Suriye'de iki güç var. İlki akıntıya yön verenler. Diğeri de akıntıya karşı kürek çekenler. Türkiye'nin başını çektiği akıntıya yön veren aktörlere karşı İsrail'in başını çektiği güçler ise istikrar, barış ve güveni baltalamak için her tür kaotik projeyi devreye sokuyor.

Burada kuşku yok ki asıl sorun ABD'nin hâlâ tam olarak ne yapacağına karar ver(e)memesidir. Zira hem İsrail hem Suriye Demokratik Güçleri (SDG) hem de Ahmed Şara yönetimi üzerinde aynı derecede etkiye sahip tek aktör olan ABD yine de tek başına hareket edecek potansiyelden yoksun. Zira bu aktörlerin taleplerini sadece Türkiye ile uzlaşıya vararak koordine edebilmenin dışında başka bir reelpolitik seçeneğe sahip değil.

Bu nedenle Türkiye olmadan adım atamıyor. Ancak Türkiye ile tam teşekküllü şekilde hareket de edemiyor. ABD'nin ikircikli davranmasının nedeni kendi iradesizliği. İsrail faktörünü bahane göstermesi bu gerçeği perdelemeye yetmiyor.

Dolayısıyla ABD'nin küresel ve bölgesel stratejisini artık siyonist tandanslı olmaktan çıkarıp Türkiye merkezli bir rotaya sokmasının aciliyeti her geçen gün daha da artıyor. ABD zaman kaybettikçe büyüyen belirsizlik Suriye'deki yeni inşa sürecini de olumsuz etkiliyor.

ABD'nin kendine bağlı aktörleri uzlaştırmakta gönülsüz davranması bir bakımakaynaklanıyor. Oysa Türkiye'ye karşı sahaya sürülen İsrail ile sahadaki varlığına göz yumulan SDG gibi yapılanmalar kısa, orta ve uzun vadede en çok ABD'ye kaybettirecektir.Çünkü Türkiye bu bölgeninkonumunda. Selçuklularıda göz önüne aldığımızdabir aktörolarak Türkiye'nin yok sayılması çabası abesleiştigalden öte bir şey değil. Nitekim öyle olduğuda görüldü. 2011'den 2024'e kadar süreniç savaştaŞimdiunsurlar üzerindenSuriye'dekisürdürmeninhesabı içindeki bütün harici güçlerinen büyük korkusu Türkiye'nin yükselen hegemonyasıdır.YaniUnutmayalım ki Türkiye'ninsadece İsrail'ikorkutmuyor. Bizimle yakın müttefik görüntüsüneözel itina gösterenderin endişelereyol açıyor.Türkiye'ninstratejisine karşı Suriye'deki yerel unsurlarınileri sürdüğü ayrılıkçı talepler bu bağlamdaemperyal güçlerin kaotik manivelasına hizmettenbaşka bir işleve yaramayacaktır.

Şurası açık kiaykırı.Tek çözüm yolu var. O dadayanan kozmolojidir.Türkiye'nin temsil ettiği budışındaki bütünbir sonuç üretmeyecektir.Hâliyle çok katmanlı, çok kültürlü, çok dinli ve çok aktörlü Suriye'nin geleceğine hiçbir yerel, bölgesel ve küresel aktörün yön verme şansı, imkân ve kabiliyeti yok. Amerika,bunu başaramadı. Böylece Suriye'de Türkiye'nin vârisi olduğu asabiyenin "by-pass" edilemeyeceğini Batılı ve Doğulu aktörler bir kez daha yakından tecrübe etti.Hâliyle Suriye'nin geleceğine jeopolitik aktörlerden ziyadeyön verecektir. Bu fikriyatın en güçlü temsilcisi ise Türkiye. Dolayısıyla ayrıntılara takılanlar büyük resmi yine göremeyecek ve yine kaybedecek. Yol yakınken herkesin özellikle desonsuz faydalar var. Zira kimsenin bir yüzyılı daha kaybedecek lüksü artık yok.