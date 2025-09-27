Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi her açıdan bir milat. Beyaz Saray'daki görkemli zirve, teknik sorunları önemsizleştiren bir zihniyet devrimine işaret ediyor. New York'ta Erdoğan ile Trump'ın aynı masada ve yan yana İslam dünyasının belli başlı ülkeleriyle yaptıkları toplantıyı da katarsak tablo daha da netleşiyor. Bu kareler ve görüşmelerdeki ifadeler bize ABD ile her yönden yeni bir sayfa açıldığını gösteriyor. Amerikan müesses nizamı, Trump eliyle artık Yeni Türkiye gerçeğini kabul ettiğini dünyaya ilan etti.

Unutmayalım ki ABD liderliğindeki Batı dünyası ve bölgemizdeki İsrail başta olmak üzere diğer müttefikleri 2009 yılından bu yana Türkiye'ye yönelik amansız bir siyasi, askeri, ekonomik ve psikolojik harp yürüttü. Ancak geldiğimiz aşamada Türkiye, tıpkı atası Selçuklular gibi bu Haçlı saldırılarından zaferle çıktı.

Sayın Erdoğan'ın ABD'deki ağırlanışı bunun en somut itirafıdır. Atlantik'in her iki yakası da bileğini bükemediği Erdoğan ile şimdi el sıkışmak için yarışıyor. Bundan sonra Türkiye Yüzyılı rüzgârı Atlantik'in her iki yakasında da esmeye başlayacak. Hatta daha da şiddetlenecek.

***

Zira Batı'nın güdümündeki eski Türkiye artık yok. Ekseninde kendisi bulunan bir aktör olarak Türkiye'nin ulaştığı yeni konumu ABD'ye de Avrupa 'ya da kabul ettirdiğini görüyoruz. Artık eşitler arası bir ilişki dönemine giriyoruz. Ve bu dönemde sahip olduğuSayın Erdoğan BM 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok yönlü dış politikasını anlatırken boşuna "çift başlı Selçuklu kartalı"na atıfta bulunmadı. Bu tanımlama, Türkiye'ninaşamasına girdiğinin manifestosudur.Zaten Sayın Erdoğan'ın hem Beyaz Saray'da hem Kremlin'de hem Pekin'de hem BM'de hem Şanghay İşbirliği Örgütü 'nde hem BRICS 'te hem de NATO ve AB zirvelerinde büyük bir itibarla karşılanması, ülkemizin ulaştığıen somut ifadesidir.

***

Bu özgüvenden dolayıdır kitam da Sayın Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi, "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenekinşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının daolması arzu ve önerimizdir" çıkışında bulundu.Eskiden olsa bu sözler Batı kentlerinde tektonik sarsıntılara yol açardı. Fakat şimdi artıkgeçiyoruz. ABD ve Avrupa da artıkkabul ediyor. ÇünküBu nedenle Türkiye'yi ve Türk dış politikasını artıkdeğil "çift başlı kartallar" tanımlıyor. Artıkkapandı. Burada önemli olan şey, bizzat ABD'nin de Türkiye'ye dair tanımını değiştirmesidir. Kendini yeniden tarif eden Türkiye'yi, Türkiye'nin cümleleriyle tanımlamasıdır. Yani Amerikan yönetimi,Türkiye'yiresmen dünyaya duyurdu.Erdoğan-Trump görüşmesi bu bağlamdagövde gösterisine dönüştü. Beyaz Saray'daki zirve işte bu açıdanyanında jeo-kültürel yönden isemiladını sembolize ediyor.