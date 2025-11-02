Emperyal projelerde tesadüflere yer yoktur. Her şey 'planlanmış rastlantılar' şeklinde ilerler. 'Grand strateji' asla değişmez. Farklı gelişmeler arasında hep eşgüdüm vardır. Bize sürpriz görünen her hadise aslında emperyal satranç oyununun planlı birer hamlesidir. Dolayısıyla her gelişmeyi 'büyük puzzle'ın birer parçası olarak okumak lazım. Bu gerçeği Sudan'da yeniden yaşıyoruz.

İngilizlerin 1898'de sömürgeleştirdiği 'Bilad el Sudan' (Siyahilerin ülkesi) 127 yıldır içine sürüklendiği girdaptan çıkamıyor. 1956'da bağımsızlığını kazanan Sudan doğrudan işgal belasından kurtuldu. Ancak bu sefer de iç işgal projeleriyle kaosa sürüklendi.

1956-72 iç savaşından sonra 1983-2005 arasında 22 yıl süren ikinci iç savaş süreci, Afrika'nın en büyük ülkesinin bölünmesiyle sonuçlandı. Petrol zengini ve Afrika kimliği daha baskın olan Güney Sudan, 9 Temmuz 2011'de bağımsızlığını ilan ederek BM'nin 193'üncü ülkesi oldu.

Fakat emperyal güçler sona eren Güney Sudan yerine bu kez altın, uranyum ve petrol zengini Darfur krizini aktive etti. Şubat 2003'te Darfur'daki iki grup, Arap olmayan nüfusu ezmekle suçladıkları hükümete karşı isyan bayrağını çekti.

Darfur krizinin 2001 Afganistan ve 2003 Irak işgali dönemine denk gelmesi dikkat çekiciydi. Nitekim 2006'da Etiyopya üzerinden Somali'ye yönelik bir dış müdahale senaryosu da devreye sokulmuştu.

***

Çünkü 1820'lerde Sudan'da hâkimiyet kurangeri dönüyordu.Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da kıtanın ilk TİKA ofisini açması emperyal merkezlerde depreme yol açmıştı.Hemen harekete geçenkurdu.ilan etti. Zira sömürgecigüçleriçin Sudan hep kritik önemdeydi.Sahip olduğu su, enerji ve maden kaynakları yanında Sudan,uzanan bölgelerde dengeleri değiştiren jeopolitik bir ağırlığa da sahipti.Bu yüzden Sudan'ı asla kendi başına bırakmadılar. Nitekim 2019'dason veren Sudan halkının sevinci uzun sürmedi.ile Darfur'daki krizi bastırmadakullanılandiye bilinenkomutanıyeni kurulansivil hükümeti 2021'de devirdi. Ardından daDagalo, El Burhan'a başkaldırıpiç savaşın fitilini ateşledi.HDK'nın isyanında 2021'de ABD 'nin Sudan'a elçi olarak atadığıkilit rol oynadı. İç savaşı teşvik etti.Çünkü kaos olmazsa yenikaçınılmazdı. NitekimEl Burhan HDK'yakarşı üstünlük sağladı. Peşinden Ocak 2025'te Türkiye 'nin merkezde olduğu barış görüşmelerigündeme geldi.

***

Fakat ABD devreye girerek süreci baltaladı.Ardından da taraflarıWashington'da ağırladı. ABD'nin hedefi tecavüz,işkence ve açlığı bir savaş silahı olarakkullananEl Burhan'ı HDK'ya karşıtaviz vermeye zorladı. Ve ne olduysa bundansonra oldu.Darfur'unbaşkenti Faşir'e saldırıp yeni bir sivil katliamadaha imza atarak kenti ele geçirdi.ABD şu anHDK üzerinden bütün Sudan'ıkontrol etmek istiyor. Zira HDK,kontrolü altındaki Batı,Güney, Orta, Doğu Darfur ile Güney Kurdufanve Cezira eyaletlerine yerleştirilebileceğiningarantisini sunuyor İsrail'e. Ayrıcakarşı seküler bir rejim sözü veriyor.sevkiyatını bitiripvaadinde de bulunuyor.Görüldüğü üzere HDK, ABD ve İsrail için hayli kullanışlı bir aparat.başarıya ulaşabilir. Bu daBunu herkes çok iyi biliyor.Dolayısıyla eğer makul bir uzlaşıya varılmazsa Türkiyegibi aktörleri de alarakvuracaktır. Gidişat bunu gösteriyor.