Cehenneme dönen Gazze'de giderek derinleşen ölüm, katliam, açlık, sefalet, şiddet ve organize istismar sarmalı insanlık tarihine en büyük kara leke olarak geçmiş durumda. İngiliz adli patologlardan Derrick Pounder'in de işaret ettiği gibi "bir halkın diğerine yapabileceğinin en ağır yok etme biçimi" olan Gazze'deki sadizmin tek suçlusu sapık siyonist zihniyet değil.
İsrail kamuoyunun "Gazze'de masum insan yok, hepsi suçlu ve yok edilmeli" diyen sadist yöneticilerle kolektif bir suç ortaklığı da söz konusu.
Zaten üzerinden 670 gün geçmesine rağmen İsraillilerin ezici çoğunluğu hâlâ Gazellilerin çocuk ve kadınlarla birlikte topyekûn cezalandırılmasından yana.
Bir halk nasıl bu kadar toplumsal olarak canileşebilir. Eğer siyonist iseniz vicdanınız taşlaşır, hiç sızlamaz. İşte kanıtı İbrani Üniversitesi'nin yaptığı araştırma. Üniversitenin sosyal psikoloji alanında uzmanlaşmış araştırma grubu aChord'un anketi Yahudi halkının yüzde 76'sının "Gazze'de masum insan yok" görüşüne katıldığını ortaya koydu.
Yani İsrail halkı Filistinlilere 'Amelekliler' diyen Başbakan Binyamin Netanyahu
gibi düşünüyor.
Netanyahu 28 Ekim 2023'teki toplantıda Tevrat'tan
alıntı yaparak "Amaleklilerin size yaptığını unutma, der. Biz de hatırlıyor ve savaşıyoruz"
demişti.
Yahudilerin çoğu 7 Ekim taarruzundan sonra "Sadece Hamas değil; çocuğu, kadını, genci ve yaşlısıyla bütün Gazze halkı bu suçun ortağı ve bedelini ödeyecek
" diyen İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog
ile aynı düşüncede.
Sadece bunlarla değil İsrail halkı, Hitler'in Yahudileri katlederken kullandığı 'hamam böcekleri'
söylemini Gazzeliler için 'insansı hayvanlar'
şeklinde revize eden Savunma Bakanı Yoav Galant
ile de aynı düşünceyi paylaşıyor.
Siyonazist Galant, 9 Ekim 2023'te
"Gazze'ye tam bir kuşatma dayatıyoruz.
Elektrik yok, gıda yok, su yok, yakıt yok. İnsansı hayvanlarla
savaşıyoruz, buna
göre davranacağız" demişti.
Soykırımcılar dediklerini de yapıyorlar. Bomba, açlık ve salgınlarla bir halkı bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta ayırımı yapmadan topluca yok ediyorlar.
Bunu yaparken de vicdanları zerre miskal sızlamıyor.
Ne soykırımcı siyasiler
ne de soykırımcı İsrail kamuoyu yaptıklarından asla pişman değil.
Çünkü
bu sadist soykırımcılar katlettikleri her bebeği "bahçelerinden temizledikleri bir ayrık otu"
diye görüyor.
Araştırmacı Ron Gerlitz
, İbrani Üniversitesi
'nin yaptırdığı anketin sonuçlarını 'zorlu bulgular'
diye niteliyor.
Acıklı olan şey ise bu hastalıklı, çarpık, kirli ve 'zorlu' siyonist haletiruhiyenin küresel bir zorunluluğa
dönüştürülerek meşrulaştırılması gayretleridir.
Ancak bunlar beyhude çabalar. Bir neticeye ulaşması imkânsız. Hatta tam tersi bir gidişat söz konusu.
Eğer sadist siyonistler böyle devam ederse küresel çoğunluk da haklı olarak "İsrail'de de masum insan yok" sonucuna varacaktır. Bakalım o zaman bu küreselleşen 'zorlu bulgu'
karşısında sapkın soykırımcılar ne yapacak? Hangi 'siyonist bulgu'ya
sığınacak?