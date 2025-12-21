Türkiye, Rusya ve ABD arasındaki yakınlaşma küresel jeopolitik ve ekonomik statüyü kökten değiştirebilme potansiyeline sahip. Bu yolla ABD, Çin'in Avrasya'daki merkezi rolünü azaltmayı ve Avrupa başta olmak üzere Afrika, Ortadoğu, Güney Asya ve Latin Amerika'ya ulaşımını engellemeyi planlıyor. Burada kuşku yok ki Hindistan ve Pakistan'ın ağırlığı da kritik düzeyde.

ABD ve Pakistan arasında son dönemde dikkat çeken yakınlaşmanın ardında Pekin'in İslamabad ile kurduğu "Himalayalar'dan yüksek ve okyanuslardan daha derin" diye tanımlanan iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri erozyona uğratma senaryosu önemli bir rol oynuyor. Ayrıca ABD'nin Hindistan, Malezya ve Endonezya üzerinden Çin'in Güney Asya rotasını zorlaştırma projesi de yürürlükte.

Eğer bu kuşatma planlarını hayata geçirebilirse o zaman ABD, Çin'in küresel yükselişini frenleyebileceğine inanıyor. Omurgasını Rusya ve Türkiye'nin oluşturduğu Avrasya kuşatması yanında Çin'e yönelik hamlenin diğer ayağını ise Asya-Pasifik kuşatması oluşturuyor. ABD, bu bölgelerde de İngiltere, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Latin Amerika ülkelerini yanına çekerek antiÇin seddi inşasını tamamlamayı düşünüyor.

ABD eğer bu küresel kuşatmayı tamamlayamazsa Çin'in çevreden kaynak zenginiilerleyişini durduramayacağını görüyor. Çin'e karşı buiçinson bulması gerekiyor. Aksi halde ABD, Rusya ve Türkiye'yi yanına çekmede zorlanacak.Bundan daha önemlisi de Türkiye ve Rusya'nın desteklenmediği bir atmosferde ABD'nin özelliklesürdürmesi de kritik kaynakların tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlaması da mümkün olmayacaktır. Ve sonuç olarak böyle bir tablotemelden baltalayacaktır.ABD'nin hedeflerine ulaşması içinkonvansiyonel stratejilerini vegerekiyor. Fakat müttefiklik mimarisini değiştirmek sorunlara yol açıyor. Bu yüzden 5 Aralık 2025'te yayımlanan yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde de vurgulandığı üzere ABD artıkve Çin'e karşı devreye soktuğuolarak görüyor.ABD projelerine karşı takındığı tutumun bir benzerini de İsrail, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz coğrafyasında sergiliyor. Hâsılı kelam, ABD'nin yeni küresel projeksiyonundadönüşüyor.