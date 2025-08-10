ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Beyaz Saray'da buluşturduğu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iki ülke arasında 1990'lardan beri devam eden anlaşmazlığa son noktayı koyması bölgenin jeopolitik dinamiğinde Türkiye'nin merkezde yer aldığı yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açacaktır.

Bu yeni atmosfer bölgesel değişimi tetikleyecektir. Hatta gözlerin endişeyle çevrildiği Rusya ve İran dahi konvansiyonel tutumlarını gözden geçirecektir. Çünkü kendi sorunlarıyla meşgul olan bu ülkelerin, komşularının dertleriyle uğraşacak mecalleri yok.

Rusya yeni doktriniyle hinterlandındaki ülkelere artık "koltuk değneği" olamayacağını ve bu ülkelerin kendi ayakları üzerinde durarak birbirleriyle ya da AB, Türkiye, ABD veya Çin gibi aktörlerle yeni stratejik ilişkilere girebileceğinin sinyalini çoktandır veriyordu zaten.

Rusya bundan sonra Sovyetler'den kalma sert hegemonik güçle değil daha pragmatik bir stratejiyle hareket edecek. Zira bölgede ortak ideoloji yerine farklılaşan ulusal çıkarlar öne çıkıyor. Bu da Moskova'nın hinterlandındaki Güney Kafkasya, Orta Asya veya Doğu Avrupa'daki ülkelerin siyasi rejimlerinin mahiyetini öncelikli tehdit algılayan eski anlayışını terk etmesine yol açıyor.

***

Kremlin artıkolarak değil yeni küresel sistemdeçok katmanlı bir stratejiyle hareketediyor. Bubelirleyicioldu.işbirliğini ideolojiksabitelerden ziyade tarihsel bağlara,adalete, rasyonaliteye, açıkça tanımlanmışkarşılıklı faydalara göre belirleyensahip.Bu nedenleher alanda yükseliyor. Bakü ve Erivan arasındaki anlaşmanın en büyüklokomotifi de Ankara'ydı zaten., Azerbaycan ile Türkiye arasındataşıdı. 30 Mayıs 2025'tede, Şuşa Beyannamesi'ne resmenkatılaraktaşıdı.Yani Güney Kafkasya ve Orta Asya'da güç mücadelesi veren ABD, Rusya, Çin, İran ve AB gibi aktörlerin arasından sıyrılan Türkiye'nin her alandaderinleşiyor. Bütün aktörler atılan her adımda Türkiye'nin belirleyici olduğunun fakında. Bu nedenle Türkiye eksenli ve Türkiye ile eşgüdüm halinde bir strateji izlemeye çalışıyor herkes. Beyaz Saray'da da bunu gördük.her açıdan Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel istikrar ve işbirliği sürecine hizmet edecektir.

***

Rusya, Çin, İran veya Avrupa'nın hegemonyasının zayıfladığı bir dönemde Türkiye'nin öne çıkması ABD'nin de olumlu göreceği bir opsiyon. Öte yandan diğer aktörler deyaklaşıyor.DolayısıylaKafkasya ve Orta Asya'daki bukritik aşamada Türkiye ağırlığını bundansonra her alanda daha fazla hissettirecektir.Unutmayalım kiifade etmek için kullanılan oünlü "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne" hedefiAzerbaycan'ınve beş yıl sonrabirlikte hayalden gerçeğe dönüştü.Sık sık tekrarladığım gibi yeni bir dünyanın doğum sancılarına şahitlik ettiğimiz bu zorlu süreçteBunun en somut göstergelerinden biri deOrtadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Güney Asya ve Doğu Akdeniz'den sonra