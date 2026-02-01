Dünyanın İran eksenli gerilime odaklandığı bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak iç siyasetine ilişkin çıkışı biraz gölgede kaldı. Oysa Trump'ın Irak'ta 11 Kasım 2025'teki meclis seçimlerinden sonra yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Nuri El Maliki ile ilgili isyanı bence çok yerinde ve tarihi bir hamle.

329 sandalye için Irak'ta yapılan seçimlerde şu anki Başbakan Muhammed Şiya Es-Sudani'nin İmar ve Kalkınma Koalisyonu 1.3 milyon oyla 45 vekil çıkardı. Mesud Barzani'nin KDP'si 1.1 milyon oyla 26 sandalye kazandı. Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Sünni Takaddüm Partisi 900 bin oyla 27 sandalye alırken Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise 700 bin oyla 30 sandalye kazandı.

Hıristiyan, Ezidi, Şebek ve diğer azınlık gruplara ayrılan 9 kontenjan çıktığında kalan 320 sandalyenin son dağılımında Şiiler 187, Sünniler 77 ve Kürtler 56 vekillik çıkardı. Doğal olan Sudani'nin yeniden hükümeti kurmasıydı. Ancak İran yanlısı Şii partileri destek vermeyince Başbakan Sudani, Maliki adına geri çekildi.

