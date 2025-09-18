Türkiye'nin en iyi haber sitesi
BERCAN TUTAR
18 Eylül 2025, Perşembe BERCAN TUTAR

Siyonist ‘Gal’eyan
İdeolojik sapkınlığı giderek derinleşen siyonist rejimin kalemşorlarından Shay Gal, Israel Hayom'daki son yazısında "Doha teröristlere ev sahipliği yapmanın bedelini ödüyor, sıradaki Ankara olabilir" diyerek travmatik bir çıkışta daha bulunmuş.
Zira İsrail Teknoloji ve Bilim Bakanlığı'na bağlı Uzay Ajansı'nın direktör yardımcılığını da yapan Gal, daha önce de 29 Temmuz'daki yazısında "KKTC sadece Rumların değil İsrail'in de sorunudur" diyerek Rum kesimi ve Yunanistan ile birlikte İsrail ordusunun Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığına karşı askeri müdahale çağrısında bulunmuştu.
Aç tavuğun kendini darı ambarında görmesi misali Gal da Poseidon'un Gazabı adını verdiği saldırı planında, İsrail'in KKTC'deki hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmesini, istihbarat merkezlerini yok edip Türk güçlerini çekilmeye zorlamasını öngörüyordu.
Ne var ki Gal'in hayali kursağında kalacak. Öyle klavye şövalyeliğine benzemiyor bu işler. Türkiye devletine karşı harekete geçmek yürek ister.
Karşılarında Gazze'deki gibi eli kolu bağlanmış, aç ve çaresiz bırakılmış masum kadın ve çocuklar yok!

***

Nitekim 2 Eylül'deki yazısında Türkiye'nin gerçek gücü karşısında serzenişlerini kaleme almak zorunda kaldı. "Türkiye ve Libya'nın hayali sınırı İsrail ve Mısır'ı hedef alıyor" başlıklı analizde Ankara'nın İsrail'i Akdeniz'in üstünden ve altından tamamen kuşatan hamlelerde bulunduğunu itiraf edip Avrupa ve ABD'den yardım dilenmişti.
Soykırımcı siyonist rejimin Suriye'deki temel stratejisini "Dürzileri savun, YPG'yi koru" üzerine inşa etmesi gerektiğinin altını da çizen Gal, Doha saldırısının yapıldığı 9 Eylül günü kaleme aldığı yazısında ise hezeyan içinde sıradaki hedefin Ankara ve Beştepe olacağı küstahlığında bulunmuşu.
Siyonist siyasiler de saldırı köpekleri de Türkiye'nin İsrail'in bölgesel projeleri önündeki en büyük engel olduğunu artık saklamıyor.
Hatta daha da öteye giden Gal gibi fanatikler Gazze, Yemen, Suriye, İran, Lübnan ve Katar ile karıştırdıkları Türkiye'ye askeri saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulunabiliyor.
İsrail'in Türkiye topraklarında Hamas üyelerine karşı harekete geçmesi gerektiğini savunan Gal, Irak (1981), Suriye (2007) ve İran'da (2025) devreye sokulan Begin Doktrini'nin Türkiye'ye karşı da uygulanmasını istiyor.

***

Hatta Akkuyu Nükleer Santrali'ni de vurulması gereken hedeflerden biri diye gösteriyor. Türkiye'nin özellikle Akdeniz'den ablukaya alınmasını savunuyor. Ve yazısını "Kapılarını Hamas'a açan Beştepe artık dokunulmazlık bekleyemez" hezeyanıyla bitiriyor.
Osmanlı tokadı yemeyen siyonist Gal kendi yumruğunu balyoz zannediyor. Oysa ateşle oynadığının farkında değil. İsrail'in Türkiye'ye karşı istediği yerde istediği zaman güç kullanabileceği vehmine kapılıyor. Hayal âleminde yaşıyor.
Oysa kendi askeri uzmanları ve siyasileri bile Türkiye ile savaş veya olası bir çatışmanın İsrail için tam bir felaket olacağını bas bas bağırıyor. Ne var ki galeyana gelen Gal'i zaptedene aşk olsun! En çok da kendi gücünden ziyade Batılı ağababalarına güveniyor.
Haliyle yazılarına sinmiş tükenmişliği de açıkça görüyoruz. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Çünkü Batı dâhil hiçbir kuvvetin İsrail'i bu saatten sonra Türkiye'nin gazabından kurtaramayacağını kendisi de efendileri de iyi biliyor. Yaklaşan ecelden kurtuluş yok. Siyonistlerin ruhlarına sinmiş beka korkusu er veya geç gerçekleşecek. O yüzden böyle histerikler!

