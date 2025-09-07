Hedefe ulaşmak için her yolu mubah görüyorlar. Soykırımı, açlığı, salgın hastalıkları, ölümcül ambargoları, terörizmi, şiddeti ve işgalleri kullanmaktan çekinmiyorlar. Gazze'de bahaneleri Hamas, Afganistan'da Taliban, Mısır'da İhvan, Irak'ta sözde kitle imha silahları, Suriye'de DEAŞ, Yemen'de Husiler ve İran'da nükleerdi.

Venezuela'da ise 'Tren de Aragua' adlı bir suç örgütünü gerekçe gösteriyorlar. Gözlerini öyle karartmışlar ki örgütün lideri olarak yaftaladıkları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ödülünü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in başına koydukları ödülün tam iki katına, 50 milyon dolara kadar çıkardılar.

Zira panikteler. Hegemonyaları sarsılıyor. Gazze'deki soykırımla vermek istedikleri gözdağı ters tepti. Bombaları korkutmuyor. Açlık ve yoksulluğu silah olarak kullanmalarına rağmen insanlar teslim olmuyor. The Lancet Global Health dergisinin Ağustos sayısında çok değerli bir çalışma yayımlandı. ABD ve AB yaptırımlarının 1970'ten bu yana çoğu bebek, çocuk ve yaşlı 38 milyon insanın ölümüne yol açtığı verilerle gözler önüne serilmiş.

***

Gazze'de iki yıldır yaşadığımız mezalimin aslında sistemli şekilde devam ettirildiğini görüyoruz. Anlıyoruz ki savaşlardan daha çok insan barbar ekonomik ambargolar yoluyla etnik temizliğe uğratılmış. Amaç ise bu yolla işgal ve darbelere zemin hazırlamak. Ülkeleri birer birer rehin alıp köleleştirmek. Görüldüğü üzere hangi ülke ABD ve Avrupa'nın egemenliğine isyan etmişse hemen hedef tahtasına konuluyor. Sömürgeci hamlenin ilk adımını ise genellikle ekonomik yaptırımlar oluşturuyor. Her ülkeye göre geliştirilen bir işgal ve sömürü doktrini var. Batı'nın tek taraflı ambargo, müdahale ve işgallerine maruz kalıyordu.

***

Bu saldırıların temel hedefi Venezuela'da da görüldüğü üzere ülkenin sosyo-ekonomik, ideolojik, etnik ve mezhebi yapısını parçalamak. Örneğin 2017 ve 2018'de Venezuela'ya uyguladıkları ambargolarla girdiler. Gazze'de iki yıldır kuşatmaya karşı çıkan halkı yok etmeye çalışıyorlar. Fakat ABD Dışişleri Bakanı efeleniyor. Gözünü karatmış. Hiçbir ilke ve değer tanımıyorlar. Her tür yalana ve bahaneye arsızca sarılıyorlar. Çünkü gerçeğe ihtiyaçları yok. Fakat ne yapsalar da kaybedecekler. Çünkü sırf Batılı egemenlerin konforu bozulmasın diye bir dünyayı kimse kabul edemez. Gazze'nin yol açtığı küresel intifada da bu talep net şekilde görülüyor zaten. İnsanlar artık dayalı bu ilkel düzenin yıkılmasını ve konulmasını istiyor. Hâsılı kelam, yok edilmesi gereken asıl tehlike Batı'nın sömürgeci ve soykırımcı narko-zihniyetidir.