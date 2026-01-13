İran'daki gösteriler iki haftayı geride bırakırken halkın taleplerini, acı, beklenti ve dertlerini istismar eden güçlerin pazarlıkları ise giderek kızışıyor. Sahnede rejim karşıtı protestolar varken sahne gerisinde ise çıkarı gereği "rejime kalkan olan" bir ABD gerçeği görülüyor.

Zira ABD ve Avrupa, İran rejimini devrilmesi ve yok edilmesi gereken bir güçten ziyade terbiye ve kontrol edip Ortadoğu'da Türkiye başta olmak üzere Arap ülkelerine, küresel siyasette ise Rusya ve Çin'e karşı sahaya sürülmesi gereken kullanışlı bir aparat olarak görüyor.

İran İslam Cumhuriyeti istese de istemese de Batı tarafından kendisine biçilen bu rolü geçmişte oynadı, gelecekte de oynamak zorunda kalacaktır. Hâliyle devletlerin bekası söz konusu olunca en amansız rakipler arasında "gökdelen kardeşliği" devreye girer.

Nitekim Batı'yı en büyük düşman veya şeytan ilan eden devletler, reelpolitik dayatmalar ve jeopolitik determinizmden dolayı kendilerine dayatılan emperyal reçeteleri kabul etmekte bir beis görmezler.

***

Halklarına yaslanmak ve kendi vatandaşlarının taleplerini karşılamak yerine Batılı devletlerden elde edecekleri destektençalışırlar. Bu kirli uzlaşıyı da jeopolitik gerçekçilik diye temize çıkarırlar. Bu çerçeveden reel dünyaya bakmakta fayda var.Bu bağlamdadikkat çekicibir sebep-sonuç ilişkisi mevcut. Ayrıcave Ukrayna savaşında Rusya'ya en kritikdönemde SİHA ve mühimmat desteğisağlayandoluolduğunu da unutmayalım.28 Eylül 2025'te aldıkları kararla2015'teki nükleer anlaşmada yer verilenve "snapback" olarak adlandırılan,İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyleBM yaptırımlarını yeniden devreye soktu.BM yaptırımlarının devreye girmesi sonrasıve zaten kötü olan ekonomide sıkıntılar had safhaya ulaştı.Bu hamleyi Avrupa ve İsrail'in bir bakıma Trump'ınolarak da okuyabiliriz.

***

Dolayısıyla bu sefer durum çok farklı. Avrupa ve ABD ayrı gerekçelerle İran rejimini protestolar üzerinden terbiye ediyor. Olan iseoluyor. Avrupa'nın hamlesi, İsrail'in rejimi devirme hedefiyle uyumluykenişin rengini değiştiriyor.Zira toplumsal isyan, askeri bir darbe veya dış destekle rejimi tamamen devirmekten ziyade Trump'ın devreye soktuğuVenezuela benzerionu sorun olmaktan çıkarmayı amaçlıyor. Bunade diyebilirsiniz.Dikkat ederseniz Trump protestoculara destek verirken İran rejimini devirmek ve değiştirmekten bahsetmiyor pek. Daha çok Venezuela'daörneğinde olduğu gibi rejimi yönetenleri eleştiriyor. Yanidiyen Trump müdahale ederse rejimi değil başındakileri değiştirecek. Zira rejimin Trump'ın da açıkladığı gibi ABD ile önceki gün temasa geçipbulunduğunu unutmayalım.İsrail ve Avrupa seçeneğini devredışı bırakan Trump dadedi. Yanisüreç Venezuela'dakine benzer bir"Trumpvari renkli devrim" ile sonuçlanacakgibi görünüyor.