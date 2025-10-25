Ortadoğu başta olmak üzere dünya post-siyonist bir döneme doğru ilerliyor. Küresel çaptaki antisemitist dalga bütün siyonist mitleri yerle bir etti. Sapkın fanteziler üzerine kurulu ve onlarca yıllık propagandaya dayalı siyonist anlatı çöktü. Bunun en somut ifadesi de "İsa bir Yahudi'ydi" şeklinde Batı dünyasında inşa edilen kültürel ve teolojik hegemonyanın artık son bulmasıdır.

ABD başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok yerinde artık "İsa bir Filistinliydi" çıkışı daha çok taraftar buluyor. Soykırımcıların her bir sapkın mesajına karşılık sosyal medyada 17 Filistin yanlısı mesaj atılıyor. Ve geldiğimiz aşamada sadece soykırımcı İsrail rejimi değil ona açıkça destek veren ülkeler de insanlığın kara listesinde yer alıyor. Nitekim BM'nin son raporuna göre başta ABD olmak üzere 63 ülke, İsrail'in Gazze'deki barbar soykırımının başlamasında ve devam etmesinde her açıdan suç ortağı konumunda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da sık sık dile getirdiği gibi Türkiye'nin desteğiyle sağlanan Gazze barış planı, şimdiden siyonistlerin kâbusuna dönüşmüş halde. Çünkü Türkiye'nin devreye girmesiyle rafa kaldırılan iki devletli çözüm yeniden hayata geçti.

***