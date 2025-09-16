Son zamanlarda Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünya medyasında ülkemizin milli savunma teknolojisindeki ataklarına dair hemen her gün bir rapor, analiz veya haber yayımlanıyor. Türkiye'nin göz kamaştırıcı başarılarının neden ve sonuçları irdeleniyor. Dostlarımız sevinirken düşmanımız Rum ve Yahudi lobilerini ise hafakanlar basıyor.

Çünkü İsrail'in muharebeleri kazansa da bu savaşı Türkiye faktörü nedeniyle kaybedeceğinin farkındalar. Siyonistler ilk kez büyük bir yenilgiye doğru ilerliyor. Doha'daki fiyasko bunun göstergelerinden biri. Doha ile birlikte İslam dünyasının siyasi ve askeri açıdan Türkiye liderliğinde harekete geçmesi İsrail ve destekçisi Batı için tarihin en büyük jeopolitik kırılmasına yol açabilir.

Batılı siyonazistler için tehlike çok çok büyük. Bu nedenle ya İsrail'i frenleyecekler ya da iplerini tamamen çözüp yıkımına neden olacaklar. Ne var ki her iki yol da Batı ve soykırım aparatı İsrail için felaketle sonuçlanacak.

Zira Türkiye aldığı önlemlerle İsrail'i adeta felç edecek bir donanıma sahip olduğunu ispatlamış durumda. Tamamen kuşatılmışZaten kendi askeri uzmanları da diplomat ve siyasetçileri de hatta en şahin ve fanatik kalemşorları dahi bunu itiraf ediyor. Türkiye'nin sahaya inmesi İsrail ve Batı için çok daha ciddi ve sistemik bir yıkımı tetikleyecektir.Temmuz ayının sonlarındadiyordu. Türkiye'ninKıbrıs'taki üslere yerleştirdiği S/İHA vefüzelerle İsrail'in bütün askeri ve ekonomikvarlıklarının istihbaratına sahip olduğunuve olası bir kriz anında bütün hedefleriçökertecek kapasiteye sahip olduğunuyazmıştı.2 Eylül'de yine Israel Hayom 'da yayımlanan yazısında ise "Erdoğan,kadar kesintisiz bir kontrol istiyor.olmak istiyor" demiş.

