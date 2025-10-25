Türkiye'nin en iyi haber sitesi
BERCAN TUTAR
25 Ekim 2025, Cumartesi BERCAN TUTAR

İsa Yahudi'ydi 'out' İsa Filistinliydi 'in'
Ortadoğu başta olmak üzere dünya post-siyonist bir döneme doğru ilerliyor. Küresel çaptaki antisemitist dalga bütün siyonist mitleri yerle bir etti. Sapkın fanteziler üzerine kurulu ve onlarca yıllık propagandaya dayalı siyonist anlatı çöktü. Bunun en somut ifadesi de "İsa bir Yahudi'ydi" şeklinde Batı dünyasında inşa edilen kültürel ve teolojik hegemonyanın artık son bulmasıdır.
ABD başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok yerinde artık "İsa bir Filistinliydi" çıkışı daha çok taraftar buluyor. Soykırımcıların her bir sapkın mesajına karşılık sosyal medyada 17 Filistin yanlısı mesaj atılıyor. Ve geldiğimiz aşamada sadece soykırımcı İsrail rejimi değil ona açıkça destek veren ülkeler de insanlığın kara listesinde yer alıyor. Nitekim BM'nin son raporuna göre başta ABD olmak üzere 63 ülke, İsrail'in Gazze'deki barbar soykırımının başlamasında ve devam etmesinde her açıdan suç ortağı konumunda.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da sık sık dile getirdiği gibi Türkiye'nin desteğiyle sağlanan Gazze barış planı, şimdiden siyonistlerin kâbusuna dönüşmüş halde. Çünkü Türkiye'nin devreye girmesiyle rafa kaldırılan iki devletli çözüm yeniden hayata geçti.

***

Dolayısıyla soykırımcılar her taraftan kuşatılmış durumda. Batı Şeria'yı ilhak kararları bu sıkışmışlıktan kaynaklanıyor. Yükselen küresel anti-siyonist dalgayı gören Trump bile Netanyahu'yu "Bütün dünya size karşı. Dünyayla savaşmazsın" diye uyarmak zorunda kalmış.
Hâliyle soykırıma yeniden başlamaları köklerinin kazınmasına davetiye olur. Bu tür bir hamle, "Altı Gün Savaşları"ndan sonra 1967 Hartum zirvesinde Arap ülkelerinin SSCB'nin desteğiyle aldığı "3H Kararı"nın yeniden küresel çapta devreye girmesine yol açacaktır. Yani "İsrail'i tanımaya 'hayır', İsrail ile müzakereye 'hayır' ve İsrail ile barışa 'hayır' stratejisi" yeniden global bir trende dönüşecektir. Bu kez halklara devletler de destek verecektir.
Hâsılı kelam, siyonistler için yolun sonu görünüyor. Dünya artık eski dünya değil. Ya bu yeni dünyanın siyasi, insani ve ahlaki doğasına uyum sağlayacaklar ya da nesli tükenen hayvanların akıbetiyle karşılaşacaklar. Çünkü sadece Müslümanlar, Budistler, solcular ve liberaller değil Hıristiyan dünya da artık "Hz. İsa Beytüllahim'de doğmuş bir Filistinliydi" diyerek siyonizmin "Filistin'i ve halkını inkâr eden" sapkın İsrailiyatını reddediyor.
Dünyanın kahir ekseriyeti Filistin halkının devletleşmesine destek veriyor. Siyonistler ile suç ortağı siyonaziler ne yapsalar da artık bu süreci durduramayacaktır. Gidişat bunu gösteriyor.

