16 Eylül'de de Gazze kasabı Netanyahu'nunçıkışıgeldi.

***

başlayacak BM oturumlarındaki küresel hamlelerine karşıABD'nin siyonist terör örgütüne sahip çıkmaya devam etmesine en ağır darbe iseBahçeli'nin "çıkışı eminim ki ABD'nin kılcal damarlarındayol açmıştır.Hâsılı kelam, Türkiye nasıldiz çöktürdüysede diz çöktürecektir. İşte ancak o zamanbölge de İsrail de normalleşir.Bunun ön şartı iseçökertilmesidir.Bu anlamda Türkiye, Batılı sömürgecilerin İslam dünyasının başına bela ettiği Yahudi sorununun çözümü için en isabetli teşhisi koyan ülkedir. Ankara her platformda Gazze'de ve bölgemizde barışa ve istikrara giden yolunısrarla vurguluyor. Bütün hamlelerini de bu amaca göre atıyor. Ve görüyoruz ki dünya da giderek Türkiye'nin işaret ettiği bu noktaya doğru geliyor. İşte soykırımcı siyonazileri delirten şey de bu!