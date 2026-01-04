Amerikalı kovboylar gece yarısı konutunu bastıkları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı. Skandal hamle ABD Başkanı Donald Trump'ın yılbaşı gecesi '2026 yılı için dünyada barış istiyorum' açıklamasından üç gün sonra geldi. Yarım saatlik bir operasyonla yakalanan Maduro ve eşi Cilia Flores ABD'ye götürüldü. İkili New York'ta yargılanacak. Şimşek Darbesi adı verilen operasyonun emrini veren Trump, dünyaya 'Maduro ve eşinin yakalandığını' bizzat kendisi duyurdu.
Böylece ABD'nin 30 dakikalık yıldırım operasyonuyla sarsılan Venezuela'da bir devir kapandı. Hugo Chavez'in 1999'da iktidara gelmesiyle başlayan ve ABD'ye derin hafakanlar yaşatan 27 yıllık dönem sona erdi.
Venezuela'da bir bakıma korkulan oldu. Zira aylardır geliyorum diyen ABD, amacını da açıkça söylüyordu. Ülkenin altın, petrol ve diğer nadir elementlerine el koymak. Nitekim operasyonun yapıldığı saatlerde konuşan ABD Güney Komutanlığı Komutanı General Laura Richardson bu gerçeği açıkça dile getirdi zaten... "ABD'nin Latin Amerika'daki ilgi odağı demokrasi değil petrol, lityum, altın ve nadir toprak minarellerini kontrol etmektir. Bölgede en büyük petrol rezervlerine ve kilit stratejik kaynaklara sahip Venezuela başlıca hedef konumundadır..."
***Daha ne desin... ABD ayrıca Şili, Arjantin ve Bolivya üçgenindeki lityumu da istiyor. Zira dünya lityum rezevlerinin yüzde 60'ı bu üçgende yer alıyor. Dünyanın su kaynağı konumundaki Amazon Ormanlarına da Guyana'da son dönemlerde keşfedilen devasa petrol yataklarına da göz koyduklarını gizlemiyor General Richardson.
***Yani ABD, Rusya ve Çin ile uzlaşarak bu adımı attı. Çin'e onu tamamen dışlamayacağı garantisini verdi. Rusya'nın ise Küba, Nikaragua ve Venezuela ile ilişkilerini baltalamayacak. Bu yönüyle Maduro operasyonu uluslararası organize bir işti. Maduro'yu içeride ve dışarıda ittifak yapan güçler sırtından hançerledi. Venezuela ve Latin Amerika'ya karşılık ABD, Rusya'ya Ukrayna ve Doğu Avrupa'da Çin'e de Tayvan'a ek olarak Asya Pasifik'te nüfuzunu sağlamlaştırma imkanı verecek.