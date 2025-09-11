İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi en çok da Körfez ülkelerini şoke etti. Zira ABD'nin savunma şemsiyesi altındaki Katar'a yönelik saldırı Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman'da derin bir kırılmaya yol açtı/açacak.

Çünkü ABD'nin izni, yönlendirmesi ve imkânları olmadan İsrail'in böyle bir operasyona girişmesi çok zor. Her ne kadar ABD saldırıyı 'talihsiz kaza' diye nitelese de 'ayinesi' tam tersini söylüyor. Biliyoruz ki emperyal stratejide tesadüflere ve sürprizlere yer yoktur. Tesadüf denilen her şey birer 'planlı rastlantı'dır.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım ile Suriye, Yemen, İran, Lübnan ve son olarak Katar'a yönelik saldırıları tamamen eşgüdümlü bir stratejinin ürünüdür. İsrail ve ABD'nin ortak operasyonlarıdır.

7 Ekim'den bu yana süren suikast, saldırı, bombardıman ve soykırım vahşetini sadece İsrail'e mal etmek safdillik olur. Hatta bu saldırıları CIA ve Pentagon'un istihbari ve lojistik desteği olmadan Mossad'ın tek başına yaptığına inanmak ise safdillikten öte jeopolitik bönlüktür.

***

Zaten Almanya Başbakanıde dediği gibi İsrail şu anCENTCOM ile birlikteyapıyor. Ama tek değil. Yanında, arkasındave önünde ABD var. Haliyle Doha'dakisaldırıda da beraberdiler. Kanıtı ise 9 Eylül'deDoha'ya yönelik saldırıdan 3 gün önce yani6 Eylül'deGeneral Brad Cooper'ın Tel Aviv 'de,İsrail'inGenelkurmay Başkanıgörüşmesidir.Bu temastan iki gün sonra yani Doha'daki saldırıdan bir gün önce deKatar Emiri'neverdi:Trump'ın çıkışından bir gün sonra da İsrail'in suikast operasyonu geldi.Ekranlara ve mikrofonlara konuşan Amerikalı yetkililer saldırıdan son anda haberleri olduğunu söyledi. Oysa Gazze'deki soykırım başta olmak üzere hem Doha'daki saldırı hem de onun öncesindeki bütün saldırılar 2021'de İsrail'in EUCOM'dan çıkıp CENTCOM üyesi yapılmasıyla başlayan 'büyük puzzle'ın sadece birer parçasıdır.

***

Unutmayalım kigörevden ayrıldığıkadar İsrail'i tam 5kez ziyaret etti. Bu pek de olağan bir şey değil.Fakat şimdi yapışık ikizgibiler. General Cooper'ın ayağının tozuylazatenher şeyi açıklıyor.1952'de kurulan ve diplomatik faaliyete ağırlık veren EUCOM'un sorumluluk alanındakiİsrail'in dâhil edilmesiyleCENTCOM'un diğer sorumluluk alanları olansorumluluk alanlarında ABD ve İsrail,artık. Doha'dakisaldırıyı da bu bağlamda düşünmek lazım.Zira her yerde beraber hareket ediyorlar.Hâsılı kelâm, her yeri Gazze gibi harabeyeçevirene kadar da durmayacaklar. Çünkü ikiside