Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bercan Tutar ABD’nin Avrupa ve İsrail sorunu
BERCAN TUTAR
21 Aralık 2025, Pazar

BERCAN TUTAR

ABD’nin Avrupa ve İsrail sorunu
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Türkiye, Rusya ve ABD arasındaki yakınlaşma küresel jeopolitik ve ekonomik statüyü kökten değiştirebilme potansiyeline sahip. Bu yolla ABD, Çin'in Avrasya'daki merkezi rolünü azaltmayı ve Avrupa başta olmak üzere Afrika, Ortadoğu, Güney Asya ve Latin Amerika'ya ulaşımını engellemeyi planlıyor. Burada kuşku yok ki Hindistan ve Pakistan'ın ağırlığı da kritik düzeyde.
ABD ve Pakistan arasında son dönemde dikkat çeken yakınlaşmanın ardında Pekin'in İslamabad ile kurduğu "Himalayalar'dan yüksek ve okyanuslardan daha derin" diye tanımlanan iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri erozyona uğratma senaryosu önemli bir rol oynuyor. Ayrıca ABD'nin Hindistan, Malezya ve Endonezya üzerinden Çin'in Güney Asya rotasını zorlaştırma projesi de yürürlükte.
Eğer bu kuşatma planlarını hayata geçirebilirse o zaman ABD, Çin'in küresel yükselişini frenleyebileceğine inanıyor. Omurgasını Rusya ve Türkiye'nin oluşturduğu Avrasya kuşatması yanında Çin'e yönelik hamlenin diğer ayağını ise Asya-Pasifik kuşatması oluşturuyor. ABD, bu bölgelerde de İngiltere, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Latin Amerika ülkelerini yanına çekerek antiÇin seddi inşasını tamamlamayı düşünüyor.

***

ABD eğer bu küresel kuşatmayı tamamlayamazsa Çin'in çevreden kaynak zengini merkeze ve diğer periferilere ilerleyişini durduramayacağını görüyor. Çin'e karşı bu kuşatma ekseninin başarısı için Gazze merkezli Ortadoğu'daki krizlerle Ukrayna'daki savaşın son bulması gerekiyor. Aksi halde ABD, Rusya ve Türkiye'yi yanına çekmede zorlanacak.
Bundan daha önemlisi de Türkiye ve Rusya'nın desteklenmediği bir atmosferde ABD'nin özellikle enerji ve kritik mineraller alanındaki ortak stratejik yatırımlarını sürdürmesi de kritik kaynakların tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlaması da mümkün olmayacaktır. Ve sonuç olarak böyle bir tablo ABD'nin Çin ile ekonomik rekabetini temelden baltalayacaktır.
ABD'nin hedeflerine ulaşması için küreselci siyonistlerin güdümündeki konvansiyonel stratejilerini ve ittifak sistemini kökten değiştirmesi gerekiyor. Fakat müttefiklik mimarisini değiştirmek sorunlara yol açıyor. Bu yüzden 5 Aralık 2025'te yayımlanan yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde de vurgulandığı üzere ABD artık Avrupa'yı değer verdiği her şeye karşı çıkan ve Çin'e karşı devreye soktuğu küresel kuşatma planını sekteye uğratan bir aktör olarak görüyor.
Brüksel'in ABD projelerine karşı takındığı tutumun bir benzerini de İsrail, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz coğrafyasında sergiliyor. Hâsılı kelam, ABD'nin yeni küresel projeksiyonunda Türkiye ve Rusya kilit aktörlere, Avrupa ve İsrail ise birer jeopolitik problematiğe dönüşüyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >