İsrail'in Gazze'ye yönelik barbar soykırımı devam ettikçe siyonizmi stratejik anlamda nefessiz bırakan diplomatik kuşatma da giderek artıyor. İsrail medyası 9 Eylül'de başlayacak olan Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. kuruluş yıldönümü toplantılarında Filistin Devleti'nin tanınma furyasını daha şimdiden 'Kara Eylül' diye niteliyor.

Times of Israel, Yedioth Ahronot, Haaretz ve Israel Hayom gibi ana akım medya organları, ABD ve Almanya gibi İsrail'in en sadık destekçilerinin bile artık rota değiştirmeye başladığını hatırlatıyor. Genel olarak İsrail kamuoyu ve medyasında "Batı'da artan Filistin devletini tanıma eğiliminin askeri ve siyasi açıdan bir ağırlığa sahip olmasa da sonuçları bakımından 'utanç verici bir stratejik başarısızlığı' temsil ettiği" şeklinde bir ortak kanı oluşmuş durumda.

İsrail medyası artık "ABD'deki Demokrat ve Cumhuriyetçi partideki genç seçmenlerin daha fazla Filistinlilerin yanında yer alacağını kim hayal edebilirdi? Ya da Batı dünyasının büyük bir kısmı Filistin devletini tanır mıydı?" şeklindeki afallatıcı sorularla karşı karşıya. Yeni süreçte serzenişleri daha da artacak.

Zira tarihsel olarak İsrail'in en yakın müttefiklerindenyol açtığı şaşkınlık hâlâ aşılabilmiş değil. Kuşku yok ki İsrail medyasının da artık açık açık yazdığı gibioluşturan eğilimleri daha da hızlandıracaktır. Buna ek olarak siyonizmin ABD'deki gücünün en kritik ayağı olanyaşanıyor. Soykırımcı İsrail'in ABD'deki bağı kaybetmesinin ciddi bedelleri olacak.Ayrıca Gazze'yi işgalin hiç konuşulmayan bir devar. Gazze'nin tamamen askeri olarak ele geçirilmesi doğrudan İsrail yönetimini gerektirecek. Bu işgalin askeri, siyasi ve stratejik dezavantajları yanındada siyonist medya tarafından mercek altına alınıyor. Çünkü işgalci hırsızlar mallarına el koydukları Filistinlileri katletmeye alışmışlar.

Bir de İsrail kamuoyundan ziyadevar. O da siyasi yönetimin ulusal güvenliği değilgöre hareket ettiği düşüncesi.başlattığı Filistin Devleti'ni tanıma açılımına Almanya şansölyesi hariç bir dizi Avrupalı liderin destek vermesiNe kadar umursamaz görünseler de korkularını gizleyemiyorlar.Derin birBaşbakan Netanyahu ve radikal ortaklarınınMacron gibi liderlerin 'içi boş girişimlerine' alan açtığından yakınıyor.Hâsılı kelam, BM Genel Kurul toplantıları daha başlamadan esen Filistin rüzgârı, İsrail'e hafakanlar yaşatıyor.Çünkü onlar da iyi biliyor kiHaliyledeğişiyor. Uyanan küresel vicdanı artık susturamıyorlar. Hem ulusal hem uluslararası kamuoylarına karşı koyamayan ABD ve Almanya dâhil Batı'nın siyonistlere verdiğiartık doluyor. Bölgemizde ve dünyadabaşlayacak. Gidişat bunu gösteriyor.