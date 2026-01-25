Dünya ekonomisi 113 trilyon doları aşıyor. Bu dev pastanın yüzde 76'sına hükmeden aktörler arasındaki jeopolitik güç ve kaynak paylaşımı öyle görünüyor ki bir 'modus vivendi/ geçici uzlaşı'ya doğru evrilecek. Zira Suriye, Venezuela, Grönland, Gazze ve İran krizlerinde Rusya ve Çin'in sergilediği stratejik sessizlik dikkat çekiyor. Her ne kadar birbirlerini rakip olarak tanımlasalar da sonuçta dünya kaynaklarının ve ekonomisinin üçte ikisine hükmeden bu güçlerin birbirlerinin boğazına sarılmasını beklemek şu aşamada safdillik olur.

Zaten IMF'nin ekonomik tablosu büyük aktörler arasındaki 'gökdelen kardeşliği'ni rakamlarla deşifre ediyor. Raporlara göre 2024'te ABD'nin küresel ekonomik pastadaki payı 29 trilyon 840 milyar dolar, Çin'in 19 trilyon 790 milyar dolar, AB'nin 16 trilyon dolar.

Bunlara 4'er trilyon dolarlık Hindistan ve Japonya ile 2 trilyon 174 milyar dolarlık Rusya'yı da eklediğimizde sayısal resim tamamlanıyor. Dolayısıyla büyük güçler arasındaki yeni küresel konsensüsü en çok krizlerdeki tavır ve tutumlarından anlıyoruz. Eski nüfuz paylaşımı, statü ve roller yeniden dizayn ediliyor.

***

Nitekim Ukrayna savaşında ABD ve Rusya'nın Avrupa'yı 'by-pass' eden yaklaşımları iki gücün sadece Doğu Avrupa'daki ittifakını değilda gözler önüne seriyor. Bir bakıma'da tavizlerdebulundu. Fakat İran dosyasınınçözüme kavuşturulması birazdaha zaman alacak gibi görünüyor. Çünkü küresel aktörler uzlaştıktan sonra yeni normun hayata geçirilmesi birdönüşüyor.Tam da burada 1 trilyon 580 milyar dolarlık ekonomik cirosuyladikkat çekiyor. Ezberleri bozan bu pozisyon tarihte ender görülen birda işaret ediyor.Çünkü büyük güçler anlaşmalarına rağmen AB'ye yaptıkları gibi Türkiye 'yi ne Suriye ne Gazze ne Libya ne Somali ne Sudan ne de Karabağ'da 'by-pass' edebildi.

***

Bilakis ülkemizin sergilediği siyasi ve askeri kararlılık onuhaline getirdi.küresel değişimi en iyi şekilde kavrayarak bunu hem kendi milleti ve bölgesi için hem de insanlık için bir fırsata dönüştürebilmesidir.Zira yerinde ve zamanında yaptığı hamlelerle küresel ve bölgesel siyasette destanlar yazan Türkiye'nin sergilediğiçevresindeki hızdan hep daha ileride oldu.Unutmayalım kiEğer dönüşüm,adaptasyon ve entegrasyonsüratiniz küresel siyasetteki değişimaşamalarından daha yavaşsageriye gidersiniz. Geride kalırsınız. Geriye düşersiniz. Masada değil menüde yer alırsınız.Bunun en bariz örneklerieski Suriye ile şu anki İran, AB ve İsrail'in hali pürmelalidir. İşte evdeki hesabı çarşıya uymayanlar ne kadar mali, askeri, ideolojik ve stratejik güce sahip olursa olsunGeriye düşerler. Buna kısaca siyasetin izafiyet teorisi diyebiliriz.