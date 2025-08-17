ABD ve Rusya'nın Ukrayna krizini de aşan yeni küresel işbirliğini sembolize eden Alaska'daki zirveden ateşkes çıkmaması sürpriz olmadı. Zira hedef ateşkes değil kalıcı bir barıştı. Savaş yanlısı Avrupa ve Amerikan kartel medyası zirveyi 'amatör diplomasi' diye aşağılamaya kalksa da ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkilerini derinleştirmekte kararlı.

Bu nedenle Trump, zirveden sonra yaptığı açıklamada önceliğin artık Avrupalı liderlerin ısrar ettiği 'geçici bir ateşkes' değil savaşı kalıcı bir anlaşmayla tamamen çözecek hamleler olacağını vurguladı. Truth Social'daki paylaşımında Trump, Putin ile Anchorage'da yaptığı yaklaşık üç saatlik görüşmenin 'çok iyi geçtiğinin' altını çizdi.

Ardından, "Zirveyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, birkaç AB lideri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüm. Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması'na doğrudan gitmek olduğuna ve çoğu zaman işe yaramayan sıradan bir ateşkes anlaşmasına varmak olmadığına herkes karar verdi" bilgisini paylaştı.

***

ABD Başkanı ayrıca, pazartesi günü Volodimir Zelenski ile görüşeceklerini de doğrulayarak, "Her şey yolunda giderse, Başkan Putin ile bir görüşme planlayacağız" diye de ekledi. Alaska zirvesinden sonra Putin degerektireceğini vurguladı.Yaniöyle görünüyor ki tarihegeçecek.Yalta zirvesindeliderleri II. DünyaSavaşı sonrasındaki dünyayı dizayn etmişveyeniden şekillendirmişlerdi.Şimdi de buna benzer bir süreçten geçiyor dünya, özellikle de Avrupa. Alaska zirvesi ABD'nin Rusya ile sadece Ukrayna'da değil Doğu Avrupa başta olmak üzereÇünkü Trump ve çevresi ile birlikte Amerikan derin devletinin bir kesimiRusya'yı hedef almanın yanlış bir tercih olduğuna inanıyor. Trump ve kurmaylarına göreBu yüzden önceliğinverilmesinin ve Rusya ile uzlaşı sağlanamadan ABD'nin Pekin'e karşı Orta Asya ve Asya-Pasifik'te başarı şansının hayli zayıf olduğunun altını ısrarla çiziyorlar.

***

DolayısıylaABD, Ukrayna'daRusya'nın taleplerini karşılayacak vegüvenlik endişelerini giderecek her türadımı atmakta kararlı görünüyor. BunagöregerekirseRusya'da kalacak,ve Rusya ile UkraynaTrump, en büyük kozu olanAvrupa'yı bu gerçeği kabuletmeye zorluyor.diye uyarıyor. Yani ölümü gösteripsıtmaya razı edecek. Bunu yapmak zorundayoksa kendi ülkesinin geleceği tehlikeyegirecek. Dolayısıylaİki ülkenin Ukrayna'daki krizin çözümünde, öyle anlaşılıyor ki gizli veaçık diğer stratejik bütün sahaları da kapsayacakbir mahiyete sahip.Hâsılı kelam,Bu yeni küresel uzlaşıdasadece Ukrayna ve Avrupa'nın geleceğideğilGidişat bunu gösteriyor.