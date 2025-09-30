Üçüncü yılına girecek olan Gazze'deki soykırım ile dördüncü yılına doğru ilerleyen Ukrayna'daki savaşın asıl nedenleri ortadan kalkmadan kalıcı bir barışın ve istikrarın sağlanması zor görünüyor. Şu an yeryüzündeki bütün çatışma ve krizlerin temelinde ABD ile rakip güçler olarak konumlandırdığı Çin ve Rusya arasındaki güç mücadelesi var.

Özellikle de Çin'in Kuşak Yol Projesi'ni baltalamaya ve kuşatmaya yönelik hamleler dikkat çekiyor. Ukrayna savaşıyla hem Rusya'ya karşı Avrupa'nın konsolide edilmesi sağlandı hem de Çin'in Rusya'dan geçip Avrupa'ya ulaşması planlanan kuzey koridoru devreden çıkarıldı.

Gazze soykırımı ve İsrail'in İran ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırıları, Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin orta koridorunu hedef alıyor. Tayvan meselesi, Güney Çin Denizi'ndeki krizler, Pakistan-Hindistan çatışması ve Myanmar sorunu ile de güney koridoru baltalanmak isteniyor.

Şu an zayıflatılamayan tek proje orta koridor. Zengezur hamlesi, Gürcistan'daki siyasi çekişmeler ve AB'nin Orta Asya devletlerine yönelik açılımları orta koridorun şahdamarı konumundaki Trans-Hazar hattını kuşatmaya ve hayata geçmesini zorlaştırmaya dayanıyor.

Fakatbüyük bir direnceyol açıyor. 25 Eylül'dekigörüşmesinin de gösterdiği gibi Türkiyemanifestosuylada dile getirdiği gibi yeni süreçte bağımsızbir duruş sergileyeceğini en üst perdeden hemBM'de hem Beyaz Saray'da hem deçıkışıyla dilegetirdi.Şimdilik alttan alan ABD, Türkiye ile yeni bir sayfa açıyor. Çünkü Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya ile Güney Asya başta olmak üzere Doğu Akdeniz , Karadeniz, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Balkanlar gibi küresel güç mücadelesinin en kritik bölgelerindeki ağırlığı ileemperyal merkezlere kabul ettirmiş durumda.Bu bağlamda kimse Türkiye'yi dışlamaya çalışmıyor. Rusya da Çin de ABD ve AB de Türkiye ile ilişkilerini derinleştirmenin yollarını arıyor. Dolayısıyla Gazze'deki soykırım üzerinden bölgeye ve Türkiye'ye dayatılanŞimdi bu parçalanmayı restore eden çalışmaları görüyoruz.

Hâliyle ABD Başkanıve İsrail Başbakanıgörüşmesinde gündeme gelenaslında bir moladan ve küresel ölçekteki stratejininbaşka yollarla devam ettirilmesindenbaşka bir anlam taşımıyor.Yoksa Gazze'de barış ve ateşkes konuşulurkenyeniden devreye girmezdi.savaş sivil ve ekonomik hedefleri de kapsayacak çapta kızışmazdı. Daha da önemlisiher tür lojistik ve askeri hamleler ardı ardına devreye sokulmazdı.Angola, Mozambik, DKC ve Tanzanya'dan Afganistan, İran, Filipinler, Myanmar, Gürcistan vesahalardaoluşturuluyor.Anahedef Avrasya başta olmak üzere küreselnüfuz alanlarını, jeo-ekonomik sahalarıve ticaret yollarını yeniden şekillendirmek.Fakat bunu yapabilmenin yolugeçiyor.İşte buradakarşıya. Siyonist İsrailyönetimininiçin Batı,küresel ve bölgesel çıkarlarını feda edip edemeyeceğinekarar verecek.dair kararlar bu bağlamda belirleyiciolacak. Bakalım emperyal merkezler bunasıl çıkacak?