Batı dediğimiz dünya aslında yekpare değil. Temelde iki Batı var. Biri Anglosakson dünyası. Diğeri ise Almanya ve Fransa'nın liderliğini yaptığı kıta Avrupası. Anglosakson dünyasının temel paradigması İskoç aydınlanmasına dayanıyor. Avrupa aydınlanması ise Fransa'nın lokomotifliğindeki İtalya, İspanya ve Almanya'dan besleniyor.

Batı içinde birbirine zıt modernite veya aydınlanma düşüncesi temelde liberal ve bireysel anlayış ile onun karşıtı olan devletçi ve toplumcu yaklaşımla simgeleniyor. Hemen her alanda bu iki zihniyetin mücadelesini görüyoruz. Şimdi liberal ve bireysel düşünceyi temsil eden Anglosakson cenahı içindeki ayrışma dikkat çekiyor.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşında İngiltere'den farklı bir strateji izleyip Rusya ile el sıkışması ve Kanada'ya yönelik agresif açıklamaları kuzenler arasında derin bir hoşnutsuzluğun yeşermesine yol açtı. İngiltere stratejik sessizlikle maruz kaldığı şoku atlatmaya çalışırken Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Anglosakson dünyasının demirbaşları Trump ve temsil ettiği anlayışa kazan kaldırıyor.

***

kadar birçok ülkede muhafazakâr partiler iktidara gelirken Kanada ve Avustralya 'da Trump'ın açık desteğine rağmen muhafazakârlar kaybetti. Her iki ülkede de liberal ve işçi partileri zafere ulaştı.Daha da ileri giden Kanada ve İngiltere, Trump'ın baş düşman ilan ettiğiyapmaya çalışıyor. Bir bakıma İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya,buluyor.Liberal ve kapitalist değerler sistemine dayalıOysa, İngilizce konuşan dünyanın küresel düzeyde uygarlığın lokomotifi olduğunu iddia ediyordu. ABD ve Büyük Britanya'nın inşa ettiği bu Anglofon dünya sadece jeopolitik bağlamda çözülmüyor. Değerler düzeyinde de derin bir kırılma söz konusu.Kanada Başbakanı, 21 Ocak'tazaten bu çatlağı dile getirmişti.belirten Carney, bu çıkışıyla Anglofon cephedeki uyuşmazlığın ayrışmayı da geçen bir temelli kopuşa doğru ilerlediğinin altını çizmişti.

***

Çoğugibi liberal değerleri, serbest piyasayı, din ile bilimin uyumunu, dini ve bireysel özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü, demokrasi ve ulus devlet anlayışını savunanBu aydınlanma düşüncesinin karşısında isevar. Bu anlayışın temsilcileri isegibi radikal ve devrimci düşünürlerle siyasetçilerden oluşuyor.Dolayısıyla küresel statükoyu temsil eden liberal ve serbest piyasacı kapitalist dünya bölünüyor. Trump bu dünyanın demokratik, ekonomik ve kültürel bütün kodlarına itiraz ediyor. Anglofon dünyanın ABD dışındaki kesimleri isebaşladı.Ortaklık bitiyor mu? Karar vermek için daha erken. Ama gidişat Kanada Başbakanı Carney'i doğruluyor. Ne var ki güce ve zorlayıcı diplomasiye inanan ABD BaşkanıZirada ifade ettiği gibi "Haliyle yeni küresel güç siyasetinde son sözü yine düşünceler ve beklentiler değil kurşunlar söyleyecektir.