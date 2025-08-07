İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırıları karşısında üç maymunu oynayan dünya daha yeni yeni hareketlenmeye başladı. Fakat çare diye sunulan "Filistin'i devlet olarak tanıma" hamlesi sorunu çözmek yerine ırkçı ve sömürgeci İsrail devletinin ekmeğine daha fazla yağ sürüyor.

Çünkü siyonist İsrail'in 1948'den bu yana sürdürdüğü kitlesel katliam, sürgün, etnik temizlik ve soykırım stratejisi olduğu gibi devam ediyor.

Filistin Devleti'ni tanıma gayretleri siyonist politikaların onaylanmasından başka bir sonuç doğurmuyor.

Doğru olan tavır Filistinlilerin devlet olma hakkını tanımayan İsrail devletini tanımamaktır. Ancak bırakın sicili insanlık ve savaş suçlarıyla dolu İsrail devletini tanımamayı ona yönelik en ufak bir eleştiri dahi hemen anti-semitizm manipülasyonu ile cezalandırılıyor. Katliamcı İsrail'in devlet olma vasfının olmadığını ileri sürmek bir yana Filistinlilerin devlet hakkını savunmak ve Filistinlilerin maruz kaldığı mezalimi dile getirmek bile lince uğramanıza yol açıyor.

***

Düşünebiliyor musunuz? Gazze kasabı Binyamin Netanyahu ve çetesi Filistin devletine şiddetle karşı olduklarını ve bunu savunanları terörist ilan ederken, kendisinin devlet olma hakkının sorgulanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyor.ilan ediyor. Oysa olmasıgereken şudur... Madem soykırımcıYahudiler Filistin halkının devlet olmahakkını inkâr ediyor, o zaman dünyada İsrail devletinin var olma hakkınıinkâr etmelidir. Ancak bunu kimsediyemiyor. ZiraBu yapının temelleride İngiltere'nin Filistin'i işgal etmesindenkısa bir süre sonraile atıldı.Ardındangeldi. LordRobert Peel raporu, Filistin'i Yahudisömürgecilerle Ürdün arasında paylaşmayıönerdi. Yahudi devletininsınırları içinde kalan 300 bin kadarFilistinlinin sınır dışı edilmesini, mallarınael konulmasını ve sürgündensonra dönüş haklarının yok sayılmasınıtalep ediyordu. Peel raporu tepkilernedeniyle uygulanmadı.

***