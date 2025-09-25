Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği küresel Gazze hamlesi soykırımcıları dört bir koldan kuşatıyor, siyonist rejimde alarm zillerinin çalmasına yol açıyor. En korktukları senaryo olan Erdoğan liderliğinde İslam dünyasının birleşmesine ek olarak Batı dünyasının da neredeyse bir blok halinde Filistin'e sahip çıkmaya başlaması siyonistleri travmaya sokuyor.
İsrail medyasında her ne kadar kuyruğu dik tutmaya çalışanlar olsa da genel olarak herkeste bir panik havası görülüyor. Hatta İsrail'in eski genelkurmay başkanlarından Gadi Eisenkot adeta Netanyahu ve etrafındaki çeteyi topa tutuyor.
Oğlunu ve yeğenini 'savaşlarda' kaybeden Fas Yahudilerinden Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in güvenine ihanet ettiğini ve 'ülke'nin geleceğini tehlikeye attığını söylüyor. Netanyahu'nun İsrail'i Gazze'de stratejik çılgınlığa sürüklediğini vurgulayan eski genelkurmay başkanı, bir asker gözüyle her açıdan Gazze'de kaybettiklerinin altını da kalın çizgilerle çiziyor.
***Yeni bir parti kurarak Netanyahu'ya karşı isyan bayrağını açan Eisenkot, "Bu savaşta İsrail deliliği normalleştirdi. Üç hedef ilan edildi. Hamas'ın askeri, idari ve örgütsel yeteneklerinin yok edilmesi, rehinelerin iadesi ve Gazze'deki tehdidin ortadan kaldırılması. Ancak iki yıl geçmesine rağmen hiçbiri başarılamadı" diye konuşuyor.
***Tamamen yıkılan ve boşaltılan Gazze'nin kuzeyinde hâlâ 20 bin Hamas savaşçısının olduğunu kendileri itiraf ediyor. Dolayısıyla bataklığa saplanan bir Netanyahu ve İsrail kabinesi var karşımızda. Gazze'deki soykırımı ne bitirmek istiyor ne de nasıl bitireceğini biliyor.