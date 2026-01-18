Türkiye'nin en iyi haber sitesi
BERCAN TUTAR
18 Ocak 2026, Pazar

BERCAN TUTAR

Yeni Türkiye’den Yeni Osmanlı’ya
15 Mart 2011'de başlayan demokratik gösterileri kanla bastırmaması yönünde Başkan Erdoğan'ın 14 yıl önce yaptığı çağrıların önemini kavrayamayan Suriye devrik diktatörü Beşar Esad, "Bazıları Osmanlı hayali kuruyor. Bunlar boş hayaller" şeklinde küstah açıklamalarda bulunuyordu.
Fakat zaman Sayın Erdoğan'ı haklı çıkardı. Türkiye'yi paranteze alınmış Anadolu ülkesinden bir dünya devletine dönüştüren Sayın Erdoğan ile hareket edenler kazanıyor. Onun temsil ettiği medeniyet anlayışına karşı çıkanlar ise birer birer kaybediyor
Bugün Libya'dan Karabağ'a, Bosna Hersek'ten Irak'a, Sudan'dan Suriye'ye, Yemen'den Katar'a, Suudi Arabistan'dan Pakistan'a, Somali'den Gazze'ye uzanan tarihi coğrafyasına yüzyıl sonra yeniden dönen Türkiye, içeride ve dışarıda destan yazmaya devam ediyor.
İşte bu yüzden Kuzey Afrika'dan Doğu Akdeniz'e, Kafkasya'dan Güney Asya'ya, Hazar'dan Afrika Boynuzu'na, Karadeniz'den Basra Körfezi'ne ve Balkanlar'dan Ortadoğu'ya yayılan alanlarda Türkiye rüzgârı esiyor.

***

Türkiye olmasaydı bugün 8 Aralık 2024'teki Suriye halk devrimi gerçekleşemezdi. Sayın Erdoğan'ın kararlı iradesi bugün Gazze'nin makûs talihini yenmeye başlamasında da lokomotif güç konumunda. Karabağ'da ve Libya'da ezberleri bozan Türkiye, nüfuz sahasını Orta Asya'dan Afrika'nın her köşesine genişletmiş durumda.
Zira dünyanın en zengin kaynaklarına ve hegemonik niteliklerine sahip bölgemizin en büyük sorunu reel bir hegemondan yoksun olmasıydı. Bu boşluğu şimdi yeni medeniyet anlayışı ile Türkiye dolduruyor. Dolayısıyla son dönemlerde bütün dikkatler Türkiye'nin 'smart power' denilen 'akıllı gücüne' kilitlenmiş halde.
Unutmayalım ki Türkiye'nin kararlılığı ABD ve Rusya arasında Eylül 2015'te Suriye'de devreye sokulan 'II. Sykes Picot' anlaşmasını işlevsiz kıldı. Bugün Suriye'de hayata geçmeye başlayan Osmanlı vizyonu işte bu kararlılığın neticesidir.
Savaşı kazanan Türkiye'nin barışı kaybedeceğini bekleyen odaklar yine hezimete uğradı. Nitekim Sayın Erdoğan'ın medeniyet tasavvuruna göre hareket eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, önceki gün yaptığı tarihi Kürt açılımıyla sinsi mihrakların kaotik planlarını altüst etti.

***

Karanlık güçler ikinci darbeyi ise Gazze'de aldı. Siyonist İsrail'in bütün itirazlarına rağmen Türkiye, Gazze'nin yönetiminde yerini alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Sayın Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu 'Barış Kurulu'na davet ederken, açıklanan Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Bir bakıma emperyal güçler ve taşeronları Suriye, Filistin ve diğer sahalarda artık istediği gibi at oynatamıyor. Çünkü yeni Suriye'de de Gazze'nin geleceğinde de siyasi kurucu akıl artık Türkiye. Ülkemizin bölgesel ve küresel siyasette hem sahada hem masada oyunu değiştiren ağırlığı, düşmana korku salarken dosta ise itimat ve güven telkin ediyor.
Hâsılı kelam, Yeni Türkiye'nin Yeni Osmanlı'ya doğru ilerlediği tarihi aşamalardan geçiyoruz. Bizimle yürüyenler kazanacak, karşımıza çıkanlar ise kaybedecek. Zira Yeni Türkiye'nin en büyük silahı Osmanlı'nın cihanşümul medeniyet anlayışıdır.

