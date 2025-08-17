ABD ve Rusya'nın Ukrayna krizini de aşan yeni küresel işbirliğini sembolize eden Alaska'daki zirveden ateşkes çıkmaması sürpriz olmadı. Zira hedef ateşkes değil kalıcı bir barıştı. Savaş yanlısı Avrupa ve Amerikan kartel medyası zirveyi 'amatör diplomasi' diye aşağılamaya kalksa da ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkilerini derinleştirmekte kararlı.
Bu nedenle Trump, zirveden sonra yaptığı açıklamada önceliğin artık Avrupalı liderlerin ısrar ettiği 'geçici bir ateşkes' değil savaşı kalıcı bir anlaşmayla tamamen çözecek hamleler olacağını vurguladı. Truth Social'daki paylaşımında Trump, Putin ile Anchorage'da yaptığı yaklaşık üç saatlik görüşmenin 'çok iyi geçtiğinin' altını çizdi.
Ardından, "Zirveyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, birkaç AB lideri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüm. Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması'na doğrudan gitmek olduğuna ve çoğu zaman işe yaramayan sıradan bir ateşkes anlaşmasına varmak olmadığına herkes karar verdi" bilgisini paylaştı.
***ABD Başkanı ayrıca, pazartesi günü Volodimir Zelenski ile görüşeceklerini de doğrulayarak, "Her şey yolunda giderse, Başkan Putin ile bir görüşme planlayacağız" diye de ekledi. Alaska zirvesinden sonra Putin de 'kalıcı ve uzun vadeli bir çözümün çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını' gerektireceğini vurguladı.
***Dolayısıyla daha büyük küresel jeopolitik, ticari ve teknolojik hedefleri için ABD, Ukrayna'da Rusya'nın taleplerini karşılayacak ve güvenlik endişelerini giderecek her tür adımı atmakta kararlı görünüyor. Buna göre Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya gerekirse Rusya'da kalacak, Ukrayna NATO'ya alınmayacak ve Rusya ile Ukrayna sınır hattı 150 kilometre derinliğe kadar silahtan arındırılacak.