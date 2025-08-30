Ukrayna savaşı ile Gazze'deki soykırım karşısında Batılı ülkelerin gösterdiği birbirine tezat reaksiyon kendilerine 'medeni dünya' diyenlerin barbar, küstah, rezil, bencil ve çirkin ikiyüzlülüğünü bir kez daha deşifre etti. Avrupa ve ABD, önceki gün Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e SİHA ve füzelerle düzenlediği saldırıdan sonra klasik riyakârlığını bir kez daha sergiledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kurumların ofis, okul ve hastanelerini yerle bir edip yüzlerce çalışanını katleden ve hemen her gün 100'e yakın masum bebek ve çocuğu hunharca katleden İsrail'e iki yıldır en ufak bir eleştiri dahi yöneltemediler.

Tam aksine askeri, ekonomik ve siyasi açıdan soykırımcılara kol kanat oldular, oluyorlar.

Gazze'de üç maymunu oynayan bu sözde demokratik ve insan hakları havarisi Batılı ülkeler, Kiev'deki Avrupa Birliği (AB) ofisinin 60 metre yakınına düşen Rus füzesi nedeniyle şimdi kıyameti koparıyor. Dördü çocuk 23 sivilin öldüğü saldırılardan sonra Ukrayna'da bir gün yas ilan edildi.

Bütün bu patırtının nedeni Rusya'nın askeri noktaları hedef aldığı saldırıdaÇünkü Ukrayna savaşında Rus lidersivilleri hunharca hedef almadığını Avrupa ve ABD'li siyasiler de gayet iyi biliyor.Yine deilan edip linç ettiler. Amamuamelesi yapıyorlar.Ve bundan hiç utanmıyorlar da!Katil Netanyahu'yu yarım ağızla da olsa şimdiye kadar hiç kınayamayan Batılı siyasiler, Kiev saldırısından sonraAB Komisyonu Başkanı, saldırıda AB misyonuve yakındaki British Council 'in hasargördüğünü belirterek,derken ABD'nin Ukraynaözel temsilcisi, 'korkunçsaldırıların' Trump'ın peşinde koştuğubarışı tehdit ettiğini söyledi.Almanya Başbakanıde saldırıyı,diyerekkınadı.

İngiltere Başbakanı, Putin'i "barış umutlarınısabote etmekle" suçlarken AB dış politikasorumlusuise saldırıyıdiyeniteledi. Rusya'ya yeni ve sert yaptırımlaristeyen Ukrayna lideriise Putin'inseçtiğini söyledi.Fazla söze hacet yok.Batı'nınhiçbir gerekçeaklayamaz. Tarih ve insanlık bu rezilikiyüzlülüğü unutmayacaktır.Çünkühalkları değil aydınları, liderleri ve kanaat önderlerini yargılar. Onları mahkûm eder. Hâsılı kelam, geçmeleri de çok zor zaten.