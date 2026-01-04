Amerikalı kovboylar gece yarısı konutunu bastıkları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı. Skandal hamle ABD Başkanı Donald Trump'ın yılbaşı gecesi '2026 yılı için dünyada barış istiyorum' açıklamasından üç gün sonra geldi. Yarım saatlik bir operasyonla yakalanan Maduro ve eşi Cilia Flores ABD'ye götürüldü. İkili New York'ta yargılanacak. Şimşek Darbesi adı verilen operasyonun emrini veren Trump, dünyaya 'Maduro ve eşinin yakalandığını' bizzat kendisi duyurdu.

Böylece ABD'nin 30 dakikalık yıldırım operasyonuyla sarsılan Venezuela'da bir devir kapandı. Hugo Chavez'in 1999'da iktidara gelmesiyle başlayan ve ABD'ye derin hafakanlar yaşatan 27 yıllık dönem sona erdi.

Venezuela'da bir bakıma korkulan oldu. Zira aylardır geliyorum diyen ABD, amacını da açıkça söylüyordu. Ülkenin altın, petrol ve diğer nadir elementlerine el koymak. Nitekim operasyonun yapıldığı saatlerde konuşan ABD Güney Komutanlığı Komutanı General Laura Richardson bu gerçeği açıkça dile getirdi zaten... "ABD'nin Latin Amerika'daki ilgi odağı demokrasi değil petrol, lityum, altın ve nadir toprak minarellerini kontrol etmektir. Bölgede en büyük petrol rezervlerine ve kilit stratejik kaynaklara sahip Venezuela başlıca hedef konumundadır..."

***

Daha ne desin... ABD ayrıcada istiyorZira dünya lityumrezevlerinin yüzde 60'ı bu üçgendeyer alıyor. Dünyanın su kaynağı konumundakison dönemlerde keşfedilendevasa petrol yataklarına da göz koyduklarınıgizlemiyor General Richardson.Haliyle Kerem Alkin Hoca'nın da yazılarında sık sık dile getirdiği gibiBu başlıklarla yaklaşmak yanıltıcı.ele geçirmek. Zaten Maduro yakalanır yakalanmaz Amerikalı senatörlerdiye ağzı kulaklarında açıklamalar yaptı hemen.Bu jeo-ekonomik hamleyle ABD bir taşla üç-dört kuş vurmayı da planlıyor. Venezuela'yı yağmalamanın yanında Latin Amerika'daki stratejik kaynaklara sahip diğer ülkelere de gözdağı vermek. Onları da sindirmek.kontrolüne almak.da bölge ülkeleriyle savunma ve diğer alanlardaki işbirliğinialmak.

***

YaniÇin'e onutamamen dışlamayacağı garantisini verdi.Rusya'nın isebaltalamayacak.Bu yönüyle Maduro operasyonubirişti. Maduro'yu içeride ve dışarıda ittifakyapan güçler sırtından hançerledi.Venezuela ve Latin Amerika'ya karşılıkABD,Asya Pasifik'te nüfuzunu sağlamlaştırmaimkanı verecek.Görüldüğü üzere herkes memnun. O yüzden operasyongerçekleştirildi. Unutmayalım kiLatin Amerika ve Karayipler Özel Temsilcisi Qiu Xiaoqi başkanlığındakibirkaç saat sonra yapıldı. Maduro sosyal medya hesabından görüşmeyi coşkuyla paylaşırken Çin heyetinin hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti.İkinci dikkat çeken gelişme iseresmi ziyaret nedeniyleZamanlama ve yeri açısından oldukça ilginç bir ziyaret. Maduro ve yardımcısı olmayınca ülkenin fiili liderliğikaldı. Lopez,karşı direneceğini açıkladı. Yani ABD'nin sivil varlığına tam desteğini ilan etti. Hâsılı kelam, herkes memnun. Olan Maduro'ya oldu.