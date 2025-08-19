Ukrayna krizinin çözümüne yönelik Rusya ve Batı'nın tutumu arasındaki fark aslında derin jeopolitik ayrışmaya da işaret ediyor. Kremlin, Batı'nın asıl hedefinin Ukrayna'da barış veya ateşkesten ziyade Rusya'yı bitirmek ve bölmek olduğuna inanıyor. Bu nedenle kalıcı barışı dayatıyor Moskova.

Çünkü yakın tarihte Batı, Kiev'in 2015 Minsk II Anlaşması'nı sabote etmesine izin verdi. Ardından Rusya'nın 2021'in sonlarında Ukrayna savaşı başlamadan önce yaptığı son müzakere teklifini görmezden geldi. Ve en nihayetinde Nisan 2022'de Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da vardığı uzlaşı İngiltere tarafından sabote edildi.

Bütün bu hamlelerden sonra Kremlin'de oluşan kanaat şu: Batı'nın Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı yürüttüğü vekâlet savaşını bitirmenin tek çözümü askeri yol. Zira Batı bütün siyasi çabaları sistemli olarak reddediyor. Şu an ABD tarafından atılan adımların nedeni de Batı'nın askeri olarak sıkışmasının sonucu zaten. Nitekim 5 Mayıs 2025'te "Rusya" belgeselinde Vladimir Putin bu gerçeği çok net şekilde şu sözlerle bir kez daha dile getirdi: "Rusya, kendisine karşı varoluşsal bir savaş yürüten Batı'ya karşı tek başına duruyor..."

***

7 Mayıs 2000'de göreve başlayan ve iktidarda 25 yılı geride bırakan Putin'in belgeselde 2000'li yılların başından beri Batı'nın Rusya'ya karşı "sinsice" hareket ettiğinin ve bir şeyden bahsedip tam tersini yaptığının canlı şahidi olduğunun altını çizmesi de dikkat çekici.Batı'nın Rusya'yadeşifre edenPutin, temel sorun olarak Avrupa veABD'ninsaygıduymamalarını gösteriyor. Krizin asılnedeni bu anlayış. Batı'nın bu üstencive sömürgeci yaklaşımı zaten dünyanındiğer ülkelerindeki sorunların dagerçek sebebini oluşturuyor.Ne var ki dünya Ukrayna krizinebaktığı için Rusya'nın gerekçelerini ve saiklerini tam bilmiyor. Putin, Rusya belgeselinde şu çarpıcı tespitte de bulunuyor: "Bu 'medeni dünya', Rusya'nın zayıfladığına,ve kalan kısımların bitirilmesi gerektiğine karar verdi. Bu amaçlagerekiyordu..."

***