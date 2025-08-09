Gazze'de tarihin en vahşi soykırımını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünyayla alay etmeye devam ediyor. Küstah bir şekilde "Gazze'de soykırım yapmadıklarını, soykırım olsa kötü iş çıkardıklarını, çünkü Gazze'de herkesin ölmediğini" söyledi. Kaçacak delik araması gereken savaş ve insanlık suçlusu bir caninin bu sadist açıklamalarının bir nedeni var. Cesaret aldığı güçler var. Yoksa bırakın böyle rezilce dalga geçmeyi, insan içine bile çıkamazdı.

Fakat post-kolonyal çalışmalar konusunda uzman olan Adam Miyashiro'nun, The Middle East Eye'da da dile getirdiği gibi bu problematiğin temel nedeni Japonya'dan Filistin'e kadar, özellikle modern dönemde ABD liderliğindeki Batılı emperyalist şiddetin kurbanlarının insanlıktan çıkarılmasına, kitlesel cinayetlerin yeniden tekrarlanmasına ve rasyonalize edilmesine olanak sağladı.

Gazze'de de görüldüğü üzere soykırım meşrulaştırılmakla kalınmıyor kurbanların haklarını savunan dünya halkları da tıpkı katledilen Gazzeli masum bebek ve diğer siviller gibi insanlıktan çıkarılarak muhatap alınmıyor. İnsanlığın acıları alaya alınıyor.

***

Bu da soykırım yapanlardan hesap sorulmadığı için oluyor. Eğer Hiroşima 'ya atom bombasıatıp bebek, çocuk, kadın,yaşlı, genç, hayvan ve bitki ayrımıyapmadan bütün canlıları yokeden ve, bu insanlıksuçu için bir bedel ödeseydi bugünGazze'deki soykırım tekrarlanabilirmiydi?3 gün sonra 9 Ağustos 1945'te (80 yıl önce bugün)Şehri içindeki bütün canlılarla birlikte Hiroşima gibi dümdüz ettiDolayısıylaboşuna değil. Hatta Hiroşima ve Nagasaki 'den 80 yıl sonraçağrıları tarihteki acılardan ne kadar az şey öğrenildiğini gösteriyor.Daha utanç verici olanı ise 80'inci yıl anma törenlerinde Hiroşima'nın kurbanları anılırken Japonya ve BM'nin tarihteki bu ilk kitlesel silahlarla işlenen vahşi soykırımın faili ve suçlusu olan

***