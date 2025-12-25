Gazze'de bataklığa saplanan ve küresel vicdanda mahkûm edilen siyonist İsrail'in aslında dünya umurunda değil. Soykırımcıların en büyük korkusu Türkiye ve Amerika. Türkiye'nin bir hegemon olarak yükselişi İsrail'in teolojik safsatalara dayalı bütün kirli senaryolarını akamete uğratıyor. İzliyoruz. İsrail'in yazılı, görsel ve dijital medyası sabah akşam Türkiye'nin hamlelerini konuşuyor.
İsrail'in ikinci kâbus senaryosu ise Batı'nın değişen tavrı. Atlantik'in iki yakasında da İsrail'e destek azalıyor. Siyonistler hem Avrupa'da hem de kaleleri ABD'de zemin kaybediyor. ABD için İsrail artık taşınması hayli külfetli bir yük.
İsrail ve ABD arasındaki çatlağın en önemli faktörü ise Türkiye. ABD artık Ortadoğu, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Aden Körfezi ile Kızıldeniz politikalarını sadece İsrail'e göre değil Türkiye'nin de yer aldığı yeni çarpana göre belirliyor. ABD'deki bu yeni eksen şimdiye kadar özel muamele görmeye alışmış siyonist lobiyi ve İsrail'i son derece rahatsız ediyor.
***Amerikan iç politikasında İsrail artık tartışmalı hâle geliyor. Bir beyaz bayrak operasyonu olan Epstein dosyası bunun bir örneği. Zira skandalı deşifre eden İsrail değil ABD'nin kendisi. Bu hamleyle ABD derin devleti, MOSSAD'ın Epstein üzerinden kurduğu "lolita ağıyla" Amerikalı siyasiler ve diğer önde gelen şahısları tuzağa düşürerek nüfuz ajanlığı yaptığını ortaya koyuyor. Bu yolla ABD'nin değişim ve dönüşümüne karşı duran siyonist lobi hizaya sokuluyor.
***ABD ve İsrail arasındaki büyüyen çatlağın bir göstergesi de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'daki en önemli danışmanı sayılan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ın Beyaz Saray'ın isteğiyle görevden alınması oldu. Gazze ve Suriye stratejilerinde ABD'nin güvenmediği neoconcu Dermer hamlesinin tam da Netanyahu'nun 29 Aralık'taki ABD ziyareti öncesine denk gelmesi dikkat çekiyor. Dermer'in yerine ABD'nin istediği formatlara sahip Kanal 12'nin muhabiri Michael Eisenberg atandı.