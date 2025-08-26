Küresel intifadaya dönüşen Gazze'deki soykırım Batı dünyasını bölünme noktasına getirdi. Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği soykırım desteği hem hükümetlerle halkları arasındaki toplumsal kopuşu hızlandırıyor hem de siyasi pozisyonları değişen ülkeler arasında diplomatik çatlaklara yol açıyor.

En büyük korkuya kapılanlar ise soykırımcı siyonazilere her tür desteği veren ülkeler. Bunların başını ise ABD çekiyor. Şu an Avrupa ve ABD'de hükümetlerin attığı hemen her olumlu veya olumsuz adımın öncelikli hedefi öncelikle Gazze'deki barbarlığa karşı kitlelerde oluşan küresel öfkenin kontrol edilmesi.

Öyle ki ABD'de son dönemlerdeki bütün iç ve dış hamlelerin ana gayesi İsrail'e yönelik içeride yükselen tepkileri bastırmaya odaklı. ABD özellikle İslam dünyasında ve Avrupa ülkelerinde İsrail'e karşı yükselen diplomatik başkaldırıyı etkisizleştirmeyi amaçlıyor.

İşte bu nedenle dünyaya ve insanlığa meydan okuyarak İsrail'e kalkan olan ABD'yi şimdi Gazze korkusu sardı.

Gönderdiği silah ve ekonomik destek yetmeyince şimdi de İsrail'i eleştiren müttefiklerine ve uluslararası kurumlara saldırmaya başladı ABD.

***

Hâliylekendi kamuoyundaoluşanFilistin'eartan destek Amerika 'nın kâbusunadönüştü. Zira korku duvarlarını aşan vicdansahiplerinietme gibi tehditler yıldırmıyor.Görünen o ki Amerikan yönetimiartan Gazze duyarlılığını bastırmada artık yetersiz kalıyor.Dışişleri ve Kongre çalışanları bile yönetimin soykırımcı tavrını topa tutup istifa ediyor.Gazze mektupları yazabiliyor.Siyonist manipülasyon artık işlevsizleşmiş durumda.kimse sessiz kalamıyor. Artıkmanşetlerden ve ekranlardan veriyor.Paniğe kapılan Amerikan yönetimi iseçıkarak bu küresel intifadayı bastıracağını zannediyor.kentlerde ulusal muhafızlar görevlendiriliyor. On milyonlarca kişininAmaç gözdağı. Amaç eylül ayındabaşlayacak Filistin'e destek protestolarını şimdiden sindirmek ve önlemek.

***

Fakat Gazze tsunamisini bu saatten sonra durdurmak çok zor. ABD'nin Gazze'deki soykırımı nedeniyle Avrupa'yla da arasında krizler çıkacak. Nitekim son olarakdiyen ABD elçisi Charles Kushner'i dışişlerine çağırdı.Buna ek olarak AB,nedeniyle ABD'ninUluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM)karşı aldığı yaptırımkararını eleştirdi.Dolayısıyla Gazze soykırımına destek sadece ABD iç politikasında değil Avrupa ve İslam dünyası ile ilişkilerde de birçok soruna gebe görünüyor.Ziradışişleri ve diğerbakanların hükümetten istifasıyla sonuçlanankriz tekil bir örnek olarak kalmayacak.Çünkü bütün Avrupa'da halklarlahükümetler arasındayaşanıyor.Hiçbir hükümet artıkABD ve İsrail de aynı akıbetlekarşılaşacak. Soykırımı destekleyenlerhalkları ve dünya kamuoyu ile karşı karşıyagelecek. Hâsılı kelam,Vahşice katledilenAyaklanan dünya bunun hesabını erveya geç soykırımcılardan soracaktır.