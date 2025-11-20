İnsanlar eskiden üç kategoriye ayrılırdı... Savaşanlar, dua edenler ve çalışanlar diye... Şimdi ise yoksunlar ve güçlüler şeklinde bir ayrıma doğru ilerliyor dünya. Bunda siyasi sınıfların neoliberal piyasa kapitalizminin birer ulağı haline gelmesinin ve ezilenlerin zalimlere yönelik stratejik sabrının büyük etkisi var kuşkusuz.

Fakat mızrak artık çuvala sığmıyor. Z Kuşağı hemen her kıtada isyan halinde. Küresel yönetişimsizlik had safhada. Bir yanda dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerleyen Elon Musklar var diğer yanda 'zengin vergisi' vaadederek New York Belediye Başkanlığı'nı kazanan Zohran Mamdaniler.

Dikkat çeken bir unsur ise küresel jeo-politikanın da bu yeni eğilime doğru evrilmesidir. ABD Başkanı Donald Trump hemen her alanda 'barış ve diplomasi' düğmelerine basmış görünüyor. Venezuela krizinde Nikolas Maduro ile temas sinyali verilirken Ukrayna barış masasının İstanbul'da kurulma ihtimali de yeniden güçleniyor.

Suriye ve Gazze'de de İsrail'in saldırgan politikalarının önlenmesi için Trump, diplomasinin önünü açmaya çalışıyor. Çünkü küresel statüko artık ABD için de sürdürülebilir değil. Zira ABD'nin küresel çapta yol açtığı bütün sorunlar bumerang gibi kendisine geri dönüyor.

***

Avrupa ve ABD'yi zorlayankitlesel göçlerle sonuçlandı.Her rejim değişikliği hamlesiaynı zamanda ABD'nin içindede bir rejim değişikliğineyol açtı. Nitekimşu sıralarTrump'ın iktidara gelişiyle sembolizeediliyor. Diğerleri gibida gereken değişikliklerizamanında yapmamanın artanmaliyetleriyle boğuşuyor.Yabancı ülkelere veüretim araçlarına el konuldu.Yetmedi; özel işletmelere, fabrikalarave doğal kaynaklara elkonuldu. Yetmedi; psikolojikharp yöntemleri, ideolojik kolonizasyon,propaganda ve algoritmalarlainsan bedenlerineve zihinlerine el konulma projeleridevreye sokuldu. Ancakbunların da yetmediği görülüyor.Yetseydigöre, 2016 ile 2020 yıllarıyükselmezdi.Mamdani'nin New York seçimlerini bu yükseliş sayesinde kazanmasıolarak görülüyor vediye yorumlanıyor.

***

bile müesses nizamlarınhaline gelmesine kazan kaldırıyor.Eylül ayında küresel kaosun en önemli faktörünün gelir adaletsizliği olduğunu söyledi. Papa, Katolik gazetesi Crux'a verdiği röportajda,dedi. İş dünyası böyleyseinsan düşünemiyor bile.Bu akıl almaz servet transferindeki asıl mesele ezilen milyarlarca insanın gösterdiği sabırdır.gösterdiğini söylüyor tarihçiler. Fakat tarihsel psiko-sosyolojik ve eko-politik manzara tamamen alt üst olmuş halde.Artıkkatılıyor.Farklı sınıfların, dinlerin, ideolojive milletlerin oluşturduğuzengin çeşitlilik yok oluyor.doğru ilerliyor dünya. Her açıdaneziliyor, küçülüyor ve eksiliyoruz.Şairin dediğigerçeğinin yakıcılığınıhemen herkesin iliklerine kadarhissedeceği bir döneme doğruilerliyoruz.Böyle dönemlerde sadecediyen ve bunun için mücadele eden Türkiye gibi aktörler insanlığın umuduna dönüşüyor. Emperyal statükonun alt edilebileceğini dünyaya gösteren Türkiye, bu yolla insanlığada müjdeliyor. Ama unutmayalım kiBu nedenle hem yılmadan mücadele etmek hem de her ihtimale karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.