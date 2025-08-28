Cehenneme dönen Gazze'de giderek derinleşen ölüm, katliam, açlık, sefalet, şiddet ve organize istismar sarmalı insanlık tarihine en büyük kara leke olarak geçmiş durumda. İngiliz adli patologlardan Derrick Pounder'in de işaret ettiği gibi "bir halkın diğerine yapabileceğinin en ağır yok etme biçimi" olan Gazze'deki sadizmin tek suçlusu sapık siyonist zihniyet değil.

İsrail kamuoyunun "Gazze'de masum insan yok, hepsi suçlu ve yok edilmeli" diyen sadist yöneticilerle kolektif bir suç ortaklığı da söz konusu.

Zaten üzerinden 670 gün geçmesine rağmen İsraillilerin ezici çoğunluğu hâlâ Gazellilerin çocuk ve kadınlarla birlikte topyekûn cezalandırılmasından yana.

Bir halk nasıl bu kadar toplumsal olarak canileşebilir. Eğer siyonist iseniz vicdanınız taşlaşır, hiç sızlamaz. İşte kanıtı İbrani Üniversitesi'nin yaptığı araştırma. Üniversitenin sosyal psikoloji alanında uzmanlaşmış araştırma grubu aChord'un anketi Yahudi halkının yüzde 76'sının "Gazze'de masum insan yok" görüşüne katıldığını ortaya koydu.

***

Yani İsrail halkıgibi düşünüyor.Netanyahu 28 Ekim 2023'teki toplantıdaalıntı yaparakdemişti.Yahudilerin çoğu 7 Ekim taarruzundan sonra "Sadece Hamas değil; çocuğu, kadını, genci ve yaşlısıyla" diyen İsrailile aynı düşüncede.Sadece bunlarla değil İsrail halkı,söylemini Gazzeliler içinşeklinde revize eden Savunma Bakanıile de aynı düşünceyi paylaşıyor.Siyonazist Galant,"Gazze'ye tam bir kuşatma dayatıyoruz.Elektrik yok, gıda yok, su yok, yakıt yok.savaşıyoruz, bunagöre davranacağız" demişti.

***