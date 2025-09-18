İdeolojik sapkınlığı giderek derinleşen siyonist rejimin kalemşorlarından Shay Gal, Israel Hayom'daki son yazısında "Doha teröristlere ev sahipliği yapmanın bedelini ödüyor, sıradaki Ankara olabilir" diyerek travmatik bir çıkışta daha bulunmuş.

Zira İsrail Teknoloji ve Bilim Bakanlığı'na bağlı Uzay Ajansı'nın direktör yardımcılığını da yapan Gal, daha önce de 29 Temmuz'daki yazısında "KKTC sadece Rumların değil İsrail'in de sorunudur" diyerek Rum kesimi ve Yunanistan ile birlikte İsrail ordusunun Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığına karşı askeri müdahale çağrısında bulunmuştu.

Aç tavuğun kendini darı ambarında görmesi misali Gal da Poseidon'un Gazabı adını verdiği saldırı planında, İsrail'in KKTC'deki hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmesini, istihbarat merkezlerini yok edip Türk güçlerini çekilmeye zorlamasını öngörüyordu.

Ne var ki Gal'in hayali kursağında kalacak. Öyle klavye şövalyeliğine benzemiyor bu işler. Türkiye devletine karşı harekete geçmek yürek ister.

Karşılarında Gazze'deki gibi eli kolu bağlanmış, aç ve çaresiz bırakılmış masum kadın ve çocuklar yok!

***

NitekimTürkiye'nin gerçek gücü karşısında serzenişlerinikaleme almak zorunda kaldı."Türkiye ve Libya 'nın hayali sınırı İsrailve Mısır 'ı hedef alıyor" başlıklı analizdehamlelerde bulunduğunu itiraf edipdilenmişti.Soykırımcı siyonist rejimin Suriye'deki temel stratejisiniüzerine inşa etmesi gerektiğinin altını da çizen Gal,kaleme aldığı yazısında ise hezeyan içindeküstahlığında bulunmuşu.Türkiye'nin İsrail'inolduğunuartık saklamıyor.Hatta daha da öteye giden Gal gibi fanatiklerile karıştırdıkları Türkiye'ye askeri saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulunabiliyor.İsrail'inGal, Irak(1981), Suriye (2007) ve İran 'da (2025)devreye sokulanTürkiye'ye karşı da uygulanmasını istiyor.

***

Hattade vurulması gereken hedeflerden biri diyegösteriyor. Türkiye'nin özellikle Akdeniz'denablukaya alınmasını savunuyor. Ve yazısınıhezeyanıyla bitiriyor.Oysa ateşle oynadığının farkındadeğil. İsrail'in Türkiye'ye karşı istediği yerdeistediği zaman güç kullanabileceği vehminekapılıyor. Hayal âleminde yaşıyor.Oysa kendi askeri uzmanları ve siyasileri bile Türkiye ile savaş veya olası bir çatışmanın İsrail için tam bir felaket olacağını bas bas bağırıyor. Ne var kizaptedene aşk olsun! En çok da kendi gücünden ziyade Batılı ağababalarına güveniyor.Haliyle yazılarına sinmiş tükenmişliği de açıkça görüyoruz. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Çünkü Batı dâhil hiçbir kuvvetin İsrail'i bu saatten sonrakendisi de efendileri de iyi biliyor. Yaklaşan ecelden kurtuluş yok. Siyonistleriner veya geç gerçekleşecek. O yüzden böyle histerikler!