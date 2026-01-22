Suriye'deki değişim ve dönüşümü bölgesel ve küresel gidişattan ayrı düşünmemek lazım. Özetle post-siyonist diyebileceğimiz bir aşamaya giriyoruz. İsrail ve destekçisi emperyal güçler artık eskisi gibi at koşturamıyor. Bu bağlamda küresel düzeyde iki yeni eksen öne çıkıyor. İlki ABD, Türkiye ve Rusya'nın başını çektiği yeni global üçlü. Bunun karşısında ise Çin'in liderlik ettiği Küresel Güney ekseni var.

Avrupa Birliği (AB) burada Türkiye üzerinden Rusya ve ABD karşısında mevzi kazanmaya çalışan bir aktör konumunda. İsrail ise ABD'den bulamadığı eski patronajı AB ve Rusya'dan bulma arayışı içinde. Sıkışan İsrail ve siyonist lobi geleneksel müttefiki Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve BAE dışında özellikle Çin ve Hindistan ile stratejik ilişkilerini yeniden tanımlamaya çalışıyor.

Bu iki cepheli küresel tablonun bir benzerini de bölgesel düzeyde görüyoruz. Bölgeden kastımız sadece Ortadoğu değil. Batı-Doğu ekseninde Kuzey Afrika'dan Körfez'e hatta Hindistan ve Malezya'ya; Kuzey- Güney ekseninde ise Orta Asya, Hazar ve Kafkasya'dan Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'na kadar uzanan geniş bölgesel kıtada da iki blok var.

oluşuyor. İkincisi blok ise başını İsrail'in çektiğiYunanistan ve BAE'den meydana geliyor.Aralarına bazenda alıyorlar.bir pozisyon takınırkenekonomik temellibirstrateji izliyor.Kuşku yok ki hem bölgesel hem küresel düzeyde dünyamıza yeni format atılıyor. Davos'ta, Kanada Başbakanı Mark Carney 'in de işaret ettiği gibi ABD liderliğindeki mevcut dünya düzeni geçiş değil bir çöküş sürecinde.Küresel çapta Rusya, AB, Çin ve ABD arasındaki amansız rekabettekonumunda. Bölgesel düzeyde ise asıl oyun kurucu aktörüz. Türkiye ve ABD'nin önderlik ettiği bu yeni bölgesel dizayndaBunu,BAE destekli güçlerin kontrolümerkezi hükümete bırakmasında da gördük. Aynı süreçdevrede. İsrail ve BAE'nin desteklediğigüç kaybediyor. ABD ve Suudi Arabistan,bir tutum içinde.Rusya, BAE ve Fransa'nın desteklediğigüçleri son dönemlerde Türkiye'nin temsil ettiği pozisyona yaklaştı. Benzer bir gidişatıgörüyoruz. Zirane ABD ne de Avrupa ülkeleri destek verdi.

Bırakın Libya, Sudan, Somali ve Yemen gibi ülkeleriİsrail'in başını çektiği kaotik projeler birer birer akamete uğruyor. Gazze'de İsrail'in bütün itirazlarına rağmen ABD, Filistin'in geleceğini Türkiye olmadan planlamayacağını aldığı kararlarla gösterdi.Fakat bölgesel düzeydeki yeni ayrışmanın en somut örneği Suriye. Çünkütemsil ettiği ittifak ile hareket ediyor. İsrail'in etkin olduğubile travmatik bir tavır değişikliğine gitti. 9 Kasım 2025'te Şam'da Cumhurbaşkanıile ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanıbirlikte basket oynadı.Bu görüntü bileen net karesiydi. Fakatonlarıngibi yapılar bunu kavrayamadı.Artıkgiriyoruz. Küresel denklemlerdeYeni Türkiye artık en başat oyuncukonumunda. Bölgemizde ise İsrail'indeğil Türkiye'nin belirleyici olduğu stratejikbir aşamadayız. Hâsılı kelam,uzanan tarihi coğrafyamızayeniden nakşediliyor.Gidişat bu yeni sürecin bölgesel ve küreseldüzeyde daha da derinleşeceğini gösteriyor.