Umman'da İran ve ABD arasında askeri saldırı tehdidinin gölgesi altında başlayan dolaylı görüşmeleri, aslında küresel ve bölgesel hegemonyaları çözülen iki aktörün trajikomik çırpınışları olarak okumak lazım. Masanın bir yanında çok kutuplu dünya düzenine geçiş sürecinde yaşadığı itibar ve güç kaybını telafi etmeye çalışan ABD var. Diğer tarafta ise halkının rızası yerine düşmanının merhametine sığınan İran rejimi yer alıyor.

Gazze ve Ukrayna hezimetlerinden sonra Jeffrey Epstein skandalıyla içeriden de derin bir ahlaki ve insani çöküş girdabına giren ABD'nin hegemonik kan kaybı giderek hızlanıyor.

Venezuela ve İran gibi aktörlere askeri açıdan meydan okusa da ABD'nin Ukrayna'da Rusya'ya karşı tarihinin en ağır darbesini aldığını herkes biliyor.

Çin'e karşı verilen ticaret savaşlarından da istediğini elde edemedi. Donald Trump ise ülkesinin hegemonik imajını yapılandırmaya çalışıyor.

***

Ne var ki bu o kadar kolay değil.bile küresel ekonomik büyümeye katkıdavurgu yapıp "Güç dengesi değişiyor" itirafında bulunuyor. ABD ve AB ile birlikte neredeyse2 trilyon 500 milyar dolarlık Rusya'ya karşı Ukrayna'daunutmayalım.Bu çerçeveden baktığımızda 31 trilyon 850 milyar dolarlık ekonomiye sahip ABD ile 357 milyar dolarlık ekonomiye kadar küçültülmüş İran'ın restleşmesi pek de ciddiye alınmıyor. Devasa ekonomisine rağmenda borcu olan ABD savaşacak konumda da değil zaten.500 bin asker yığmıştı bölgeye. Şimdi ise5 bin askeri var. Bölge üslerinde ise toplam 40 bin kadar askeri bulunuyor. Bu cüzi askeri yığınakla Amerikan yönetimi, bırakınIrak'ın üç katı büyüklüğündeki İran'a en küçük taleplerini dahi kabul ettiremeyecektir. Üstelik nokta saldırılarlave her ay 300 füze üretme kapasitesine sahip İran'dan sert karşılık da görebilir.

***

Peki, küresel dar geçit konumundakiZira ABD'nin ana stratejisinin İran rejimini yıkmaktan ziyade onu kontrol etmeye dayandığını herkes biliyor.İran'ı vekonumundaki Hürmüz'ü kontrol ise bölgedeki petrol üreticisi ülkeleri de bu petrolü alıp tüketen Asya ve Avrupa kıtasındaki alıcı ülkeleri de kontrol demek.Fakat evdeki hesap çarşıya uymuyor. Herkesfarkında. Hürmüz kozu artık ters tepiyor.Haliyle ABD ve İran arasındaki bu gerilim/lergelmiyor.