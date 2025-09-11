Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bercan Tutar Amerika ve İsrail’in Doha’daki ‘ayinesi’
BERCAN TUTAR
11 Eylül 2025, Perşembe BERCAN TUTAR

Amerika ve İsrail’in Doha’daki ‘ayinesi’
Sesli dinlemek için tıklayınız.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi en çok da Körfez ülkelerini şoke etti. Zira ABD'nin savunma şemsiyesi altındaki Katar'a yönelik saldırı Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman'da derin bir kırılmaya yol açtı/açacak.
Çünkü ABD'nin izni, yönlendirmesi ve imkânları olmadan İsrail'in böyle bir operasyona girişmesi çok zor. Her ne kadar ABD saldırıyı 'talihsiz kaza' diye nitelese de 'ayinesi' tam tersini söylüyor. Biliyoruz ki emperyal stratejide tesadüflere ve sürprizlere yer yoktur. Tesadüf denilen her şey birer 'planlı rastlantı'dır.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım ile Suriye, Yemen, İran, Lübnan ve son olarak Katar'a yönelik saldırıları tamamen eşgüdümlü bir stratejinin ürünüdür. İsrail ve ABD'nin ortak operasyonlarıdır.
7 Ekim'den bu yana süren suikast, saldırı, bombardıman ve soykırım vahşetini sadece İsrail'e mal etmek safdillik olur. Hatta bu saldırıları CIA ve Pentagon'un istihbari ve lojistik desteği olmadan Mossad'ın tek başına yaptığına inanmak ise safdillikten öte jeopolitik bönlüktür.

***

Zaten Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de dediği gibi İsrail şu an CENTCOM ile birlikte Batı'nın kirli işlerini yapıyor. Ama tek değil. Yanında, arkasında ve önünde ABD var. Haliyle Doha'daki saldırıda da beraberdiler. Kanıtı ise 9 Eylül'de Doha'ya yönelik saldırıdan 3 gün önce yani 6 Eylül'de CENTCOM'un yeni komutanı General Brad Cooper'ın Tel Aviv'de, İsrail'in Pentagon'u sayılan Kirya'da Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile 'operasyonel işbirliği'ni görüşmesidir.
Bu temastan iki gün sonra yani Doha'daki saldırıdan bir gün önce de ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri'ne 'Hamas ültimatomu' verdi: "Ya Hamas'a ateşkes şartlarını kabul ettir ya da ülkeden kov!" Trump'ın çıkışından bir gün sonra da İsrail'in suikast operasyonu geldi.
Ekranlara ve mikrofonlara konuşan Amerikalı yetkililer saldırıdan son anda haberleri olduğunu söyledi. Oysa Gazze'deki soykırım başta olmak üzere hem Doha'daki saldırı hem de onun öncesindeki bütün saldırılar 2021'de İsrail'in EUCOM'dan çıkıp CENTCOM üyesi yapılmasıyla başlayan 'büyük puzzle'ın sadece birer parçasıdır.

***

Unutmayalım ki 5 Nisan 2022'de CENTCOM Komutanlığı'na atanan General Michael Kurilla, görevden ayrıldığı 8 Ağustos 2025'e kadar İsrail'i tam 5 kez ziyaret etti. Bu pek de olağan bir şey değil. Eskiden CENTCOM, İsrail'in semtine bile uğramazdı. Fakat şimdi yapışık ikiz gibiler. General Cooper'ın ayağının tozuyla ilk ziyaretini hem de Doha saldırısından hemen önce İsrail'e yapması zaten her şeyi açıklıyor.
1952'de kurulan ve diplomatik faaliyete ağırlık veren EUCOM'un sorumluluk alanındaki İsrail, Suriye ve Lübnan ile birlikte 1 Ocak 2021'de daha çok operasyonel muharip faaliyetler yürüten CENTCOM'a dâhil edildi. İsrail'in dâhil edilmesiyle sadece Ortadoğu değil CENTCOM'un diğer sorumluluk alanları olan Orta Asya, Kafkasya ve Güney Asya da karışmaya başladı.
1983'te kurulan CENTCOM'un sorumluluk alanlarında ABD ve İsrail, aynı madalyonun iki yüzü gibi artık. Doha'daki saldırıyı da bu bağlamda düşünmek lazım. Zira her yerde beraber hareket ediyorlar. Birlikte plan yapıp birlikte saldırıyorlar. Hâsılı kelâm, her yeri Gazze gibi harabeye çevirene kadar da durmayacaklar. Çünkü ikisi de kaos ve savaştan besleniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >