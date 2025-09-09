Dünyanın en önemli hakemli tıp dergilerinden The Lancet Global Health, Ağustos 2025 sayısında soykırımcı Batılı siyonist sistemin barbar yüzünü bilimsel verilerle deşifre eden çığır açıcı bir araştırma yayımladı. "Uluslararası yaptırımların yaşa özgü ölüm oranlarına etkileri: Uluslararası bir veri analizi" başlıklı 48 sayfalık incelemede, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin son 51 yılda ekonomik yaptırımlarla çoğu bebek, çocuk ve yaşlı 38 milyon insanı öldürdüğü belgeleniyor.

Araştırma bize Batılı yaptırımların adeta nükleerden farksız bir küresel soykırım ve etnik temizlik silahı işlevi gördüğünü kanıtlıyor. Profesör Francisco Rodriguez liderliğindeki ekibin dikkat çektiği yaptırımları çoğu yorumcu 'emperyal güç aracı' diye niteleniyor.

Oysa ölenlerin sayısı yanında yaptırımların hedef alınan ülkelerde yol açtığı endüstriyel gerileme, siyasi kriz, sosyo-kültürel kaos, ekonomik bunalım ve negatif büyüme gibi faktörler de göz önüne alındığında ambargolar için 'nükleer soykırım silahı' tanımı çok daha uygun olacaktır.

Ancak ne yapsalar da insanlara boyun eğdiremiyorlar. Küresel direniş arttıkça Batı'nın şiddeti ve mezalimi de artıyor. Batı dünyasıuygularken bu sayıkadar çıkmış.Diğer tahribatlarla birlikte düşünülünce Batılı yaptırımların sistemli bir etnik temizlik silahı, en kirli ve en vahşi bir insanlık suçu olduğunu görüyoruz. İktidar değişipyaptırım, darbe ve işgal süreci durmuyor.gibi tarihçiler yaptırımlarıdiye niteliyor. Böylece doğrudan işgale fazla ihtiyaç kalmıyor.Çünkü yaptırımlar çok etkili oluyor. The Lancet'teki çalışma, 1970'ten 2021'e kadarda vurguluyor. Son 51 yıldaki savaşlarda1990'lardakihayatını kaybetmiş. Verilerin en güncel yılı olanBu sonuçlar, son iki yıldır Gazze'yi aratmayan korkunç bir soykırımın küresel çaptaki en net itirafıdır.

Nitekimşöyle açıklamıştı: "Küba lideriçok yaygın bir popülariteye sahip. Küba'ya para, malzeme, gıda ve ilaç akışı engellenirse bu reel ücretleri düşürerek sosyo-ekonomik krize, açlığa, çaresizliğe ve en nihayetinde Castro'nun devrilmesine yol açacaktır. Bu nedenleGörüldüğü üzere açlık ve kıtlıktan bebek ve çocukların ölmesi Batı'yı pek ilgilendirmiyor. Tek arzuları var.Gazze'de de bir kez daha gördüğümüz gibi soykırımcı Batılı siyonist zihniyet tam da böyle bir şey!Lancet'ten çıkan sonuç şu: Batılı efendilerin konforu ve rahatı için dünyanın geri kalanıNe var ki Gazze'de de deşifre olan bu Batılı sadist ve ilkel sistem artık sürdürülebilir değil. Küresel vicdan ayakta. Batılı halklar bile bu sisteme isyan ediyor. Lancet'in araştırması dünyayabir başka mercekten gösteriyor. Anlıyoruz kisadece buzdağının görünen kısmı. İşte bu nedenle ne yapılacaksa şimdi yapılmalı. Yoksa dünya da insanlık da yine kaybedecek.