Küresel finansın başkenti New York, İkiz Kuleler'e 11 Eylül 2001'de yapılan saldırıdan 24 yıl sonra bu kez sosyalistler ile Müslümanların birlikteliğini simgeleyen Kırmızı-Yeşil İttifak'ın 4 Kasım'daki sandık zaferinin depremiyle sarsılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "komünist" dediği "sakıncalı piyade" Zohran Mamdani, hem Amerikan müesses nizamının hem siyonist Yahudi lobilerinin engellerini aşarak kapitalizmin başkentindeki yarışta ipi göğüsledi.

Şimdi ABD, Mamdani ile yatıp kalkıyor. Dini, etnik ve ideolojik kimliği satır satır irdeleniyor. 34 yaşındaki yeni New York Belediye Başkanı'nın geçmişte yaptığı her tür eylem, açıklama ve sosyo-politik alanlardaki her tutumu detaylarıyla inceleniyor.

İranlılar Mamdani'nin Şii kimliğini öne çıkarıyor. Asya ve Afrika kökenliler onun Ugandalı ve Hintli kimliğinin altını çiziyor. Güney Asya, Ortadoğu ve İslam dünyası Müslümanlığı ile Suriyeli eşine dikkat çekiyor. Sosyalist ve sol tandanslı kesimler ise Mamdani'nin anti-siyonist duruşunu ve neo-liberal piyasa uygarlığına yönelik eleştirilerini mercek altına alıyor.

***

Postmodern bir kahraman olarak küresel sahnelere paraşütle inen/indirilenolarak Mamdani'ye bakanlar da var.kesimlerden oluşan bu zümre, Mamdani'nin de küreselcilerin bir projesi olduğu kanaatinde. Fakatolabileceği yönündeki şüpheleri hem Mamdani'nin geçmişinde belediye meclis üyesiyken sergilediği tutumlar hem deçürütüyor.Mamdani, ABD derin devletinin terör stratejisi çerçevesindeadamı diye suçlamalara maruz kalan vegörüşünü savunan Amerikalı din adamıa yakınlığını açıkça dile getiren biri. Seçim kampanyası sırasında 20 Ekim'de Wahhaj'a yaptığı ziyareti X'ten paylaşan Mamdani, "Bugün(Brooklyn'deki cami) ABD'nin önde gelen Müslüman liderlerinden İmam Siraj Wahhaj ile görüşmenin mutluluğunu yaşadım" diye yazdı.Bu paylaşım, Trump'ı çileden çıkarmıştı. Paylaşımı etiketleyen Trump, Mamdani'ninbombalamasının arkasındaki isim diye lanse edilen İmam Wahhaj'ı benimsemesiniolarak nitelemişti., ABD Başkanı'nınvatandaşlarının sosyo-kültürel dinamiklerini görememek ve onlardan bihaber olmaktır.

***