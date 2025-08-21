Video Haber Bercan Tutar | Türkiye'nin önündeki tek engel
Bercan Tutar | Türkiye'nin önündeki tek engel

Bercan Tutar | Türkiye'nin önündeki tek engel

21.08.2025 | 16:25

Bercan Tutar'ın 21.08.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bercan Tutar | Türkiye’nin önündeki tek engel 04:04
Bercan Tutar | Türkiye'nin önündeki tek engel 21.08.2025 | 16:25
Okan Müderrisoğlu | Hürkuş ile Allahuekber beraberliği 03:24
Okan Müderrisoğlu | Hürkuş ile Allahuekber beraberliği 21.08.2025 | 16:21
Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: ’Suriye çeyreği’ | Video 04:10
Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: 'Suriye çeyreği' | Video 21.08.2025 | 16:03
Faruk Erdem | Memur ve emekliye yeni maaş 06:13
Faruk Erdem | Memur ve emekliye yeni maaş 21.08.2025 | 16:00
Mahmut Övür | Bir avukatın ölümü ve bir ülkenin silkinişi 03:26
Mahmut Övür | Bir avukatın ölümü ve bir ülkenin silkinişi 21.08.2025 | 15:58
Haşmet Babaoğlu | İhtiyarlara yer yok... mu? 03:00
Haşmet Babaoğlu | İhtiyarlara yer yok... mu? 21.08.2025 | 15:48
İstanbul’un bisikletleri çürümeye terkedildi! Uzman isimden çarpıcı yorum: Senelik maliyeti 18 milyar dolar | Video 06:13
İstanbul’un bisikletleri çürümeye terkedildi! Uzman isimden çarpıcı yorum: "Senelik maliyeti 18 milyar dolar" | Video 21.08.2025 | 12:59
Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 il merkezli operasyonda 55 kişi yakalandı, 23’ü tutuklandı | Video 00:56
Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 il merkezli operasyonda 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı | Video 21.08.2025 | 08:41
Bursa’da tekel bayisine silahlı saldırı | Video 00:38
Bursa'da tekel bayisine silahlı saldırı | Video 21.08.2025 | 08:42
Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga 00:36
Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga 20.08.2025 | 22:49
Bakan Vedat Işıkhan’dan memur zammı açıklaması | Video 05:42
Bakan Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması | Video 20.08.2025 | 12:45
İBB’nin bisiklet mezarlığı böyle görüntülendi | Video 05:09
İBB’nin bisiklet mezarlığı böyle görüntülendi | Video 20.08.2025 | 10:38
KIZILELMA’nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi | Video 01:14
KIZILELMA’nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi | Video 20.08.2025 | 08:52
21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı | Video 00:34
21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı | Video 20.08.2025 | 08:22
Roketsan’ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı 01:11
Roketsan'ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı 19.08.2025 | 22:11
Bakan Güler, Japon mevkidaşı Nakatani ile bir araya geldi | Video 04:28
Bakan Güler, Japon mevkidaşı Nakatani ile bir araya geldi | Video 19.08.2025 | 16:38
Başkan Çerçioğlu: Herkese eşit ve adil davrandım | Video 05:13
Başkan Çerçioğlu: "Herkese eşit ve adil davrandım" | Video 19.08.2025 | 16:29
Terörsüz Türkiye yolunda yeni toplantı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Pazarlık olmadı, olmayacak | Video 06:39
Terörsüz Türkiye yolunda yeni toplantı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Pazarlık olmadı, olmayacak" | Video 19.08.2025 | 16:23
Konut kredisi faizleri düşüyor! Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak? | Video 05:25
Konut kredisi faizleri düşüyor! Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak? | Video 19.08.2025 | 15:35
Bakan Yerlikaya: 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde ele geçirdik | Video 00:56
Bakan Yerlikaya: "7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde ele geçirdik" | Video 19.08.2025 | 15:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY