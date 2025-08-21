Dünya ve Ortadoğu kritik bir aşamadan geçiyor. Bu tarihi süreçte bütün gözler Türkiye'nin üzerinde. Devletimizin attığı iç ve dış adımlar çok yakından izleniyor. Çünkü ülkemizin devreye soktuğu oyun değiştirici stratejiler sadece bizim ve bölgemizin değil küresel siyasetin de dinamiklerini derinden şekillendirecek bir mahiyete sahip.

Foreign Affairs, Foreign Policy, Le Point, The Economist ve The American Conservative (TAC) gibi Batılı dergilerle ana akım yazılı, görsel ve dijital medyadaki analizlerde Türkiye'nin yükselişinin özellikle Ortadoğu'da dört asırlık Batılı egemenliğin yol açtığı kaos ve talan düzenini sona erdireceğine işaret ediliyor.

Analizlerin çoğunda "Neo-Osmanlı Türkiye geliyor, bunun önlemini acilen almalıyız!" paniği var.

Türkiye'nin potansiyeli, imkân ve gücünü en büyük tehdit olarak lanse eden bu manipülatif yaklaşımların aksine konjonktürü doğru analiz edip ülkemizin önündeki iç ve dış engellere işaret eden değerlendirmelerle de karşılaşabiliyoruz bazen.

***

Objektif diyebileceğimiz nadir kalemlerden olan, TAC'da çıkantarihli yazısının başlığınıdiye koymuş. Bölgesel hegemonyanıngerektirdiğinin altını çizen yazar, Türkiye'nin Ortadoğu'daki yükselişinin önündedikkat çekiyor.İlki dış kaynaklıİkincisi de iç kaynaklıiçselleştirmekte zorlananfaktörü.Ben İsrail faktörünü küçümsememekle birlikte bizim içinolduğu kanaatindeyim.Çünküanlayışımızı yeniden pratiğe dökemezsekkültürel ve siyasiöyle göründüğü kadar kolay olmayacaktır.Eğer iç faktörünkavrayamazsak bir asrı daha kaybederve yinesıkıştırılırız.

***

Bu nedenden dolayı tehlikenin kaynağını gayet net görenmakûs talihimizi yenmek için bütün güçleriyle çabalıyor. Nitekimbir aşamadakesimler hâlâHem degibi Amerikalı gazetecilerin bilediyereksenaryolarını açıkça konuştuğu bir dönemde...Bizdeki siyonist zihniyetle malul kullanışlı aptallar ise terörist yapılanmaları bahane ederek hemen her fırsatta kardeşlik iklimine saldırıyor veOysa asılbunlardır. Zira bu ucuzdevri artık kapanıyor.Çünkü İsrail'in bölgemizdeki nükleer güç tekeline karşı tek laf edemeyen buasıl hedefibir yüzyıl dahaHâsılı kelam, bölgemizin ve dünyanın kaderini değiştirecek kritik bir aşamadayız. Başarının yolu bize kalan mirasta gizli. Dolayısıylaönce sömürgeci siyonist zihniyetten kurtulmak gerekiyor.Unutmayalım ki