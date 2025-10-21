Gerçeklik duygusunu kaybeden Avrupalı liderler, sanrıları ve hüsnükuruntularıyla küresel siyasetin adeta birer Don Kişot'una dönüşmüş hâlde. Cervantes'in ilk cildini 1605'te ve ikinci cildini de 1615'te yayımladığı eser, modern Batı edebiyatının ilk romanı kabul ediliyor. Değişen dünyaya ayak uyduramayanların hicvedildiği Don Kişot'ta idealizm ile gerçekliği karıştıranların dramatik parodisi anlatılıyor.

Bu çerçeveden bakınca Avrupalı liderlerin Ukrayna savaşındaki tutumları neredeyse her açıdan Don Kişot'a rahmet okutacak kadar gerçeklerden kopuk ve bir o kadar da trajik görünüyor.

Hayal dünyasındaki Avrupalılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir bakıma çağımızın yeni Yalta'sı olarak nitelenebilecek 15 Ağustos'taki Alaska Zirvesi'nin mahiyetini de hâlâ anlayabilmiş değil.

***

nedeniyle yeldeğirmenleriyle savaşan atalarını aratmıyor AB liderleri.devam ediyorlar.ideolojikhırsları uğruna yenemeyeceği Rusyaile savaşa soktular. Ülke dağıldı, parçalandıve Avrupa 'nın payına isesadece hezimet kaldı. Ancak Avrupabu yenilgiyi Avrupa Birliği (AB),vererek üyelikiçin 2030 hedefini belirlemişti. Budapeşte o yıllarda bile bu adımın Rusya'yı tahrik edeceği veuyarısında bulunmuştu. Haklı da çıktı.Kiev şimdi AB'ye girememesinin ve Rusya karşısında maruz kaldığı mağlubiyetin faturasını Budapeşte'ye kesiyor.hükümeti ise haklı olarak Ukrayna lideriOysaçıkıyor. Haziran ayındaki referandumdaUkrayna'nın AB'ye katılmasına karşıçıktı. Bu oran Rusya düşmanlığınınen üst seviyede olduğuPolonyalıların üçte biri Kiev'in AB üyeliğini destekliyor. Gerisi karşı çıkıyor.

***