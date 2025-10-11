Gazze başta olmak üzere bugün Ortadoğu'da yaşanan bütün krizlerin temelinde Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkan emperyal ülkelerin sinsi ve tuzaklarla dolu kaotik planları var.

5 Ocak 1916'da daha Birinci Dünya Savaşı devam ederken imzalanan Sykes-Picot anlaşmasının artçı şoklarını hâlâ hissediyoruz. Bu gizli anlaşmadan sonra yayımlanan 3 Kasım 1917'de Balfour Deklarasyonu ile Osmanlı yönetimindeki Filistin toprağı Yahudilere verildi.

9 Aralık 1917'de Kudüs'ün İngilizler tarafından alınmasıyla da 637 yılından beri Filistin'de Dört Halife ile başlayan ve ardından da Abbasiler, Emeviler, Memlükler, Selçuklular, Eyyubiler ve Osmanlılar ile devam eden Arap, Türk ve Müslüman egemenliği dönemi sona erdi.

Fakat önceki gün imzalanan 9 Ekim 2025 tarihli Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla Filistin'de yüz yıllık aradan sonra Türk çağı resmen yeniden başladı. Bunu bizzat Batılı devletler ve onların taşeronları da itiraf ediyor.

Kuşku yok ki bölgenin ve Filistin'in kaderini değiştirecek yeni hamlelerin merkezinde artık Türkiye olacak.

Eilam'ın hayıflanarak yaptığı tespitler çok doğru. Çünkü yüz yıl önce bölgenin kaderine yön veren güçler artık çaptan düşüyor. Bugün yeniden ayağa kalkan,bölgemizin ve ümmetin öksüz kalan diğer milletleri de yavaş yavaş doğruluyor.Sömürgecilerin yüz yıl önce hayata geçirdiği senaryolar birer birer akamete uğruyor. ZiraOrta ve Güney Asya ilebunu ispatladık.yeniden dönüyoruz.Dolayısıylayıkıcı, ayrıştırıcı ve jakoben dili yerine artıkiçeren yeni birparadigması devrede.2017 yılında işaret ettiği "Şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğindedeme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır"bir dönemden geçiyoruz.doğru emin adımlarla gidiyoruz. Gazze'ye dönüş bu bağlamda Türkiye'nin bir asırdır uzak kaldığı tarihine, coğrafyasına ve evine geri dönüşüdür de aynı zamanda. Kutlu olsun!