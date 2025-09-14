Batı'nın işlenmiş ve katkılı gıdaları aratmayan haberleriyle beslenenler İsrail'in Doha'ya saldırmasından sonra 'Bu siyonist vahşileri kim durduracak?' telaşına kapıldı. Bir yandan da çaresiz bir şekilde Avrupa ve ABD'ye bakıyorlar. Oysa Gazze soykırımı ile başlayan ve Doha'nın vurulması ile devam eden emperyal süreç, buzdağının sadece görünen kısmı.

Çünkü siyonist saldırılar, sömürgeci Batı'nın Ortadoğu'daki temel stratejisidir. Siyonistler, Batı'nın empoze ettiği barbarlığı uyguluyor. Yani Doha'nın öncesi de var ötesi de var. Bu nedenle Körfez'deki monarşiler şokta. Arap dünyası panikte. Zira zelzele yeni başlıyor.

Batı'nın sadık dostları, İsrail'i tanımanın ve ABD'ye trilyon dolarları aktarmanın istedikleri emniyeti sağlamadığını görüyor.

Kimse güvende değil. Doha saldırısı da gösterdi ki hiçbir Arap başkenti dokunulmaz değil. Her bina, her ev, her bakanlık, her hükümet ve her cadde İsrail'in bombardıman tehdidi altında.

ABD ve İsrail'e biat etseniz de 'Filistinlileştirilmekten' kurtulamıyorsunuz. Haliyle sadece Gazze'deki sivillere değil Ortadoğu'daki herkese de 'insansı hayvanlar' diye bakan sömürgeci siyonazist bir anlayış var karşımızda.

***

Bu saatten sonra isteseler de değişemezler.Her tür silahı, diplomatik ve ekonomik desteği sağlıyorlar.Aynı andasorumluluk bölgesine dâhiledildiler. ABD ve Avrupa,kadar uzanan bölgedeki bütün saldırılarındaher tür operasyonel desteği, lojistikkatkıyı ve istihbari bilgiyi veriyor.O yüzden İsrail aynı günde Gazze, Batı Şeria, Suriye Lübnan , Tunus ve Katar 'ı bombalayabiliyor. BM karalarına ve dünyaya meydan okuyor.ABD'nin bölgedeki askeri üslerinin yardımıylaistediği zaman kullanıyor. Bu yetmezmiş gibi Türkiye 'ye karşıArtık Arap dünyası da İslam dünyası da şunu görmeli.Sadece İran'ı çökertmeye çalışmıyor.Her ülkeyisil baştan dizayn etmek istiyorlar.ABD elçisi28 Ağustos'ta "antlaşmasında çizilen sınırlar İsrail için hiçbir anlam ifade etmiyor" sözlerini boşuna sarf etmedi."İsrail, istediği ülkeye saldırmakta ve istediğini yapmakta serbest" diyor. Aslında elçi Barrack, sınırları tanımayanın bizzat ABD olduğunu ilan ediyor.

***

Hiçbir ülkenin egemenliğine ve hukukuna saygı gösterilmeyen bir döneme giriyoruz.Batı dışındaki herkesi isediye görüyorlar.Kimse saldırılardan muaf değil. Batı bu sömürgeci anlayışını şimdiye kadar 'insan hakları, demokrasi, ulus devletlerin egemenliği, hukukun üstünlüğü ve özgürlük" gibiederdi. Artık buna ihtiyaç duymuyor ve siyonazist anlayışını gizlemiyor.Çünkü heryeniden hortladı.Bu bağlamda sadece sadist Batılısiyasiler değil Batılı ahlak, felsefe, akademi,sanat ve bilim de Gazze'de deşifre olduDolayısıyla siyonizm Batı'dır, Batı da siyonizmdir. O yüzdenBunu da ancak iç ve dış cephelerimizi güçlendirerek yapabiliriz.Yoksa Gazze ile başlayıp Suriye, Lübnan, Yemen, İran ve Lübnan'ı saran dizayn süreci Doha'nın ötesine uzanacak.Asıl hedef ise ülkemiz. Bu nedenlegerekiyor.Bunun yolu da Doha'da toplanacak olanetmesinden geçiyor. Tek çıkar yol bu! Zira diğer bütün yollar köleliğe çıkıyor.