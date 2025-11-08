Küresel finansın başkenti New York, İkiz Kuleler'e 11 Eylül 2001'de yapılan saldırıdan 24 yıl sonra bu kez sosyalistler ile Müslümanların birlikteliğini simgeleyen Kırmızı-Yeşil İttifak'ın 4 Kasım'daki sandık zaferinin depremiyle sarsılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "komünist" dediği "sakıncalı piyade" Zohran Mamdani, hem Amerikan müesses nizamının hem siyonist Yahudi lobilerinin engellerini aşarak kapitalizmin başkentindeki yarışta ipi göğüsledi.
Şimdi ABD, Mamdani ile yatıp kalkıyor. Dini, etnik ve ideolojik kimliği satır satır irdeleniyor. 34 yaşındaki yeni New York Belediye Başkanı'nın geçmişte yaptığı her tür eylem, açıklama ve sosyo-politik alanlardaki her tutumu detaylarıyla inceleniyor.
İranlılar Mamdani'nin Şii kimliğini öne çıkarıyor. Asya ve Afrika kökenliler onun Ugandalı ve Hintli kimliğinin altını çiziyor. Güney Asya, Ortadoğu ve İslam dünyası Müslümanlığı ile Suriyeli eşine dikkat çekiyor. Sosyalist ve sol tandanslı kesimler ise Mamdani'nin anti-siyonist duruşunu ve neo-liberal piyasa uygarlığına yönelik eleştirilerini mercek altına alıyor.
***Postmodern bir kahraman olarak küresel sahnelere paraşütle inen/indirilen Barack Obama'nın yerel versiyonu olarak Mamdani'ye bakanlar da var. Anti-Sorosçu kesimlerden oluşan bu zümre, Mamdani'nin de küreselcilerin bir projesi olduğu kanaatinde. Fakat "küreselci proje" olabileceği yönündeki şüpheleri hem Mamdani'nin geçmişinde belediye meclis üyesiyken sergilediği tutumlar hem de babasının sahip olduğu ezber bozan ideolojik duruş çürütüyor.
***Hâliyle Mamdani'nin Trump'ı çıldırtan birçok davranışı daha var. Filistin'e desteği küreselleştirmeyi savunan Mamdani, meclis üyesiyken de Holokost anma törenlerine karşı çıkmıştı. Hamas'ı kınamayı reddeden Amerikan Demokratik Sosyalistleri/Democratic Socialists of America (DSA) destekçisi Mamdani, sadece Müslümanlardan, göçmenlerden, Hispanik, Afrikalı ve Asyalılardan değil kapitalist ABD'nin mahrumiyete mahkûm ettiği mavi ve beyaz yakalı işçilerle çalışanlardan da büyük teveccüh görüyor.