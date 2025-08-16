Ukrayna için geçerli olan hakikat herkes için de geçerli... Temel sorun 'egemenlik, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin hakkı'ndan kaynaklanıyor. Filistin'den Tayvan'a, Suriye'den Venezüella'ya kadar uzanan farklı kıtalardaki bütün krizlerin temelinde bu ilkelerin çiğnenmesi var. Siyasi, coğrafi ve iradi bağımsızlığın yokluğu herkesin enerjisini tüketiyor. Çatışmaların ana kaynağı bu.

Bu çerçeveden Alaska'daki ABD ve Rusya zirvesini değerlendirmek gerekli. Rus lider Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün Anchorage kentinde gerçekleşen görüşme bir bakıma tarihe 15 Ağustos 2025 tarihli diplomatik kumar olarak geçecektir.

Zira iki taraf arasındaki çekişme ve çelişkilerden çok masa dışında bırakılanların tepkisi bu zirveyi küresel bir uzlaşıdan ziyade yüksek bahisli bir diplomatik pokere dönüştürüyor. Bu açıdan diplomasi her zaman masanın kazandığı şans oyunlarından daha acımasızdır. Çünkü kumarda en azından masada kaybedersiniz. Ama diplomaside masanın yüzünü dahi göremeden ağır kayıplara maruz kalabilirsiniz.

Haliyle Trump ve Putin'in bir araya gelmesi Ukrayna'daki ateşi söndürmekten çok savaşın ganimetini paylaşmakla ilgili. Çünkü görüşülen yer diplomatik veya siyasi bir mekân değil. Elmendorf-Richardson Üssü'ndeki buluşma bu nedenle siyasi çözümden çok stratejik ve askeri rekabette uzlaşıya işaret ediyor.

***

Dolayısıyla acı gerçek bu zirve ile bir kez daha ortaya çıkıyor.Tıpkı II. Dünya Savaşı sonrasında dünyanın sadece ABD ve SSCB'nin taleplerine göre şekillenmesinde olduğu gibi.bu iki süper gücün talep, ihtiyaçve nüfuz sahalarına göre dizayn edildi. Hangiülkenin demokratik, kapitalist veya sosyalistolacağına o ülkelerin halkları değil ABD veSSCB karar verdi. Bazı ülkelerbazılarıbazıları damaruz kaldı.bu bakımdanfanteziden öte bir anlam ifade etmiyor.Şimdi deyaşıyor dünya ikinci kez Alaska'da. Küresel arenada rakip olan ABD ve Rusya artık belli konularda bir konsensüse doğru ilerliyor. Bu uzlaşıdadeğilZaten ABD'nin Ukrayna'da verdiği tavizlere karşılık Rusya'nın daunutmamak lazım.

***