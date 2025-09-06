Eski imparatorlar 'güçlü olan haklıdır' doktrinini yumuşatarak uygulardı. Meşruiyet kazanmak, desteklerini artırmak ve karşılarındaki direnişi kırmak için hırs, arzu ve hedeflerini etik ve ahlaki normlarla süslerdi.

Julius Sezar, Fransa ve Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünü oluşturan Galya fethini bir uygarlaştırma misyonu olarak pazarlamıştı.

Napolyon da savaşlarını 'özgürlük mücadelesi' olarak satmıştı. İtalyan seferi öncesi askerlerine "İtalya halklarının özgürlüğü için savaşa gideceksiniz, onları tiranlarının zincirlerinden kurtarmak için..." diye seslenmişti.

1991'de Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra kendini Yeni Roma ilan eden Amerika da 'özgürlük ve demokrasi' masalıyla işgallerini meşrulaştırmaya çalıştı. Ancak Donald Trump'ın gelişiyle bu söylem tarihe karıştı. ABD artık 'hukuka, adalete ve insani değerlere' değil sadece kaba güce dayalı bir retorikle hareket ediyor.

ABD Başkanı'nın gözünü diktiği Kanada, Ukrayna, Panama Kanalı, Grönland, Gazze ve Venezuela'ya yönelik mafyatik stratejisi fazla söze hacet bırakmıyor.

***

Kendini modern Sezar ve Napolyon gibi lanse etse de Trump realitedehareket ediyor.Bu nedenle bırakın diplomatik nezaket kurallarını en hafif ahlaki ve insani normları bile yok sayıyor.Yoksa Şubat 2025'te bebek ve çocukların barbarca katledildiğidönüştürmeyi önerebilir miydi? Gazze 'de vicdanları sızlatan acılara aldırış etmeden burada yaşamanın mümkün olmadığını belirterekgerektiğini savunabilir miydi? Aynı soğuk mantaliteyle ABD destekli İsrail-İran çatışmasını dadiyerek umursamadı.Çünkü Trump'ın temel önceliğidurdurmak.Bu yüzden Napolyon'unsözündeki gibi ulusal ve uluslararasıyasaları tanımadığını söylüyor.Nitekim 2020'de soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM)olarak niteledi.Netanyahu'yu savaş suçlusu ilan UCM'nin Başsavcısı ile dört yetkilisini yaptırım listesine ekledi. Ve son olarak da soykırımcıilan etti.

***