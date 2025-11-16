ABD, dünyayı kasıp kavururken Pentagon'un adı 'savunma bakanlığı'ydı. Fakat dünya jandarmalığından istifa etmek zorunda kalınca Pentagon'un adı ne hikmetse 'savaş bakanlığı'na çevrildi. Bu refleks aslında kuyruğu dik tutma psikolojisinden ve çok kutuplu yeni küresel sisteme uyum sağlayamamaktan kaynaklanıyor. Bir savunma mekanizması. Küresel güç haritalarındaki zayıflığı perdelemek için retorik bir manipülasyon sadece.

Çünkü ilk olarak dil ve söylemde kurulan neo-liberal Amerikan imparatorluğu kaderin bir cilvesi olarak yine kelime kelime ve cümle cümle çözülüyor. Kavramsal paradigması giderek erozyona uğrayan Amerikan yönetiminin küresel düzeydeki askeri, ekonomik ve siyasi cephesi de giderek küçülüyor.

Nitekim eskiden dünyanın jandarması gibi davranan ABD artık mahalle kabadayısı edasıyla hareket ediyor. Dikkatini bugünlerde Venezuela'ya veren ABD yine üst perdeden konuşuyor. Uluslararası savaşlar yerine artık 'ulusal askeri müdahaleler'e kadar çıtayı düşüren ABD Savaş Bakanı Peter Hegseth, önceki gün yaptığı açıklamada Venezuela istilasının işaret fişeğini ateşledi.

***

Latin Amerika 'daile mücadele etmek için başlattıklarıaskeri müdahalenin 'Güney MızrağıOperasyonu' olarak adlandırılacağınıduyuran Hegseth'in en ilginç tanımlamasıise jeopolitik literatürdekiile değiştirmekoldu. Terörizm ile savaşı da teröristlerlemücadeleye indirgedi.Hegseth'nin iki cümleden oluşan meydan okumasındaki her kelime ve kavram aslında ABD'nin maruz kaldığıbirer kanıtı niteliğindeydi... "Güney Mızrağı Ortak Görev Gücü ve ABD Güney Komutanlığı liderliğindeki bu görev, vatanımızı savunuyor, uyuşturucu teröristlerini Yarımküremizden uzaklaştırıyor ve halkımızı öldüren uyuşturuculardan koruyor.ve onu koruyacağız" diyerek herkesegözdağı verdi Hegseth.Oysa bu ifadelerveküresel siyasetin omurgasını nasıldeğerler sisteminden koparıpvesıkıştırdığının göstergesidir.

***

Zira bu ifadelerde küresel bir siyaset yok. Ulusal ve uluslararası bir kitle mücadelesi yok. Halklar yok. Düşünce yok. Strateji yok. Hedef yok. Yol yordam yok. Hattabir düşünce kırıntısı bile yok. Peki,ne var? Hegseth'in cümlelerinde sadecevar.var.Değerler ve hedeflerden yoksun bütün görüşlerde olduğu gibi burada daHer şeyi sorunsallaştırarak bir güvenlik meselesine çevirme haliylegereksiz kılıyor.ABD'nin şu anda yaptığı şey tam da bu kolaycılıktır. Bu nedenle karşılaşılan en basit sorunlarda bileBırakın güvenlik sorunlarınıNitekim sadece Venezuela'ya karşı değil ABD'dekişehirlere Ulusal Muhafızlar sevk ediliyor. Çünkü en ufak sosyo-kültürel farklılıklar ve ekonomik talepler dahi birer 'güvenlik sorunu' olarak algılanıyor. Ve hemen silaha sarılıyorlar. Haliyle sadecedeğil uluslararası ile ulusalolan arasındaki fark da her açıdan muğlaklaşıyor.Bunun ensomut göstergesi de Hegseth'in bütünABD'nin bir mahallesiolarak tanımlamasıdır.