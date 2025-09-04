İsrail'in Gazze'ye yönelik barbar soykırımı devam ettikçe siyonizmi stratejik anlamda nefessiz bırakan diplomatik kuşatma da giderek artıyor. İsrail medyası 9 Eylül'de başlayacak olan Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. kuruluş yıldönümü toplantılarında Filistin Devleti'nin tanınma furyasını daha şimdiden 'Kara Eylül' diye niteliyor.
Times of Israel, Yedioth Ahronot, Haaretz ve Israel Hayom gibi ana akım medya organları, ABD ve Almanya gibi İsrail'in en sadık destekçilerinin bile artık rota değiştirmeye başladığını hatırlatıyor. Genel olarak İsrail kamuoyu ve medyasında "Batı'da artan Filistin devletini tanıma eğiliminin askeri ve siyasi açıdan bir ağırlığa sahip olmasa da sonuçları bakımından 'utanç verici bir stratejik başarısızlığı' temsil ettiği" şeklinde bir ortak kanı oluşmuş durumda.
İsrail medyası artık "ABD'deki Demokrat ve Cumhuriyetçi partideki genç seçmenlerin daha fazla Filistinlilerin yanında yer alacağını kim hayal edebilirdi? Ya da Batı dünyasının büyük bir kısmı Filistin devletini tanır mıydı?" şeklindeki afallatıcı sorularla karşı karşıya. Yeni süreçte serzenişleri daha da artacak.
***Zira tarihsel olarak İsrail'in en yakın müttefiklerinden Almanya'nın İsrail'e silah ambargosu çıkışının yol açtığı şaşkınlık hâlâ aşılabilmiş değil. Kuşku yok ki İsrail medyasının da artık açık açık yazdığı gibi Gazze'nin topyekûn işgali, İsrail'in bekası içinciddi bir stratejik tehdit oluşturan eğilimleri daha da hızlandıracaktır. Buna ek olarak siyonizmin ABD'deki gücünün en kritik ayağı olan Amerikan Yahudileri arasında da bölünmeler yaşanıyor. Soykırımcı İsrail'in ABD'deki bağı kaybetmesinin ciddi bedelleri olacak.
***Bir de İsrail kamuoyundan ziyade ordu arasında büyüyen bir çatlak var. O da siyasi yönetimin ulusal güvenliği değil koalisyondaki partilerin dar çıkarlarına ve politikacıların şahsi ikballerine göre hareket ettiği düşüncesi.