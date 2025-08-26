Küresel intifadaya dönüşen Gazze'deki soykırım Batı dünyasını bölünme noktasına getirdi. Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği soykırım desteği hem hükümetlerle halkları arasındaki toplumsal kopuşu hızlandırıyor hem de siyasi pozisyonları değişen ülkeler arasında diplomatik çatlaklara yol açıyor.
En büyük korkuya kapılanlar ise soykırımcı siyonazilere her tür desteği veren ülkeler. Bunların başını ise ABD çekiyor. Şu an Avrupa ve ABD'de hükümetlerin attığı hemen her olumlu veya olumsuz adımın öncelikli hedefi öncelikle Gazze'deki barbarlığa karşı kitlelerde oluşan küresel öfkenin kontrol edilmesi.
Öyle ki ABD'de son dönemlerdeki bütün iç ve dış hamlelerin ana gayesi İsrail'e yönelik içeride yükselen tepkileri bastırmaya odaklı. ABD özellikle İslam dünyasında ve Avrupa ülkelerinde İsrail'e karşı yükselen diplomatik başkaldırıyı etkisizleştirmeyi amaçlıyor.
İşte bu nedenle dünyaya ve insanlığa meydan okuyarak İsrail'e kalkan olan ABD'yi şimdi Gazze korkusu sardı.
Gönderdiği silah ve ekonomik destek yetmeyince şimdi de İsrail'i eleştiren müttefiklerine ve uluslararası kurumlara saldırmaya başladı ABD.
***
Hâliyle ABD yönetiminin en büyük travması
kendi kamuoyunda
oluşan anti-siyonist dalga.
Filistin'e
artan destek Amerika
'nın kâbusuna
dönüştü. Zira korku duvarlarını aşan vicdan
sahiplerini cezalar, sansür, linç ve sınır dışı
etme gibi tehditler yıldırmıyor.
Görünen o ki Amerikan
yönetimi sokak, sahne, ekran, medya, akademi ve bürokrasideki
artan Gazze duyarlılığını bastırmada artık yetersiz kalıyor. Bütün silahları ters tepiyor.
Dışişleri ve Kongre çalışanları bile yönetimin soykırımcı tavrını topa tutup istifa ediyor. Senatörler dahi
Gazze mektupları yazabiliyor.
Siyonist manipülasyon artık işlevsizleşmiş durumda. Kıtlık ve açlıkla katledilen bebeklerin dramına
kimse sessiz kalamıyor. Artık kartel medya bile İsrail'in barbarlığını
manşetlerden ve ekranlardan veriyor.
Paniğe kapılan Amerikan yönetimi ise halkına karşı cadı avına
çıkarak bu küresel intifadayı bastıracağını zannediyor. Göçmen çeteleri ve suç örgütleri bahanesiyle
kentlerde ulusal muhafızlar görevlendiriliyor. On milyonlarca kişinin vizeleri incelenerek sınır dışı ile tehdit ediliyorlar.
Amaç gözdağı. Amaç eylül ayında kolej ve üniversitelerin açılmasıyla
başlayacak Filistin'e destek protestolarını şimdiden sindirmek ve önlemek.
***
Fakat Gazze tsunamisini bu saatten sonra durdurmak çok zor. ABD'nin Gazze'deki soykırımı nedeniyle Avrupa'yla da arasında krizler çıkacak. Nitekim son olarak Fransa, "Paris antisemitizmle mücadelede yeterli çaba göstermiyor"
diyen ABD elçisi Charles Kushner'i dışişlerine çağırdı.
Buna ek olarak AB, "İsrail aleyhindeki tutumları"
nedeniyle ABD'nin
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 2 savcı ve 2 hâkimine
karşı aldığı yaptırım
kararını eleştirdi.
Dolayısıyla Gazze soykırımına destek sadece ABD iç politikasında değil Avrupa ve İslam dünyası ile ilişkilerde de birçok soruna gebe görünüyor.
Zira Hollanda'da Gazze ambargosu ile karşılaşan
dışişleri ve diğer
bakanların hükümetten istifasıyla sonuçlanan
kriz tekil bir örnek olarak kalmayacak.
Çünkü bütün Avrupa'da halklarla
hükümetler arasında Gazze nedeniyle derin bir ayrışma
yaşanıyor.
Hiçbir hükümet artık İsrail'i savunup kendi kamuoyunu karşısına alacak durumda değil.
ABD ve İsrail de aynı akıbetle
karşılaşacak. Soykırımı destekleyenler
halkları ve dünya kamuoyu ile karşı karşıya
gelecek. Hâsılı kelam, insanlığa ve bebeklere savaş açanlar kaybedecek.
Vahşice katledilen Gazzeli masum çocukların kanı ve ahı yerde kalmayacak.
Ayaklanan dünya bunun hesabını er
veya geç soykırımcılardan soracaktır.