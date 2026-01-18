15 Mart 2011'de başlayan demokratik gösterileri kanla bastırmaması yönünde Başkan Erdoğan'ın 14 yıl önce yaptığı çağrıların önemini kavrayamayan Suriye devrik diktatörü Beşar Esad, "Bazıları Osmanlı hayali kuruyor. Bunlar boş hayaller" şeklinde küstah açıklamalarda bulunuyordu.

Fakat zaman Sayın Erdoğan'ı haklı çıkardı. Türkiye'yi paranteze alınmış Anadolu ülkesinden bir dünya devletine dönüştüren Sayın Erdoğan ile hareket edenler kazanıyor. Onun temsil ettiği medeniyet anlayışına karşı çıkanlar ise birer birer kaybediyor

Bugün Libya'dan Karabağ'a, Bosna Hersek'ten Irak'a, Sudan'dan Suriye'ye, Yemen'den Katar'a, Suudi Arabistan'dan Pakistan'a, Somali'den Gazze'ye uzanan tarihi coğrafyasına yüzyıl sonra yeniden dönen Türkiye, içeride ve dışarıda destan yazmaya devam ediyor.

İşte bu yüzden Kuzey Afrika'dan Doğu Akdeniz'e, Kafkasya'dan Güney Asya'ya, Hazar'dan Afrika Boynuzu'na, Karadeniz'den Basra Körfezi'ne ve Balkanlar'dan Ortadoğu'ya yayılan alanlarda Türkiye rüzgârı esiyor.

***

Türkiye olmasaydı bugüngerçekleşemezdi.Sayınbaşlamasında da lokomotif güç konumunda.ezberleribozan Türkiye, nüfuz sahasını Orta Asya'danAfrika'nın her köşesine genişletmiş durumda.Zira dünyanın en zengin kaynaklarına vesahipreel bir hegemondan yoksun olmasıydı. Bu boşluğu şimdiile Türkiye dolduruyor. Dolayısıyla son dönemlerde bütün dikkatlerkilitlenmiş halde.Unutmayalım ki Türkiye'nin kararlılığı ABD ve Rusya arasındaSuriye'de devreye sokulanBugün Suriye'de hayata geçmeye başlayan Osmanlı vizyonu işte bu kararlılığın neticesidir.bekleyen odaklar yine hezimeteuğradı. Nitekim Sayın Erdoğan'ın medeniyettasavvuruna göre hareket eden SuriyeCumhurbaşkanı, önceki günyaptığısinsi mihraklarınkaotik planlarını altüst etti.

***

Karanlık güçleraldı. Siyonist İsrail'in bütün itirazlarınarağmenyerini alıyor. ABD Başkanı DonaldTrump,açıklananYürütme Kurulu'ndada yer aldı.Bir bakıma emperyal güçler ve taşeronları Suriye, Filistin ve diğer sahalarda artık istediği gibi at oynatamıyor. Çünkü yeni Suriye'de de Gazze'nin geleceğinde deÜlkemizin bölgesel ve küresel siyasette hem sahada hem masada oyunu değiştiren ağırlığı,ediyor.Hâsılı kelam, Yeni Türkiye'nin Yeni Osmanlı'ya doğru ilerlediği tarihi aşamalardan geçiyoruz. Bizimle yürüyenler kazanacak, karşımıza çıkanlar ise kaybedecek. ZiraOsmanlı'nın cihanşümul medeniyet anlayışıdır.