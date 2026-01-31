İran İslam Cumhuriyeti, retorik sert söylemine rağmen içeriden ve dışarıdan 1989'ların SSCB'si ile karşılaştırılıyor. Zira stratejik olarak zayıflamış, ekonomik olarak sarsılmış ve ideolojik olarak ise çözülmüş görünüyor. Stratejik anlamda Suriye, Lübnan, Irak, Yemen ve Lübnan'daki vekil güçlerinden aldığı destek tükendi. Rusya ve Çin gibi küresel müttefiklerini ise artık arkasında göremiyoruz.

Ayrıca ABD'nin ambargo furyasına Avrupa da katıldı. Üstelik Bazariler (tüccarlar), Devrim Muhafızları (DM) ve Mollalardan oluşan askeri, siyasi ve ticari sınıf dayanışması çöküyor.

İdeolojik olarak ise halkın İslami sistemi devlet ile özdeşleştiren ve yabancı baskılara karşı rejimi savunan asabiyesi çözülmüş durumda. 28 Aralık 2025'te Tahran'daki kapalı çarşıdan başlayıp hızla 31 eyalete ve 191 kente yayılan ekonomik talepli protestoların rejim karşıtı bir dalgaya dönüşmesi ideolojik çözülmenin en somut göstergesiydi.

Kuşku yok ki ABD ve İsrail'in askeri, siyasi ve ekonomik açıdan baskı altına aldığı rejime en büyük darbe Avrupa'dan geldi. Fransa, Almanya ve İngiltere (E3) 28 Eylül 2025'te aldıkları kararla BM yaptırımlarını yeniden devreye soktu.

Film bundan sonra koptu. BM yaptırımları sonucu İran parası üç ay içinde pula döndü. 28 Aralık'taki protestoların fitilini bir bakıma üç Avrupa ülkesi tutuşturdu.

***

Avrupa ülkeleri İran'a son darbeyi iselistesine alarak indirdi. İran'ın düşmanları rejimin en zayıf noktasını iyi biliyor.Bir bakıma rejimi korumaklasistemindönüşmüş halde.ABD 2019'da, AB ise 29 Ocak 2026'da DM'yi terör listesine aldı. Bu aslında rejimin idam fermanı anlamına geliyor.Askeri saldırı olmasa da rejimin orta ve uzun vadede ayakta kalmasını imkânsız kılacak bir hamleyi simgeliyor bu kararlar.Burada asıl iş rejimin siyaset, ekonomi ve güvenlik mimarisinde adetaDM'nin bizzat kendisine düşüyor.asıl görevi rejimi korumaktı.birlikte sayıları 250 bini buluyor.Fakat DM,dikkatçekiyor. Şirketlerinde çalışan sayısı bünyesindekisilahlı unsurlara yaklaşıyor., başkomutan olarak askeriyeyi de kontrol ederken DM de siyasete ve ticarette tekel oluşturarak rejimi adetaçeviriyor. DM'nin üst kadroları Hamaney tarafındanatanıyor.

***

Cumhurbaşkanı, Ulusal Güvenlik KonseyiBaşkanı, Meclis Başkanı, TahranBelediye BaşkanıSavunma ve İçişleri Bakanıgibi DM kökenli isimler Hamaney tarafındanatandı. Basın yayın, sağlık, eğitim, teknoloji,bilişim ve diğer alanlardaki atamaları da gözönüne alınca ülkedeki534 bin aktif 400 bin yedek askeri bulunankonumda. DM bugün askeriye ve siyaset dışında ekonomide de otorite konumunda.DM'ninsonra ülkenin üçüncüzengin kurumu. Yaptırımlardan kaçmak içinDM, BAE ve başka ülkelerde şirketler kurmuş.DM'ye bağlı olduğu söyleniyor.Ancak ekonomik sınıfı oluşturan Bazariler geldiğimiz aşamada halkın yanında saf alarak Devrim Muhafızları ve Mollaların kurduğu yapıya isyan ediyor.Dolayısıyla95 milyonluk iyi eğitim almış bir toplumu veülkeyi getirdiği noktayı ibretle seyrediyoruz.Dolayısıyla İran'ın en büyük sorunu Batı'nın ve müttefiklerinin ona karşı birleşmesinden çokizin vermesinde yatıyor.Bunu yaparak kendi meşruiyetini ve gücünü kendisi yok ediyor. Haliyledeğil bu iç patlamaların sesi belirleyecek.