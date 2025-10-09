Avrupa'daki liberal anlayışın gelişmesi sonucu Yahudiler, Hıristiyan dünyasında ilk kez nefret objesi olmaktan çıkarak yaşadıkları ülkelerde vatandaş statüsü kazanmaya başladı.

Fakat bu normalleşme uzun sürmedi. 1848 devrimleri ile süreç tersine döndü. Sanayileşme ve burjuva kapitalizminin ezdiği kitleler, monarşilere ve kiliseye başkaldırdı.

Fransız Devrimi'nin vaat ettiği romantik ulus devletler dönemi başladı Avrupa'da. Halklar sosyo-ekonomik sefaletin temel nedeni olarak daha önce teolojik düşman diye niteledikleri Yahudilere yöneldiler yine.

Bu bağlamda Batı'daki modern antisemitizm Hitler'den çok önce başlayan kolektif bir meseledir. Çünkü Yahudiler, Avrupa'da tarih boyunca ayrımcılığa, zulme ve sürgüne maruz kaldı.

Roma İmparatorluğu'ndan bu yana krallar, ülkelerinde kalmasına izin verdikleri Yahudileri toplumun diğer kesimlerinden ayrı tuttu.

Katolik, Ortodoks ve Protestan Hıristiyan kiliseleri ise 'Tanrı katili' gördükleri Yahudileri Eski Ahit'in halkı olmasına rağmen hep dışladı. Her krizde Yahudiler hedef gösterildi. Örneğin 1491'de Reconquista'dan sonra İspanya'dan Yahudi nüfusu tamamen sürüldü.

***

19. yüzyıla geldiğimizde tarihsel aktör olarak artık uluslar ve ırklar öne çıktı. Yahudiler ise ulusu olmayan halktı. Almanya veya İngiltere 'de yaşayan bir Yahudi, Alman veya İngiliz olarak algılanmıyordu.Hattabüyükyankı uyandırmıştı. Avrupalı halklar bu protokollerdeYahudilerin dünyadaki bütünulusları yok edeceklerine ve dünyayı elegeçirme planları yaptıklarına inanıyordu.Tam da bu süreçte artan antisemitizmin etkisiyle Yahudiler arasında da uluslaşma ve ulus devlet kurma düşüncesi gelişti.Bir bakıma siyonizm,çözme arayışıdır. Batılı devletlerbu nedenle siyonizmi destekledi. Böylece

***

ile Yahudiler için Filistintopraklarında bir ulus devlet kurma projesinintemelleri atıldı. Ardından YahudilerinFilistin'e göç etme furyası başladı. Bu süreç,Hitler'in Holokost'undan sonra zirveye ulaştı.Bu yolla siyonizmin devletleşmesinin önü açıldı. Bu yüzdenolarak adlandıranlar da var.Veİsrail devleti ilan edildi. Batı dünyası, kendi Yahudi sorununu siyonistleştirerek İslam dünyasının kalbine bir hançer gibi sapladı.vurdular.Ancak istedikleri sonuca aradan geçenulaşamadılar. Soykırım, sürgün ve katliam üzerine kurulubaşarıya ulaşma şansı yok.Gazze'deki vahşi soykırım bize bunu bir kez daha gösterdi. Soykırımcıların izlediği barbar politikalar antisemitizmin dünya çapında yeniden yükselmesine yol açtı. Küresel ve bölgesel gidişat bizegösteriyor. Dünya artıkdoğru ilerliyor.