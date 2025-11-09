'Komünist' Zohran Mamdani'nin New York zaferiyle morali hayli bozulan ve iç politikada istediği randımanı bir türlü elde edemeyen ABD Başkanı Donald Trump, teselliyi dışarıda aramaya devam ediyor. Bu bağlamda Trump'ın en övündüğü ve en çok huzur bulduğu dış politika ajandası kuşku yok ki Suriye. Ardından zorlu da olsa Gazze barış planı geliyor.

Mayısta Hindistan-Pakistan, temmuzda Kamboçya-Tayland, haziranda Ruanda-Kongo, haziranda İsrail-İran, ağustosta Ermenistan-Azerbaycan arasında barışı tesis ettiğini ve son olarak da 10 Ekim'de Gazze ateşkesini sağladığını söyleyen Trump, BM'den daha etkin olduğuna inanıyor. Yer yer haksız da sayılmaz!

'Barış Başkanı' olarak tanınmak isteyen Trump'ın en sevdiği bölgelerden biri de Orta Asya. Nitekim önceki gün Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, C5+1 formatındaki zirvede ABD'nin bölgeye artan ilgisini bir kez daha gösterdi.

Türk dünyasını, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi ile ilişkilerini geliştirmeye teşvik etti. En büyük hedefi ise Ukrayna'ya barışı getirmek.

***

Ancak paradoksal davranan Trump bir yandan dakarşı şahin bir politika izliyor.Hatta bazılarını açıkça askeri müdahale, darbe ve ekonomik ambargolarla bile tehdit etmekten çekinmiyor.Çoğu analizci Trump'ın bu siyasetiniolarak niteliyor.Fakat bütün bu değişken tutumlar aslındageliştirdiği yeniile gayet eşgüdüm halinde görünüyor.Dolayısıyla bu gelgitleri, Trump'ın "ABD'yi yeniden büyük yap/MAGA" stratejisi iledoktrinine uyum egzersizleri olarak değerlendirmek lazım.Bu çerçevede Trump aslında gayet istikrarlı davranıyor. En kararlı olduğu alanlardan biri deBunun nedeni deolması.Bir bakıma Trump,da eklersekkendine pay çıkarıyor.Ancak yeri geldiğindede çekinmiyor. Bu bağlamdakadir kıymet bilen biri. Özellikle Türkiye'ninSuriye ve Gazze'deki etkin rolü karşısındaadeta sarhoş olan

***

Haliyle Sayın Erdoğan'ın anlaştığı liderlerle Trump da çok iyi anlaşıyor. Bunlardan biri de Suriye lideriYarın Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayacak olan Trump, bu ziyaretle aslındaTürkiye'nin Gazze ve Suriye'ye istikrar getirici projelerini hedef alanveriyor.Komşularıyla ve ülkesindeki gruplarla uzlaşı politikasını savunan Şara, ABD ile yeni askeri anlaşmalar yapıp hem kendisi hem ülkesi üzerindeki ambargoları birer birer kaldırıyor. Eski bir El Kaideci olarakdahi veriyor. Bu hamlelerda ağır bir darbe indirecektir.Hâsılı kelam, Türkiye'yi hedef alanların Trump'ın Şara ile görüşerek verdiği mesajı iyi anlaması gerekiyor.ÇünküBurada özellikle YPG'ninyeni kurulan ve ordusunu Türkiye'nin eğittiğibu yeni siyasi sürecin bir parçasıolmasında sonsuz faydalar var.stratejisindedeğil tarihin doğru tarafındave Türkiye'nin safında yer almaya çalışmalı. İdeolojik değil jeopolitik rasyonalite ile hareket edebilselerdeğil Suriye ile birlikte bölgeninde tersine çevirebilirler.Umarız,ve bir asır sonra gelenbu tarihi fırsat heba edilmez.