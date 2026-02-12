İnsani ve ahlaki bütün değerleri ayaklar altına alan Epstein sapkınlığının, İsrail'in Batılı ülkelerin desteğiyle Gazze'de ve Batı Şeria'da yüzyıla yakın bir süredir devam ettirdiği sadist etnik temizlik, vahşi soykırım ve kanlı stratejilerden bir farkı yok. Bu bağlamda İsrail ve Epstein ile temsil edilen sapkınlık aslında sömürü, talan, yağma ve kolektif katliamlara dayalı beş asırlık Batılı emperyal habisliğin kusursuz bir özetidir.

Skandalda ismi geçenlere odaklanmak bizi yanıltır. İsimler kadar bu sadist siyasi ortamı doğuran, meşrulaştıran, besleyen ve koruyan Batılı sistemin kokuşmuş siyasi atmosferini de bir bütün olarak görmek lazım. Buradaki sadizm bireysel değil kolektif. Batılı gayri insani ve gayri ahlaki değerlerin vücut bulmuş hâli olan bu sadizm, şahsi güç sapkınlığından ve anomalisinden ziyade topyekûn Batılı emperyalist sistemin tezahürüdür.

Siyonist lobi ve eşgüdüm hâlinde çalıştığı İngiliz ve Amerikalı istihbarat servislerinin Epstein üzerinden tedavüle soktuğu lolita ağı ile Batılı ve Doğulu elitlere istedikleri politikaları empoze ettiğini görüyoruz. Eskiden bu iddialar komplo denilerek değersizleştirilirdi. Görüyoruz ki her komplo gerçekmiş.

***

Aslında Batılı liberal ahlak tam anlamıyla Epstein'deki sadizm ve sapkınlığa dayanır.Batılı bütün elitler sistematik olarak zaten sapkın İsrail'in projelerini destekliyor.ortaklaşa yetiştirdiği Epstein gibi vakalarZira bir bütün olarak Batılı emperyal strateji, diğer halkların, ulus ve ülkelerin sistematik olarak yok edilmesi, yerinden edilmesi, etnik temizliğe tabi tutulması, köleleştirilmesi, yok edilmesi ve topraklarının işgal edilmesine dayanır.Yaşamasına izin verilenler ise bütün ahlaki, dini, sosyal ve kültürel değerlerinden uzaklaştırılırlar. Bunadiyorlar. Aslında buyanidir.Filistinlilerediye bakan bu siyonist sapkın anlayış, her açıdan Batılı sömürgeciliğin başka milletlere karşı sürdürdüğügünümüzdeki tek vârisidir.

***

Haliyle Epstein rezaleti, her açıdan ideolojik temeli başkalarının köleleştirilip basit bir zevk ve çıkar nesnesine dönüştürülmesine dayananİster, siyonist emperyalist zihniyet için hedef aynıdır. Sadist cinsel sömürü ile temel hedefleri olan siyasi, ekonomik ve kültürel hegemonyalarını devam ettirmektir.Bu tablo bize habis bir ura dönüşenmutlak şekildegösteriyor. Bu yaklaşımı ve ortaya çıkan gerçekleri hâlâküresel mevcut düzenin doğru algılanmasını perdelemeye hizmet eder. Bu manipülasyonun asıl hedefi Batılımekanizmalarını anlamayı zorlaştırmaktır.Fakat her skandalla mızrak artık çuvala sığmıyor. Güneş balçıkla sıvanmıyor. Sapkın ve sadist elitlerin sayılarıyla orantısız şekilde gürültü yapmalarına aldanmayın. Çocuk soykırımcıları ne yapsa daBatılı vicdanlı kitlelerle Batı dışı dünyayı saran bu bilinçlenme ve isyan dalgasıtemellerinden sarsacaktır. Küresel gidişat, tarihsel hakikatler ve aktüel toplumsal refleksler bunu gösteriyor.