Terör devleti İsrail ve hamisi ABD'nin Gazze'deki soykırım üzerinden İslam dünyasına ve bölgemize yönelik devreye soktuğu kaos projesini durdurabilecek tek aktör Türkiye. Bunu bildikleri için ülkemizi artık açıktan hedef alıyorlar. Ancak ne yapsalar da Türkiye'yi geriletemiyorlar. Attıkları yanlış adımlar sonlarını daha da hızlandırıyor. Bunun son örneği 9 Eylül'de Doha'ya yönelik saldırıydı.
Amaçları Körfez ve Arap dünyasını sindirmekten ziyade Türkiye'nin Katar ile geliştirdiği derin stratejik ve askeri ilişkileri baltalamaktı. Hatta daha da ileri giderek Hamas üyelerinin bulunduğu Türkiye'nin de Katar gibi menzillerinde olduğunu ilan ettiler. Aba altından sopa göstermeye kalkan histerik siyonist siyasiler ve kalemşorları açık açık bir sonraki hedefin Beştepe olacağını söyleyecek kadar küstahlaştılar. Peki, bu hezeyanların nedeni ne? Nedeni Türkiye'nin soykırımcılara hafakanlar yaşatan hamleleri.
Türkiye askeri, siyasi ve ekonomik hamleleriyle siyonistlerin kâbusu haline gelmiş durumda. Libya ile deniz anlaşmamızı muhalif ve ayrılıkçı lider Halife Hafter de kabul etme sinyalleri veriyor. Ayrıca bu sürece Mısır da katılacak. Kahire ve Ankara'nın 13 yıl sonra deniz tatbikatı yapması, SİHA ve diğer savunma alanlarında stratejik adımlar atması bunun bir göstergesi. Suriye ve Lübnan dışında Katar üzerinden giderek artan nüfuzumuz sayesinde Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerimizde de yeni sayfalar açıldı.
***Türkiye geldiğimiz aşamada İskenderun'dan başlayarak Suriye, Lübnan, KKTC, Filistin, Mısır, Libya ve Tunus'a kadar uzanan hat üzerinden siyonist terör devletini Akdeniz'in üstünden ve altından, karadan ve havadan kuşatıyor. Bölgemizi kaosa sürüklemek isteyen soykırımcılara hafakanlar yaşatıyor. Türkiye'nin atakları siyonistlerin kimyasını altüst ederken saplantılı mitlerini de yerle bir ediyor. Çünkü Türkiye, sapkın siyonist ideolojinin bir terör yapılanması olduğunu deşifre ediyor. Unutmayalım ki şu anki siyonist İsrail devleti İrgun, Hagana ve Lehi gibi silahlı Yahudi terör örgütlerinin devamından başka bir şey değil.
***Türkiye'nin 22 Eylül'de başlayacak BM oturumlarındaki küresel hamlelerine karşı Netanyahu 29 Eylül'de Donald Trump ile görüşecek. ABD'nin siyonist terör örgütüne sahip çıkmaya devam etmesine en ağır darbe ise MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli'nin "İsrail şer odağına karşı TRÇ (Türkiye, Rusya ve Çin) ittifakı kurulsun" çıkışı eminim ki ABD'nin kılcal damarlarında 9,9 şiddetinde jeopolitik sarsıntılara yol açmıştır.