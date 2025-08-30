Türkiye'nin en iyi haber sitesi
BERCAN TUTAR
30 Ağustos 2025, Cumartesi BERCAN TUTAR

Kiev’de feryat edip Gazze’de susanlar...
Ukrayna savaşı ile Gazze'deki soykırım karşısında Batılı ülkelerin gösterdiği birbirine tezat reaksiyon kendilerine 'medeni dünya' diyenlerin barbar, küstah, rezil, bencil ve çirkin ikiyüzlülüğünü bir kez daha deşifre etti. Avrupa ve ABD, önceki gün Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e SİHA ve füzelerle düzenlediği saldırıdan sonra klasik riyakârlığını bir kez daha sergiledi.
Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kurumların ofis, okul ve hastanelerini yerle bir edip yüzlerce çalışanını katleden ve hemen her gün 100'e yakın masum bebek ve çocuğu hunharca katleden İsrail'e iki yıldır en ufak bir eleştiri dahi yöneltemediler.
Tam aksine askeri, ekonomik ve siyasi açıdan soykırımcılara kol kanat oldular, oluyorlar.
Gazze'de üç maymunu oynayan bu sözde demokratik ve insan hakları havarisi Batılı ülkeler, Kiev'deki Avrupa Birliği (AB) ofisinin 60 metre yakınına düşen Rus füzesi nedeniyle şimdi kıyameti koparıyor. Dördü çocuk 23 sivilin öldüğü saldırılardan sonra Ukrayna'da bir gün yas ilan edildi.

***

Bütün bu patırtının nedeni Rusya'nın askeri noktaları hedef aldığı saldırıda iki füzenin yanlışlıkla 5 katlı bir binaya isabet etmesi. Çünkü Ukrayna savaşında Rus lider Vladimir Putin'in Gazze kasa Netanyahu gibi sivilleri hunharca hedef almadığını Avrupa ve ABD'li siyasiler de gayet iyi biliyor.
Yine de Putin'i savaş suçlusu ilan edip linç ettiler. Ama tescilli soykırımcı Netanyahu'ya ise hâlâ 'savaş kahramanı' muamelesi yapıyorlar. Ve bundan hiç utanmıyorlar da!
Katil Netanyahu'yu yarım ağızla da olsa şimdiye kadar hiç kınayamayan Batılı siyasiler, Kiev saldırısından sonra koro halinde Putin'i topa tuttu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, saldırıda AB misyonu ve yakındaki British Council'in hasar gördüğünü belirterek, "20 saniye içinde heyetin 50 metre mesafesine iki füze isabet etti. Bu kabul edilemez" derken ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, 'korkunç saldırıların' Trump'ın peşinde koştuğu barışı tehdit ettiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz de saldırıyı, "Rusya'nın yüzsüzlüğünün göstergesi" diyerek kınadı.

***

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Putin'i "barış umutlarını sabote etmekle" suçlarken AB dış politika sorumlusu Kaja Kallas ise saldırıyı "barışla alay etmek" diye niteledi. Rusya'ya yeni ve sert yaptırımlar isteyen Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise Putin'in "müzakere masası yerine balistik füzeleri" seçtiğini söyledi.
Fazla söze hacet yok. Gazze'de susup Kiev'de feryat eden Batı'nın bu ahlaksız çifte standardı ve pişkin ikiyüzlülüğünü hiçbir gerekçe aklayamaz. Tarih ve insanlık bu rezil ikiyüzlülüğü unutmayacaktır.
Çünkü tarih mahkemesi halkları değil aydınları, liderleri ve kanaat önderlerini yargılar. Onları mahkûm eder. Hâsılı kelam 'vahşi Batı'nın liderleri insanlık sınavını yine geçemedi, geçmeleri de çok zor zaten.

