İran'da Soğuk Savaş'ın en şiddetli döneminde 7 Ocak 1978'de başlayan protestolar 11 Şubat 1979'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin devrilmesiyle sonuçlandı. 1 yıl, 1 ay ve 4 gün süren gösteriler neticesinde Pehlevi'nin 1941 ila 1979 yılları arasındaki 38 yıllık iktidarı sona erdi. Ruhullah Humeyni liderliğinde İran İslam Cumhuriyeti ilan edildi. Devrimin dış destek almadan sadece İran halkının isyanı sonucu gerçekleştiğini söylemek dönemin jeopolitik rasyonalitesine de günümüzün şu anki okumalarına da aykırı duruyor.

İran'da 47 yıl sonra halk yeniden sokaklarda. Daha önce de çok kez gösteriler yapıldı. Ancak hiçbiri 28 Aralık 2025'te başlayıp kısa sürede 31 eyalete yayılan son 14 günlük protestolar kadar geniş çaplı olamadı. Şimdi insanlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle start alan bu öfkenin rejim değişikliğine doğru evrilip evrilmeyeceğini tartışıyor.

Çünkü protestocuların sosyo-ekonomik taleplerinin rengi değişti. Artık çoğu iktidarın devrilmesini istiyor. Gösterilere dışarıdan da yoğun bir destek var. İsrail ve ABD Başkanı Donald Trump fanatik birer militan gibi Tahran'ı tehdit ediyor. Protestoculara karşı şiddete başvurulması hâlinde ABD'nin de İran'a saldıracağını söylüyor Trump.

***

Bu desteklerden umutlanan çoğu gösterici 47 yıl önceki devrimin yıldönümü olan 11 Şubat'tan önce hedeflerine ulaşmayı bekliyor. Şimdiden geri sayıma başlayıp 'Bir ay kaldı!' diye slogan atıyorlar. Bu tabloya bakıldığında şu anki protestolar hemile hem de İslami rejime geçildikten sonrapatlak veren gösterilerle bazı benzerlikler taşıyor.Şu anki başkaldırılar, ABD ve Avrupa 'nın verdiği destekle kitleselliği açısından 1979 öncesi protestolara benziyor. Fakat şu anki öfke seli bir yandan da bu rejim döneminde gördüğümüz ve kanla bastırılanisyanlarıyla da paralellik taşıyor. 1979 öncesi protestolar değişime yol açarken 1979 sonrası bütün protestolar statükoyu güçlendirdi.Ne var ki şimdiki protestocuların dili giderek sertleşiyor.ABD'den liderlik etmeye çalışıyor. Avrupalı temsilcilerle görüşüyor. Fakat protestoculara her türlü

***

Trump'ın söylem ve eylemleri arasındaki çelişki çöken ekonomi, kötü yönetim, değişime direniş ve ülke kaynaklarınıniçin harcanmasından yorgun düşenhayal kırklığına yol açarkensertleştirmesine neden oldu.HaliyleDeğişim isteyenler de değişime direnenler de. Fakat vaziyetin böyle devam etmeyeceği de artık açıkça görülüyor.kaçınılmaz bir yol ayrımında.Cevabı merak edilen soru ise şu: Rejim, 47 yıl öncekine benzerdeğişecek? İşte burada asıl mesele ABD,Avrupa, Rusya, Çin, Türkiye ve SuudiArabistan gibi dış aktörler yanında rejimkarşıtlarıyla taraftarlarının bu iki değişimsenaryosuna hem ne kadar hazırlıklıolduğunda hem de bu senaryolara nasılbaktıklarında düğümleniyor. Bakalım budüğüm nasıl çözülecek? Protestocularınörgütlenme ve liderlikten yoksunluğunedeniylekoruyor.Çünkü bu tablonun gizli mimarı Batı'nın kendisi. Unutmayalım kikontrol altına alınıpolarak görüyor. İşte mesele de tam buradadüğümleniyor zaten.