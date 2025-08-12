Ben Gurion'dan Golda Meir'e, Ariel Şaron'dan Binyamin Netanyahu'ya kadar bütün işgalci ve sömürgeci İsrailli yöneticiler, Batılı efendilerinin ellerine tutuşturduğu emperyalist reçeteyi uyguladı, uyguluyor. Uluslararası kamuoyu daha yeni yeni hayretler içinde soruyor. İsrail gibi sapkın bir devletin Filistin halkına 1948'den bu yana uyguladığı sistemli soykırıma dünya şimdiye kadar neden müsamaha etti ve hâlâ niçin kılını kıpırdatmıyor, kıpırdatamıyor.

Çünkü dünya onların dünyası. Kuralları onlar koyuyor. Bu nedenle şu anki küresel statüko yıkılmadan hiçbir şey değişmez. Birleşmiş Milletler (BM) gibi kurumlar, Avrupa ve ABD'nin dünyaya dayattığı sömürgeci sistemin bir aparatıdır sadece.

BM'nin kuruluş amacı, sömürgeci Anglosaksonların "böl ve yönet" stratejisine hizmetti zaten. Hâliyle dünyayı olabildiğince ulusal devletlere parçalayıp vesayet altına almanın en etkili emperyal mekanizmasıdır BM.

Zaten 1917 Balfour Deklarasyonu ile Filistin'i Yahudi yurdu yapmaya karar veren İngilizler, II. Dünya Savaşı'ndan sonra işgal projesini BM'ye devretti. 29 Kasım 1947'de BM, 181 sayılı taksim kararıyla Nehir'den Deniz'e uzanan bölgede İsrail ve Filistin devletlerinin kurulmasını onaylayarak Filistin'i ikiye parçaladı. İsrail hemen kuruldu ama Filistin devletinin kurulması hep engellendi.

Filistin'deki2 milyonluk nüfusun 1.5 milyonuFilistinliyken sadece 500 bini Yahudi'ydi. Yahudilerin devlet olabilmesi içinbaşvurdu. İsrail devleti içindeki Yafa gibi yerleşim birimleri Filistin devletine dâhil edildi.Bunu gören soykırımcılareder etmez ilk işBM'nin önderlik ettiği etnik temizlik projesinidevam ettirmek oldu. Altı ay içindeİsrail devleti içindeki 800 bin Filistinli sürgünedildi. Ve ödül olarakİsrail BM üyesi olur olmaz. BenGurion, BM'den gördüğü desteklegözünü bu kezdikti. Dünyanın her yanından Yahudileri İsrail'e çağırırken sürdüğü Filistinlilerin iserağmen dönüşüne izin verilmeyeceğini ilan etti.1967'de İsrail, Mısır 'danaldı.BM göstermelik 476 ve 478kararlarıyla ilhakı tanımadığını ilan etti. Fakat hesap vermesi gereken İsrail bu kezbir kez daha ödüllendirildi. Mısır,İsrail'i tanıdığını açıkladı.

