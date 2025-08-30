Ukrayna savaşı ile Gazze'deki soykırım karşısında Batılı ülkelerin gösterdiği birbirine tezat reaksiyon kendilerine 'medeni dünya' diyenlerin barbar, küstah, rezil, bencil ve çirkin ikiyüzlülüğünü bir kez daha deşifre etti. Avrupa ve ABD, önceki gün Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e SİHA ve füzelerle düzenlediği saldırıdan sonra klasik riyakârlığını bir kez daha sergiledi.
Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kurumların ofis, okul ve hastanelerini yerle bir edip yüzlerce çalışanını katleden ve hemen her gün 100'e yakın masum bebek ve çocuğu hunharca katleden İsrail'e iki yıldır en ufak bir eleştiri dahi yöneltemediler.
Tam aksine askeri, ekonomik ve siyasi açıdan soykırımcılara kol kanat oldular, oluyorlar.
Gazze'de üç maymunu oynayan bu sözde demokratik ve insan hakları havarisi Batılı ülkeler, Kiev'deki Avrupa Birliği (AB) ofisinin 60 metre yakınına düşen Rus füzesi nedeniyle şimdi kıyameti koparıyor. Dördü çocuk 23 sivilin öldüğü saldırılardan sonra Ukrayna'da bir gün yas ilan edildi.
***Bütün bu patırtının nedeni Rusya'nın askeri noktaları hedef aldığı saldırıda iki füzenin yanlışlıkla 5 katlı bir binaya isabet etmesi. Çünkü Ukrayna savaşında Rus lider Vladimir Putin'in Gazze kasabı Netanyahu gibi sivilleri hunharca hedef almadığını Avrupa ve ABD'li siyasiler de gayet iyi biliyor.
***İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Putin'i "barış umutlarını sabote etmekle" suçlarken AB dış politika sorumlusu Kaja Kallas ise saldırıyı "barışla alay etmek" diye niteledi. Rusya'ya yeni ve sert yaptırımlar isteyen Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise Putin'in "müzakere masası yerine balistik füzeleri" seçtiğini söyledi.