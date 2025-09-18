İdeolojik sapkınlığı giderek derinleşen siyonist rejimin kalemşorlarından Shay Gal, Israel Hayom'daki son yazısında "Doha teröristlere ev sahipliği yapmanın bedelini ödüyor, sıradaki Ankara olabilir" diyerek travmatik bir çıkışta daha bulunmuş.
Zira İsrail Teknoloji ve Bilim Bakanlığı'na bağlı Uzay Ajansı'nın direktör yardımcılığını da yapan Gal, daha önce de 29 Temmuz'daki yazısında "KKTC sadece Rumların değil İsrail'in de sorunudur" diyerek Rum kesimi ve Yunanistan ile birlikte İsrail ordusunun Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığına karşı askeri müdahale çağrısında bulunmuştu.
Aç tavuğun kendini darı ambarında görmesi misali Gal da Poseidon'un Gazabı adını verdiği saldırı planında, İsrail'in KKTC'deki hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmesini, istihbarat merkezlerini yok edip Türk güçlerini çekilmeye zorlamasını öngörüyordu.
Ne var ki Gal'in hayali kursağında kalacak. Öyle klavye şövalyeliğine benzemiyor bu işler. Türkiye devletine karşı harekete geçmek yürek ister.
Karşılarında Gazze'deki gibi eli kolu bağlanmış, aç ve çaresiz bırakılmış masum kadın ve çocuklar yok!
***Nitekim 2 Eylül'deki yazısında Türkiye'nin gerçek gücü karşısında serzenişlerini kaleme almak zorunda kaldı. "Türkiye ve Libya'nın hayali sınırı İsrail ve Mısır'ı hedef alıyor" başlıklı analizde Ankara'nın İsrail'i Akdeniz'in üstünden ve altından tamamen kuşatan hamlelerde bulunduğunu itiraf edip Avrupa ve ABD'den yardım dilenmişti.
***Hatta Akkuyu Nükleer Santrali'ni de vurulması gereken hedeflerden biri diye gösteriyor. Türkiye'nin özellikle Akdeniz'den ablukaya alınmasını savunuyor. Ve yazısını "Kapılarını Hamas'a açan Beştepe artık dokunulmazlık bekleyemez" hezeyanıyla bitiriyor.