Gazze'de bataklığa saplanan ve küresel vicdanda mahkûm edilen siyonist İsrail'in aslında dünya umurunda değil. Soykırımcıların en büyük korkusu Türkiye ve Amerika. Türkiye'nin bir hegemon olarak yükselişi İsrail'in teolojik safsatalara dayalı bütün kirli senaryolarını akamete uğratıyor. İzliyoruz. İsrail'in yazılı, görsel ve dijital medyası sabah akşam Türkiye'nin hamlelerini konuşuyor.

İsrail'in ikinci kâbus senaryosu ise Batı'nın değişen tavrı. Atlantik'in iki yakasında da İsrail'e destek azalıyor. Siyonistler hem Avrupa'da hem de kaleleri ABD'de zemin kaybediyor. ABD için İsrail artık taşınması hayli külfetli bir yük.

İsrail ve ABD arasındaki çatlağın en önemli faktörü ise Türkiye. ABD artık Ortadoğu, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Aden Körfezi ile Kızıldeniz politikalarını sadece İsrail'e göre değil Türkiye'nin de yer aldığı yeni çarpana göre belirliyor. ABD'deki bu yeni eksen şimdiye kadar özel muamele görmeye alışmış siyonist lobiyi ve İsrail'i son derece rahatsız ediyor.

***

Amerikan iç politikasında İsrail artık tartışmalı hâle geliyor. Birbunun bir örneği. Zira skandalı deşifre eden İsrail değil ABD'nin kendisi. Bu hamleyle ABD derin devleti, MOSSAD 'ın Epstein üzerinden kurduğuAmerikalı siyasiler ve diğer önde gelen şahısları tuzağa düşürerekyaptığını ortaya koyuyor. Bu yolla ABD'nin değişim ve dönüşümüne karşı duranNitekimsuikastından sonra ABD'deki Yahudi lobileriyle bilgi paylaşımını durdurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın tabanını oluşturanvar. Bu ayın 22'sinde sona eren dört günlükadlı Amerikan muhafazakârları kongresinde İsrail-ABD ayrışması net şekilde ortaya çıktı.Kongreyevedamga vurdu. Kongreninkapanışındaİsrail karşıtıgibi isimlerin dışlanıp dışlanmamasına dairdeğerlendirmedemuhafazakâr hareketin herkeseaçık olması gerektiğini söyledi.karşı çıkan Vance, kongreyedamga vuranVance "Buraya kınanmasını ya da susturulmasınıistediğim bir muhafazakârlar listesiylegelmedim" dedi.

***

ABD ve İsrail arasındaki büyüyen çatlağın bir göstergesi de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'daki en önemli danışmanı sayılanBeyaz Saray'ın isteğiyle görevden alınması oldu.Netanyahu'nun 29 Aralık'taki ABD ziyareti öncesine denk gelmesi dikkat çekiyor. Dermer'in yerine ABD'nin istediği formatlara sahipatandı.Tablo gayet net. Buna bir dehâline gelmesini eklediğimizde İsrail'in işi gerçekten zorlaşıyor., ABD'ninolarak konumlandırdığını yazarkendageldiğini vurguluyor.da Lahey'de İsrail aleyhine açılanolduğunu hatırlatan gazete, bütün bu değişimidiye niteliyor.Hâsılı kelam, Türkiye yeni dönemdeolarak konumlanıyor. Bundan rahatsız olan İsrail elbet her tür sabotaja başvuracaktır. Başvuruyor da.bakıldığında bu net şekilde görülüyor. Fakat ne yapsa dabaşaramayacak. Devran artık değişiyor. Çaresiz stratejiler peşindeki İsrail'in yeni bölgesel ve küresel dinamiklere boyun eğmekten başka şansı yok.