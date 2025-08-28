Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bercan Tutar Sadist ve sapkın ‘siyonist bulgular’
BERCAN TUTAR
28 Ağustos 2025, Perşembe BERCAN TUTAR

Sadist ve sapkın ‘siyonist bulgular’
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Cehenneme dönen Gazze'de giderek derinleşen ölüm, katliam, açlık, sefalet, şiddet ve organize istismar sarmalı insanlık tarihine en büyük kara leke olarak geçmiş durumda. İngiliz adli patologlardan Derrick Pounder'in de işaret ettiği gibi "bir halkın diğerine yapabileceğinin en ağır yok etme biçimi" olan Gazze'deki sadizmin tek suçlusu sapık siyonist zihniyet değil.
İsrail kamuoyunun "Gazze'de masum insan yok, hepsi suçlu ve yok edilmeli" diyen sadist yöneticilerle kolektif bir suç ortaklığı da söz konusu.
Zaten üzerinden 670 gün geçmesine rağmen İsraillilerin ezici çoğunluğu hâlâ Gazellilerin çocuk ve kadınlarla birlikte topyekûn cezalandırılmasından yana.
Bir halk nasıl bu kadar toplumsal olarak canileşebilir. Eğer siyonist iseniz vicdanınız taşlaşır, hiç sızlamaz. İşte kanıtı İbrani Üniversitesi'nin yaptığı araştırma. Üniversitenin sosyal psikoloji alanında uzmanlaşmış araştırma grubu aChord'un anketi Yahudi halkının yüzde 76'sının "Gazze'de masum insan yok" görüşüne katıldığını ortaya koydu.

***

Yani İsrail halkı Filistinlilere 'Amelekliler' diyen Başbakan Binyamin Netanyahu gibi düşünüyor. Netanyahu 28 Ekim 2023'teki toplantıda Tevrat'tan alıntı yaparak "Amaleklilerin size yaptığını unutma, der. Biz de hatırlıyor ve savaşıyoruz" demişti.
Yahudilerin çoğu 7 Ekim taarruzundan sonra "Sadece Hamas değil; çocuğu, kadını, genci ve yaşlısıyla bütün Gazze halkı bu suçun ortağı ve bedelini ödeyecek" diyen İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog ile aynı düşüncede.
Sadece bunlarla değil İsrail halkı, Hitler'in Yahudileri katlederken kullandığı 'hamam böcekleri' söylemini Gazzeliler için 'insansı hayvanlar' şeklinde revize eden Savunma Bakanı Yoav Galant ile de aynı düşünceyi paylaşıyor.
Siyonazist Galant, 9 Ekim 2023'te "Gazze'ye tam bir kuşatma dayatıyoruz. Elektrik yok, gıda yok, su yok, yakıt yok. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz, buna göre davranacağız" demişti.

***

Soykırımcılar dediklerini de yapıyorlar. Bomba, açlık ve salgınlarla bir halkı bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta ayırımı yapmadan topluca yok ediyorlar.
Bunu yaparken de vicdanları zerre miskal sızlamıyor. Ne soykırımcı siyasiler ne de soykırımcı İsrail kamuoyu yaptıklarından asla pişman değil. Çünkü bu sadist soykırımcılar katlettikleri her bebeği "bahçelerinden temizledikleri bir ayrık otu" diye görüyor.
Araştırmacı Ron Gerlitz, İbrani Üniversitesi'nin yaptırdığı anketin sonuçlarını 'zorlu bulgular' diye niteliyor.
Acıklı olan şey ise bu hastalıklı, çarpık, kirli ve 'zorlu' siyonist haletiruhiyenin küresel bir zorunluluğa dönüştürülerek meşrulaştırılması gayretleridir.
Ancak bunlar beyhude çabalar. Bir neticeye ulaşması imkânsız. Hatta tam tersi bir gidişat söz konusu.
Eğer sadist siyonistler böyle devam ederse küresel çoğunluk da haklı olarak "İsrail'de de masum insan yok" sonucuna varacaktır. Bakalım o zaman bu küreselleşen 'zorlu bulgu' karşısında sapkın soykırımcılar ne yapacak? Hangi 'siyonist bulgu'ya sığınacak?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >